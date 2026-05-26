Chelsea, bu sezon ligi 10. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdı, ancak Poyet bu aksiliklerin aslında yeni teknik direktör için büyük bir avantaj olduğunu savunuyor. "Gerçekten çok kötü bir şey söyleyeceğim. Ve bunu söylemekten çekinmiyorum. Teknik direktör için bu daha iyi," diye açıkladı Uruguaylı teknik adam. "Xabi Alonso için bu daha iyi. Çünkü hafta içi çalışmak için daha fazla zamanı olacak. Her hafta maç oynamaya başladığınızda, sisteminizi düzgün bir şekilde oturtmak için zamanınız olmaz. Leverkusen'de tam da bunu yaptı. Takımın zamana ihtiyacı var. Avrupa kupalarında oynamamanın hafta sonları size kazandırdığı zaman paha biçilemez." Bu ekstra antrenman süresi, kulübün ihtiyaç duyduğu katalizör olabilir.