Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü kesinleşti! Florentino Perez, Alvaro Arbeloa'nın yerine teknik direktör olarak Benfica'nın teknik direktörünü tercih ediyor
Mourinho, Bernabéu'ya geri dönüşün eşiğinde
Kulüp teknik direktör değişikliğine hazırlanırken, Mourinho’nun Real Madrid’e sansasyonel bir dönüş yapacağı yönünde güçlü söylentiler dolaşıyor. Tecrübeli teknik direktörün şu anda Benfica ile sözleşmesi bulunsa da, The Athletic’in haberine göre Perez, bu yaz A takımın başına geçecek isim olarak onu bir numaralı hedef olarak belirlemiş durumda.
Bu olası atama, kulübün tutarlılık konusunda zorluklar yaşayan projesini istikrara kavuşturmak için kendini kanıtlamış bir şampiyon aradığı bir dönemde geliyor. 2010 ile 2013 yılları arasında Merengues'i çalıştıran Mourinho, Perez ile yakın ilişkisini sürdürüyor. Mourinho'nun ayrılabilmesi, Benfica sözleşmesindeki özel bir madde sayesinde mümkün oluyor. Bu maddeye göre, sezonun bitiminden itibaren on gün içinde 3 milyon euro civarında bir ücret karşılığında sözleşme feshedilebiliyor.
Perez, Arbeloa'nın halefini belirledi
Bu arayışın tetikleyicisi, Arbeloa’nın Santiago Bernabéu’da kalıcı teknik direktör olarak geleceğine dair şüphelerdi. Arbeloa, Xabi Alonso’nun kovulmasının ardından Ocak 2026’da teknik direktör olarak atanmıştı, ancak takımı toparlamakta zorlandı. Madrid’in üst üste ikinci sezonu da büyük bir kupa kazanamadan tamamlamaya hazırlandığı göz önüne alındığında, Pérez kulübün rekabet gücünü yeniden kazanmak için seçkin ve tanınmış bir ismi tercih edecek gibi görünüyor.
Arbeloa, kulübün yapısı içinde saygın bir figür olmaya devam etse de, yönetim kadrosu, genç yeteneklerin dünya çapında oyuncular haline gelmesi için A takımın daha deneyimli bir elden geçmesi gerektiğine inanıyor. Perez, Mourinho'nun psikolojik yaklaşımı ve taviz vermeyen standartlarını, takımın şu anki azim eksikliği için ideal çözüm olarak görüyor. Başkanın, kulübün zorlu dönemlerinde daha önce yaptığı müdahalelere benzer şekilde, işe alım sürecini bizzat yönettiği bildiriliyor.
Mourinho'nun Madrid'de bıraktığı kalıcı miras
Mourinho, İspanya'daki ilk görev döneminde Pep Guardiola'nın Barcelona'sının hakimiyetine son vererek, 100 puan ve 121 golle rekor kırarak 2011-12 La Liga şampiyonluğunu kazanmıştı. Görev süresi, Madrid'i üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıyan agresif bir kontratak futbolu ve zihinsel dayanıklılıkla şekillendi. 2013'teki tartışmalı ayrılışına rağmen, birçok taraftar onun dönemini Madrid'in küresel bir güç olarak statüsünü geri kazandıran bir dönüm noktası olarak görüyor.
Tek aday değil
Real Madrid'in yeni teknik direktörüyle ilgili nihai kararın, ulusal lig sezonları sona erdikten kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor. Yeni teknik direktörle ilgili resmi açıklama yapılana kadar kalan maçları Arbeloa'nın yönetmesi öngörülüyor; ancak Mourinho, teknik kadro adayları arasında herkesin gözünde en öne çıkan isim değil. Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ve Stuttgart'tan Sebastian Hoeness'in de bu pozisyonla adı geçiyor. The Athletic ise ABD milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun da Bernabeu'da değerlendirilen isimler arasında olduğunu bildirdi.