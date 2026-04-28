The Athletic'in haberine göre, Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in önümüzdeki yaz, 13 yıl aradan sonra yeniden "Los Blancos"un teknik direktörlüğüne dönmesi için en çok istediği isim.
Jose Mourinho muhteşem bir dönüş mü yapacak? Real Madrid'de görünüşe göre bomba bir teknik direktör transferi yaklaşıyor
Perez'in isteği kulüp içinde herkes tarafından destek görmese de, 63 yaşındaki Portekizli teknik adam, büyük olasılıkla ayrılacak olan Alvaro Arbeloa'nın halefi olarak şu anda en büyük favori konumunda. Birkaç gün önce Record gazetesi, Perez'in Mourinho ile bir görüşme planladığını bildirmişti.
Mourinho'nun sözleşmesi 2025 yılına kadar Benfica ile devam ediyor, ancak son zamanlarda gelecek sezonun ötesindeki geleceği konusunda net bir açıklama yapmadı. 2026/27 sezonunda da Portekiz'in rekor şampiyonu takımının teknik direktörü olup olmayacağı sorulduğunda, "Bunu söyleyemem. Böyle bir şeyi nasıl teyit edebilirim? Bu sadece bana bağlı değil ki" dedi.
Ve şöyle devam etti: "Bir teknik direktör, bir kulübün yapısının bir parçasıdır. Tıpkı diğer tüm çalışanlar veya bir haber merkezindeki bir gazeteci gibi. Siz A Bola'da bir gazetecisiniz. On yıl sonra hala orada olacağınızı garanti edebilir misiniz? Belki bunu istersiniz. Ama garanti edemezsiniz." Mourinho'nun sonucu: "Elbette hiçbir şeyi garanti edemem."
The Athletic'e göre Mourinho'nun 2027'ye kadar süren sözleşmesinde 3 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunuyor ve Real bu meblağı göz önünde bulundurarak bu maddeyi kolaylıkla devreye sokabilir.
Real Madrid: Klopp ve Deschamps'tan red cevabı
2010'dan 2013'e kadar Real'in teknik direktörü olarak görev yapan ve 2012'de rekor puanla İspanya şampiyonluğunu kazanan Mourinho, Arbeloa'nın ayrılığının hâlâ resmi olarak açıklanmamış olmasına rağmen Real'in değerlendirmeye aldığı teknik direktörlük pozisyonu için tek aday olmaktan çok uzak.
Real'in Jürgen Klopp ve görevinden ayrılan Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'tan red cevabı aldığı söyleniyor. Son olarak, Arjantin'in dünya şampiyonu teknik direktörü Lionel Scaloni ve VfB Stuttgart'tan Sebastian Hoeneß'in de Real ile adı anıldı.
Real, şampiyonluksuz bir sezona doğru ilerliyor. Bu, Xabi Alonso'nun Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Kilian Mbappe'den oluşan, yönetilmesi zor yıldız kadrosunda sadece birkaç ay sonra başarısızlığa uğradığı çalkantılı bir sezonun kaçınılmaz sonucudur. Leverkusen'in eski başarılı ve rekor kıran teknik direktörüyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmasının ardından, Castilla'nın teknik direktörü Arbeloa, Kralların kaderini devraldı.
Alvaro Arbeloa, Real Madrid'de büyük bir başarısızlık yaşadı
Real, ilk maçında ikinci lig takımı Albacete karşısında feci bir şekilde rezil oldu ve kupa turnuvasının son 16 turunda elendi. LaLiga'da Madrid ekibi istikrarlı bir performans sergileyemedi ve şampiyonluk yarışında FC Barcelona'nın gerisinde kaldı. Sezonun bitmesine beş hafta kala, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı artık 11'e çıktı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Bayern ile oynanan iki muhteşem maçın ardından turnuva sona erdi.
Mourinho da Benfica ile sezonu muhtemelen kupa kazanamadan bitirecek - ve bu, Benfica'nın ligde tek bir mağlubiyet bile almamasına rağmen. FC Porto ile arasındaki puan farkı yine de şimdiden altı puana ulaştı. Kupa çeyrek finalinde Benfica da Porto'ya yenildi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Mourinho ve ekibi, play-off'larda tam da Real'e karşı elendi.