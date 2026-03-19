Çeviri:
Jose Mourinho, Nottingham Forest'ın efsanevi ismi Brian Clough ile karşı karşıya gelirse "tek bir kazanan olacağını" söyledi; Clough ise Roy Keane ile olan benzerlikleri hakkında konuştu
Clough ve Mourinho neden efsanevi teknik direktörlerdir?
Her zaman çekinmeden açık sözlü olan Clough, 1979 ve 1980 yıllarında City Ground’a arka arkaya iki Avrupa şampiyonluğu kazandıran “Mucize Adamlar”la sonsuza dek anılacaktır. Peter Taylor’la birlikte, ikinci ligdeki bir taşra takımını Avrupa’nın krallarına dönüştürdü.
Teknik direktörlerin artık kulüplerdeki tam kontrolü elinden bıraktığı günümüzde, İngiliz futbolu bir daha onun gibisini göremeyebilir, ancak Mourinho, değişken taktikçiler söz konusu olduğunda benzer bir yetenek seviyesine sahiptir. Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazanan Mourinho, Chelsea ve Real Madrid'de de lig şampiyonluğuna ulaştı.
Clough ile Mourinho'nun karşılaşması gişe rekorları kırardı
Crossley, Forest’ta Clough’un altında çalışma ayrıcalığını yaşayan isimlerden biriydi. Bally Bet All-Stars kadrosunu oluştururken GOAL’a konuşan Crossley, 2026’da bir başka eski Reds yıldızının televizyon izleyicileri için benzer bir heyecan yaşatacağı düşünülürse, “Old Big ‘Ead” ile “The Special One” arasındaki karşılaşmanın gişe rekorları kıracak bir maç olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Olurdu, evet. Ama kazananın tek bir kişi olacağını biliyorum!
“Parkinson gibi en iyi röportajcıların röportajlarını izledim, bir de Muhammed Ali var tabii. Brian Clough işin içindeyse kazanan her zaman tek kişidir. Ama tanrım, harika bir televizyon programı olurdu.
“Bu yüzden [Roy] Keane'i seviyorum, çünkü onda [Clough]'un özellikleri var. Pazar öğleden sonra bir futbol maçı izleyebilirim ve sıkıcı gelirse kapatabilirim. Ama maçın sonunda tekrar açarım çünkü Keane'in ne dediğini duymak isterim. Ve bence Brian Clough için de durum böyle olurdu.
“Brian Clough kimseyle tartışmada yenilmezdi. Bir keresinde bize başbakan olacağını söylemişti ve biz ona inandık. Keşke bugün hayatta olsaydı da menajerlerle o kavgalara karışsaydı. Ama kazanan tek bir kişi olurdu. Bunu hepimiz biliyoruz.”
City Ground'da Clough'un efsanevi izinden
Crossley şu anda yönetim işlerinin tadını çıkarıyor; zira Mayıs ayında City Ground’da Forest efsanelerinden oluşan bir takımla karşılaşacak olan Bally Bet All-Stars Vets kadrosunu oluşturma görevi kendisine verilmişti.
Clough'un ikonik izinden nasıl gitmeye başladığı sorulduğunda Crossley şöyle dedi: “Birkaç not aldım ve bunu her gün düzenli olarak yapıyorum. İşler yolunda gidiyor. Veteranlar kulüp sayfası üzerinden kayıt olabilirler ve bunu 24 Mart'a kadar yapabilirler. City Ground'da oynama şansı ve benim için bu oyuncuları seçme şansı.
“Ama kadroma dahil etmem gerekebilecek, veteranlar futbolu oynayan birkaç sürpriz isme de güveneceğim. Bir keresinde Clough'un oğlunun takımında yedek oyuncu olarak oynadığım için para cezasına çarptırılmıştım. FA, şu anda veteranlar takımının başında olduğum için bunu yaptığım için bana para cezası veremez, bu yüzden istediğim kişiyi kadroya alabilirim! O yüzden burayı takip edin. Kayıtlar hala açık ve City Ground'da oynayacak oyuncuları rastgele seçeceğiz. Ne harika bir fırsat.”
Neden günümüzün teknik direktörleri Clough'un uzun soluklu kariyerine ulaşmakta zorlanıyor?
Crossley, Forest forması giydiği 12 yıl boyunca bu stadyumda sayısız kez forma giyme şansı yakaladı. 1993’te gözyaşları eşliğinde veda edildiğinde Trentside’da duyguların doruğa çıktığı o anlarda, Clough’un tarihi 18 yıllık görev süresinin sonunu da derinden yaşadı.
