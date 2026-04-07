Jose Mourinho, kupa kazanamadığı sezonun neredeyse kesinleşmesinin ardından Benfica'daki geleceği hakkında konuştu

Mourinho, Eylül 2025'te Bruno Lage'nin yerine göreve geldiğinden bu yana Portekiz Ligi'nde yenilgisiz kalmasına rağmen, 23 maçta elde ettiği 16 galibiyet ve 7 beraberliklik performansı, liderlerle aynı hızda ilerlemeye yetmedi. Benfica şu anda üçüncü sırada yer alıyor; FC Porto'nun yedi puan gerisinde ve Sporting CP'nin iki puan gerisinde bulunuyor; Sporting CP'nin ise hâlâ önemli bir ertelenmiş maçı var.

Önündeki zorlu kadro kararlarına değinen Mourinho, şunları ekledi: "Dikkatli ve kolektif bir şekilde düşünmek zorundayım çünkü şu anda bazı oyuncuları oynatmayı bırakmak istiyorum ama söz konusu olan daha yüksek değerler var. Bazıları ile devam etmek istemesem de onlar birer varlıktır. Spor açısından ulaşılabilir hedef, diğer sonuçlara bağlı olarak ikinci sırada bitirmektir.

"[Ancak] kaderimiz kendi elimizde değil. Tüm maçları kazansak bile, kaderimiz sadece kendimize bağlı değil. Sporting'in iki puan daha kaybetmesi gerekiyor. Bu hala mümkün ve Sporting berabere bile kalabilir. Tamam, [Casa Pia'ya karşı] kaybetmedik, ancak böyle bir beraberliğin Benfica'yı veya herhangi birimizin kariyerini hiçbir şekilde yücelteceğini düşünmüyorum."