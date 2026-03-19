Jose Mourinho, Nottingham Forest'ın efsanevi ismi Brian Clough ile karşı karşıya gelirse "tek bir kazanan olacağını" söyledi; Clough ise Roy Keane ile olan benzerlikleri hakkında konuştu

Crossley, Forest’ta Clough’un altında çalışma ayrıcalığını yaşayan isimlerden biriydi. Bally Bet All-Stars kadrosunu oluştururken GOAL’a konuşan Crossley, 2026’da bir başka eski Reds yıldızının televizyon izleyicileri için benzer bir heyecan yaşatacağı düşünülürse, “Old Big ‘Ead” ile “The Special One” arasındaki karşılaşmanın gişe rekorları kıracak bir maç olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Olurdu, evet. Ama kazananın tek bir kişi olacağını biliyorum!

“Parkinson gibi en iyi röportajcıların röportajlarını izledim, bir de Muhammed Ali var tabii. Brian Clough işin içindeyse kazanan her zaman tek kişidir. Ama tanrım, harika bir televizyon programı olurdu.

“Bu yüzden [Roy] Keane'i seviyorum, çünkü onda [Clough]'un özellikleri var. Pazar öğleden sonra bir futbol maçı izleyebilirim ve sıkıcı gelirse kapatabilirim. Ama maçın sonunda tekrar açarım çünkü Keane'in ne dediğini duymak isterim. Ve bence Brian Clough için de durum böyle olurdu.

“Brian Clough kimseyle tartışmada yenilmezdi. Bir keresinde bize başbakan olacağını söylemişti ve biz ona inandık. Keşke bugün hayatta olsaydı da menajerlerle o kavgalara karışsaydı. Ama kazanan tek bir kişi olurdu. Bunu hepimiz biliyoruz.”