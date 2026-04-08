Jose Mourinho'nun geleceği, Benfica için "sorun teşkil etmiyor"; kulüp başkanı, teknik direktörün kararın "sorumluluğunun kendisinde" olduğunu vurguladı

Saha dışında sergilenen birlik ve beraberliğe rağmen, Benfica ligde zor günler geçiriyor. Kulüp, 28 maçın ardından 66 puanla Portekiz Ligi'nde şu anda üçüncü sırada yer alıyor. Lider Porto'nun yedi puan gerisinde olan Benfica, önemli bir maç eksiği bulunan Sporting CP'nin de iki puan gerisinde bulunuyor. Teknik direktör, kupa hedeflerinin önemli ölçüde değiştiğini kabul etti. Lig sıralamasına değinen teknik direktör, şunları söyledi: "Spor açısından, diğer sonuçlara bağlı olarak ulaşılabilir hedef ikinci sırada bitirmektir. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyemiyoruz. Tüm maçları kazansak bile, sadece kendimize bağlı değiliz. Sporting'in iki puan daha kaybetmesi gerekiyor. Bu hala mümkün ve Sporting berabere bile kalabilir. Tamam, [Casa Pia'ya karşı] kaybetmedik, ama böyle bir beraberliğin Benfica'yı ya da herhangi birimizin kariyerini hiçbir şekilde yücelteceğini sanmıyorum."