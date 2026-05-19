Buna göre, Alman milli oyuncu Real Madrid'in sözleşme uzatma teklifini kabul etti ve bir sezon daha beyaz formayı giyecek. Ancak, takımda kalmasını garantilemek için, taviz vermeyen stoperin ilk taleplerinden vazgeçmesi gerektiği anlaşılıyor.
Çeviri:
Jose Mourinho'nun planlarında yer alacağı söyleniyor: Antonio Rüdiger, Real Madrid'de bir yıl daha kalacak mı?
Aslında Rüdiger, bu doğrultuda iki sezon daha sürecek yeni bir sözleşme hedeflemişti. Ancak sonunda, belirli bir yaştan itibaren kulübün kurallarının istisnasız olarak her profesyonel oyuncu için geçerli olduğu gerçeğini kabul etmiş olduğu söyleniyor.
Real Madrid'de yıllardır, otuz yaşını geçmiş oyuncuların sözleşmelerini sadece birer yıl uzatmak, değişmez bir ilke olarak benimsenmiştir.
- Getty Images Sport
Rüdiger, ciddi sakatlık sorunlarıyla boğuşuyordu
Berlin doğumlu oyuncunun geride bıraktığı sezon, spor açısından son derece zorlu geçti. Aylarca süren şiddetli fiziksel rahatsızlıklar, bu defans oyuncusunu zor durumda bıraktı ve sonunda ameliyatı kaçınılmaz hale getirdi.
Bunu, Rüdiger'i Londra'ya çığır açan bir doktor ziyaretine götüren tıbbi bir serüven izledi. Ancak orada başlatılan özel tedavi sayesinde ağrılar geçmişte kaldı. Alman oyuncunun artık ne kadar formda ve rahat bir şekilde oynayabildiğini, geçtiğimiz haftalarda istikrarlı performanslar sergilediği son maçlarda etkileyici bir şekilde kanıtladı.
Rüdiger, Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifi reddetti
2022 yazında Chelsea'den Concha Espina'ya bedelsiz transfer olduktan sonra, ilk etapta ilk on birde yerini almak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalsa da, kısa sürede dönemin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin takımındaki vazgeçilmez isimlerden biri haline geldi. Geçen yıl, kalça ve dizindeki kronik sorunlar onu adeta vücudunu aşırı zorlamaya mecbur bıraktı. Kulübe ve teknik ekibe karşı duyduğu sorumluluk bilinciyle Rüdiger, sezonun son bölümünün büyük bir kısmını adeta sakat halde oynadı.
Geçtiğimiz yıllarda, Alman oyuncunun menajerine çeşitli teklifler geldi, bunların arasında Suudi Arabistan'dan gelen devasa bir teklif de vardı. Ancak Rüdiger için İspanya'nın başkentinden ayrılmak söz konusu bile değildi. En üst düzeyde şampiyonluklar kazanma arzusu, Real'de kalması için belirleyici oldu; AS'ye göre, Rüdiger misyonunun henüz bitmediğini düşünüyor.
- AFP
Real Madrid'in savunmasında bir değişiklik mi olacak?
Ayrıca, onun transferi Madridliler için tam da zamanında geldi, zira savunmada büyük bir değişim yaşanacak gibi görünüyor. Yeni teknik direktör adayı Jose Mourinho’nun yönetiminde Real, önümüzdeki sezon için merkez savunmada Dean Huijsen, Rüdiger ve şu anda sakat olan Eder Militao’yu kadroda tutmayı planlıyor.
Rapora göre, yetenekli Raul Asencio'nun geleceği ise büyük bir soru işareti ile karşılanırken, David Alaba'nın Madrid'deki dönemi sona erecek. Avusturyalı oyuncunun süresi dolan sözleşmesi uzatılmayacak ve kulüpten ayrılması gerekecek.
Militao, ağır sakatlıklarının ardından hala belirsiz bir aday olarak görülüyor, bu nedenle savunma hattını güçlendirmek en büyük öncelik. Daha geçen Pazar günü, Real yöneticilerine Josko Gvardiol'un oyuncunun çevresinden teklif edildiği sızdırıldı.
Manchester City'nin çok yönlü savunma oyuncusu, Skyblues'ta yaklaşan nesil değişimi nedeniyle yeni bir meydan okumayı düşünmeye başlamış görünüyor. Real, Hırvat oyuncunun transferi konusunda şu ana kadar pasif davranıyor olsa da, savunmadaki sorunlar Kralları yakında harekete geçmeye zorlayabilir.
Antonio Rüdiger: Real Madrid'deki istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asistler 182 8 4