Modern teknik direktörlerin neden bu kadar uzun süre görevde kalmakta zorlandıkları sorulduğunda Crossley şöyle dedi: “Şahsen, bence bir teknik direktör artık kapıdan içeri girdiğinde, üst kademeden anında çok büyük bir baskı geliyor. [Arsene] Wenger, [Alex] Ferguson, hatta Mourinho'nun Chelsea'ye geldiği zamanları ve Brian Clough'ları düşünün. Onlara futbol kulübünün teknik direktörü deniyordu. Baş antrenör denmiyordu. Transfer sorumlusu diye bir şey yoktu. Yani kulübü tepeden tırnağa onlar yönetiyordu. Takımlarına uygun gördükleri oyuncuları transfer ediyorlardı. Yükselen genç oyuncuları kendileri seçiyorlardı. Başka kimse değil. Bunu kendileri yapıyordu. Ve bence oyunun tamamen değiştiği nokta da burası.
“Şimdi - menajer demek istiyorum - artık bir baş antrenör takımı çalıştırmakla görevlendiriliyor, ama oyuncuları başka biri transfer ediyor. Bunu gerçekten anlamıyorum. Ve sonra menajerin nereye gideceği konusunda kafa karışıklığı ortaya çıkıyor: ‘Şey, ben o oyuncuyu istemiyorum. Evet, peki, o zaman onu al. Onunla elinden geleni yap çünkü biz onu satmak istiyoruz, ister genç olsun ister başka bir şey’ gibi bir karışıklık ortaya çıkıyor. Bu yüzden bunu anlamıyorum çünkü bu şekilde başarıya ulaşılabileceğine inanmıyorum.
“Bence menajerler bir futbol kulübüne girerler… Yine menajerler diyorum, baş antrenör demeli miyim, bir futbol kulübüne girer ve içeri girdiği anda işini kaybetmekten korkar çünkü arka arkaya üç dört maç kaybederse, yukarıdan, taraftarlardan, kimden olursa olsun baskı altında kalır. Ve günümüzün modern futbolunda, her zaman menajerin suçu gibi görünüyor. Oyuncuların adının geçtiğini hiç duymuyorum, oysa eskiden takım iyi gitmediğinde eleştirilenler oyuncular olurdu, teknik direktör değil. Ama şimdi, şu sözü duyuyorum: ‘Soyunma odasını kaybetti’. Bunun ne anlama geldiğini hâlâ tam olarak bilmiyorum. İçinde olmadıkları halde bunu nasıl anlıyorlar?
“Yani bence her şey bir arada, belki biraz eski kafalı davranıyorum ama 90'larda futbolun harika olduğunu düşünürdüm - harika oyuncular, kötü sahalar, rakibe müdahale edebilirdin, rakibi tekmeleyip kaldırabilirdin, hakemle konuşabilirdin, basınla konuşabilirdin, teknik direktörünle konuşabilirdin, teknik direktörüne gidip ters giden şeyler hakkında konuşabilirdin. Bence bu artık yok oldu.
“Geçen gün Overlap programını biraz izliyordum ve Gary Neville FA Kupası'ndan bahsetti. FA Kupası neden heyecanını yitirdi? Çünkü çocukken her çocuğun hayali FA Kupası finalinde oynamaktı. Lig şampiyonluğundan bahsetmezdiniz. FA Kupası finalini kazanmaktan bahsederdiniz. Sonra Gary Neville, FA Kupası finaline kalmak için kulübün 1,7 milyon sterlin falan aldığını söyledi. Premier Lig'de bir sıra yükselmenin getirisi ise 3,1 milyon sterlin. İşte bu yüzden oyuncuları Cumartesi maçına hazırlamak için dinlendiriyorlar, çünkü Premier Lig'de bir sıra yükselmek, şampiyon olmaktan daha fazla para getiriyor. Yani, hadi ama. Bu ne demek oluyor?”
Clough, 1991 finalinde Tottenham'a yenilerek FA Kupası'nı hiç kazanamamasıyla ünlüdür. Mourinho, Chelsea'deki ilk döneminde bu kupayı kazandı; modern teknik direktörler, kendilerinden önce gelen efsanevi figürlerin başarılarını taklit etmeye çalışıyor.
Crossley'in oluşturmakta olduğu All-Stars Vets kadrosuna nasıl katılınır?
