Jose Mourinho'nun en çok istediği oyuncu olduğu söyleniyor! Real Madrid, Vinicius Junior'un yerine bir Bundesliga yıldızını kadrosuna katacak mı?

25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu hakkında aylardır ısrarlı transfer söylentileri dolaşıyor. Özellikle Arap dünyasındaki mali gücü yüksek kulüpler, bu hızlı dripling ustasını cezbediyor. Son dönemdeki çalkantıların ardından, bu yaz ayrılık ihtimali artık hiç de uzak görünmüyor.

Bir basın toplantısında şunları söyledi: "Sözleşmemi uzatmak için acelem yok. Sözleşmem 2027'ye kadar devam ediyor. O zamana kadar Madrid ile konuşacak çok şeyimiz var ve Madrid'in de bizimle konuşacak çok şeyi var. Madrid sakin, ben de sakinim. Başkan bana güveniyor, ben de ona güveniyorum."

Bu arada Diomande, Leipzig'deki ilk sezonunda büyük bir etki yarattı ve muhteşem performanslarıyla Avrupa'nın elit kulüplerinin dikkatini çekti. Genç oyuncu son zamanlarda Kırmızı Boğalar'da bir yıl daha kalmak istediğine dair sinyaller vermişti. Ancak son açıklamaları spekülasyonlara yer bırakıyor.

"RB Leipzig aileme çok yardımcı oldu. Benim için çok şey yaptılar. Minnettarım, bunu sahada yardımcı olarak geri ödeyebilirim. Kulüpten ayrılmak için acelem yok," diyen Diomande, şöyle devam etti: "Bundan sonra ne olacağı, yazın ilerleyen günlerinde karar verilecek. Sırada Dünya Kupası var ve ondan sonra ne olacağı belli olmaz."