Jose Mourinho muhteşem bir dönüş mü yapacak? Real Madrid'de görünüşe göre bomba bir teknik direktör transferi yaklaşıyor

Perez'in isteği kulüp içinde herkes tarafından destek görmese de, 63 yaşındaki Portekizli teknik adam, büyük olasılıkla ayrılacak olan Alvaro Arbeloa'nın halefi olarak şu anda en büyük favori konumunda. Birkaç gün önce Record gazetesi, Perez'in Mourinho ile bir görüşme planladığını bildirmişti.

Mourinho'nun sözleşmesi 2025 yılına kadar Benfica ile devam ediyor, ancak son zamanlarda gelecek sezonun ötesindeki geleceği konusunda net bir açıklama yapmadı. 2026/27 sezonunda da Portekiz'in rekor şampiyonu takımının teknik direktörü olup olmayacağı sorulduğunda, "Bunu söyleyemem. Böyle bir şeyi nasıl teyit edebilirim? Bu sadece bana bağlı değil ki" dedi.

Ve şöyle devam etti: "Bir teknik direktör, bir kulübün yapısının bir parçasıdır. Tıpkı diğer tüm çalışanlar veya bir haber merkezindeki bir gazeteci gibi. Siz A Bola'da bir gazetecisiniz. On yıl sonra hala orada olacağınızı garanti edebilir misiniz? Belki bunu istersiniz. Ama garanti edemezsiniz." Mourinho'nun sonucu: "Elbette hiçbir şeyi garanti edemem."

The Athletic'e göre Mourinho'nun 2027'ye kadar süren sözleşmesinde 3 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunuyor ve Real bu meblağı göz önünde bulundurarak bu maddeyi kolaylıkla devreye sokabilir.