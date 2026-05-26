Jose Mourinho'nun hatası mı? Chelsea efsanesi Gus Poyet, "Özel Adam" yerine Xabi Alonso'yu atayarak Blues'un neden doğru kararı verdiğini açıklıyor
Alonso yönetiminde yeni bir dönem
The Action Network'e verdiği röportajda Poyet, Alonso'nun Stamford Bridge'de göreve başlamasından duyduğu heyecanı dile getirdi. Alonso, Real Madrid'de geçirdiği çalkantılı bir dönemin ardından buraya geliyor. Madrid'de 34 maça çıkan Alonso, ani ayrılışından önce 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmişti. Bu dönem, Bayer Leverkusen'deki tarihi görevinin ardından geldi; burada 140 maçta 89 galibiyet alarak Almanya şampiyonluğu, kupa ve süper kupa şampiyonluklarını kazanmıştı. İspanyol teknik adamın zorlu dönemine rağmen Poyet iyimserliğini koruyor. "Anlaşmadan çok memnunum. Xabi'nin oraya gelmesinden gerçekten çok mutluyum," diyen Poyet, "Oyuncu olarak oyunu inanılmaz bir şekilde anlıyordu. Bazen hangi oyuncuların teknik direktör olabileceğini içten içe bilirsiniz."
Avrupa'nın olmamasının tek tesellisi
Chelsea, bu sezon ligi 10. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdı, ancak Poyet bu aksiliklerin aslında yeni teknik direktör için büyük bir avantaj olduğunu savunuyor. "Gerçekten çok kötü bir şey söyleyeceğim. Ve bunu söylemekten çekinmiyorum. Teknik direktör için bu daha iyi," diye açıkladı Uruguaylı teknik adam. "Xabi Alonso için bu daha iyi. Çünkü hafta içi çalışmak için daha fazla zamanı olacak. Her hafta maç oynamaya başladığınızda, sisteminizi düzgün bir şekilde oturtmak için zamanınız olmaz. Leverkusen'de tam da bunu yaptı. Takımın zamana ihtiyacı var. Avrupa kupalarında oynamamanın hafta sonları size kazandırdığı zaman paha biçilemez." Bu ekstra antrenman süresi, kulübün ihtiyaç duyduğu katalizör olabilir.
Mourinho nostaljisini geride bırakmak
Alonso'nun göreve getirilmesi kararı, gelecek sezon Real Madrid'e dönmenin eşiğinde olan Jose Mourinho'nun üçüncü kez göreve geleceğine dair spekülasyonları fiilen sona erdirdi. Mourinho, Chelsea'deki efsanevi dönemlerinde üç Premier Lig şampiyonluğu, üç Lig Kupası, bir FA Kupası ve bir Community Shield kazanmış olsa da, son yıllarda inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. Poyet, mevcut kadronun bu ayrılık kararını belirlediğine inanıyor. "Jose'yi seviyorum ve onun sonsuza kadar bir Chelsea efsanesi olacağını düşünüyordum. Ancak bu onunla değil, oyuncularla ilgili bir durum," dedi Poyet. "Bence Xabi Alonso ile, oyuncuların özelliklerini kullanarak farklı bir şey inşa etme fırsatı yakaladık."
Stamford Bridge Yeniden İnşa Projesi
Geleceğe bakıldığında, Alonso'nun Leverkusen'de izlediği stratejiyi Premier Lig'e uyarlama gibi devasa bir görevle karşı karşıya olduğu görülüyor. Chelsea, yeni teknik direktörüne Avrupa kupalarının baskısından uzak bir ortamda net bir taktik kimliği oluşturması için destek verdi. Mourinho'nun İspanya'ya dönmesiyle birlikte, tüm gözler Stamford Bridge'e çevrilecek ve Alonso'nun bu sezon Londra kulübünü gerçekten yeniden canlandırıp ligde üst sıralara tırmanıp tırmanamayacağı merakla beklenecek.