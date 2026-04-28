Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü kesinleşti! Florentino Perez, Alvaro Arbeloa'nın yerine teknik direktör olarak Benfica'nın teknik direktörünü tercih ediyor

Kulüp teknik direktör değişikliğine hazırlanırken, Mourinho’nun Real Madrid’e sansasyonel bir dönüş yapacağı yönünde güçlü söylentiler dolaşıyor. Tecrübeli teknik direktörün şu anda Benfica ile sözleşmesi bulunsa da, The Athletic’in haberine göre Perez, bu yaz A takımın başına geçecek isim olarak onu bir numaralı hedef olarak belirlemiş durumda.

Bu olası atama, kulübün tutarlılık konusunda zorluklar yaşayan projesini istikrara kavuşturmak için kendini kanıtlamış bir şampiyon aradığı bir dönemde geliyor. 2010 ile 2013 yılları arasında Merengues'i çalıştıran Mourinho, Perez ile yakın ilişkisini sürdürüyor. Mourinho'nun ayrılabilmesi, Benfica sözleşmesindeki özel bir madde sayesinde mümkün oluyor. Bu maddeye göre, sezonun bitiminden itibaren on gün içinde 3 milyon euro civarında bir ücret karşılığında sözleşme feshedilebiliyor.