Jose Mourinho'nun geleceği, Benfica için "sorun teşkil etmiyor"; kulüp başkanı, teknik direktörün kararın "sorumluluğunun kendisinde" olduğunu vurguladı
Başkan sözleşme durumunu açıkladı
Benfica, mevcut teknik direktörünün görevinden ayrılmasının an meselesi olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Üç İngiltere şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi zaferi gibi parlak bir kariyere sahip olan deneyimli teknik adam, bu sezon ligde yenilgisiz olmasına rağmen takımını üçüncü sıraya düşüren Casa Pia ile oynanan 1-1'lik hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından görevinin sorgulanmasına maruz kalmıştı. Parlamento'daki bir toplantının ardından konuşan kulüp başkanı Rui Costa, bu söylentileri tamamen yalanladı. Costa, "Jose Mourinho'nun bir yıllık sözleşmesi var, şu anda bu bir sorun değil" dedi. Ayrıca kulüp içindeki güçlü birliği vurgulayarak, "Aramızda uyum var" diye ekledi.
Yönetici mesleki bağımsızlığını savunuyor
Mourinho'nun etrafındaki söylentiler, menajeri Jorge Mendes'in kendisine istifa etmesini tavsiye ettiği yönündeki haberlerle daha da alevlendi. Ancak eski Real Madrid ve Chelsea teknik direktörü, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında bu iddiaları bizzat yalanladı. Şu anki görev süresi boyunca 39 maça çıkan ve 23 galibiyet ile 8 beraberlik kaydeden 63 yaşındaki teknik adam, kariyerinin gidişatını kendisinin belirlediğini açıkça ortaya koydu. O, "Maç sırasında bir şey oldu mu, bilmiyorum. Maçtan önce hiçbir şey olmadı. Jorge Mendes benim menajerim, ancak kararları ben veririm. Benim kararım, Benfica'da devam etmek." dedi.
Eagles'ın şampiyonluk umutları sönüyor
Saha dışında sergilenen birlik ve beraberliğe rağmen, Benfica ligde zor günler geçiriyor. Kulüp, 28 maçın ardından 66 puanla Portekiz Ligi'nde şu anda üçüncü sırada yer alıyor. Lider Porto'nun yedi puan gerisinde olan Benfica, önemli bir maç eksiği bulunan Sporting CP'nin de iki puan gerisinde bulunuyor. Teknik direktör, kupa hedeflerinin önemli ölçüde değiştiğini kabul etti. Lig sıralamasına değinen teknik direktör, şunları söyledi: "Spor açısından, diğer sonuçlara bağlı olarak ulaşılabilir hedef ikinci sırada bitirmektir. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyemiyoruz. Tüm maçları kazansak bile, sadece kendimize bağlı değiliz. Sporting'in iki puan daha kaybetmesi gerekiyor. Bu hala mümkün ve Sporting berabere bile kalabilir. Tamam, [Casa Pia'ya karşı] kaybetmedik, ama böyle bir beraberliğin Benfica'yı ya da herhangi birimizin kariyerini hiçbir şekilde yücelteceğini sanmıyorum."
Takım değerlendirmeleri ve geleceğe bakış
Sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren Mourinho'nun artık takımı yeniden yapılandırması gerekiyor. Benfica, 12 Nisan'da Nacional'i ağırlayacak; ardından 19 Nisan'da, ikinci sıra hedeflerini belirleyecek nitelikteki Sporting ile devasa bir karşılaşma oynayacak. Teknik direktör, ligin son altı maçını, hangi oyuncuların uzun vadeli vizyonuna uygun olduğunu değerlendirmek için kullanacak.