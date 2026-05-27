Sport Bild gazetesi böyle bildiriyor. Habere göre, 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Real Madrid’in yeni teknik direktörünün planlarında kilit bir rol üstlenecek. Hem de Vinicius Junior’un doğrudan yedeği olarak.
Çeviri:
Jose Mourinho'nun en çok istediği oyuncu olduğu söyleniyor! Real Madrid, Vinicius Junior'un yerine bir Bundesliga yıldızını kadrosuna katacak mı?
25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu hakkında aylardır ısrarlı transfer söylentileri dolaşıyor. Özellikle Arap dünyasındaki mali gücü yüksek kulüpler, bu hızlı dripling ustasını cezbediyor. Son dönemdeki çalkantıların ardından, bu yaz ayrılık ihtimali artık hiç de uzak görünmüyor.
Bir basın toplantısında şunları söyledi: "Sözleşmemi uzatmak için acelem yok. Sözleşmem 2027'ye kadar devam ediyor. O zamana kadar Madrid ile konuşacak çok şeyimiz var ve Madrid'in de bizimle konuşacak çok şeyi var. Madrid sakin, ben de sakinim. Başkan bana güveniyor, ben de ona güveniyorum."
Bu arada Diomande, Leipzig'deki ilk sezonunda büyük bir etki yarattı ve muhteşem performanslarıyla Avrupa'nın elit kulüplerinin dikkatini çekti. Genç oyuncu son zamanlarda Kırmızı Boğalar'da bir yıl daha kalmak istediğine dair sinyaller vermişti. Ancak son açıklamaları spekülasyonlara yer bırakıyor.
"RB Leipzig aileme çok yardımcı oldu. Benim için çok şey yaptılar. Minnettarım, bunu sahada yardımcı olarak geri ödeyebilirim. Kulüpten ayrılmak için acelem yok," diyen Diomande, şöyle devam etti: "Bundan sonra ne olacağı, yazın ilerleyen günlerinde karar verilecek. Sırada Dünya Kupası var ve ondan sonra ne olacağı belli olmaz."
- Getty Images
Diomande için 150 milyon euro mu?
Genç oyuncu, Madrid'e transfer olmaya muhtemelen sıcak bakacaktır. Ancak bu transfer, Real için ucuz bir iş olmayacaktır. Leipzig yetkilileri, bu değerli oyuncuyla sözleşmesini seve seve erken uzatmak ve planlandığı gibi en erken 2027'de elden çıkarmak isteseler de, habere göre önümüzdeki yaz transferi tamamen ihtimal dışı değildir.
Leipzig, belirli bir mali tutarın üzerinde bir teklif gelirse oyuncuyu satmak zorunda kalacak, ancak Sport Bild'e göre bu tutar "100 milyon avrodan çok 150 milyon avroya yakın" olacak. Diomande, yaklaşan Dünya Kupası'nda önemli bir rol oynarsa, böyle bir transfer senaryosu daha gerçekçi hale gelebilir. Madrid'de, özellikle Vinicius'un satılması durumunda, böyle bir açık artırma için gerekli nakit kesinlikle mevcut olacaktır.
Mourinho şimdiden ipleri eline almış gibi görünüyor
Unutulması gereken, hiçbir kupa kazanamadığı ve ayrıca sayısız skandalla gölgelenen bir sezonun ardından Real, bir dönüm noktasının eşiğinde. Mourinho’nun bu yıldızlar topluluğunu yeniden başarıya taşıması bekleniyor ve Santiago Bernabéu’daki teknik direktörlük koltuğuna geri dönmesi an meselesi.
Madrid kulübü ile Benfica arasındaki görüşmeler halen devam ettiği için anlaşmanın resmi açıklaması henüz yapılmamış olsa da, 63 yaşındaki Portekizli teknik adam, kadro planlamasında çoktan ipleri eline almış durumda.