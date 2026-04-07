Jose Mourinho, kupa kazanamadığı sezonun neredeyse kesinleşmesinin ardından Benfica'daki geleceği hakkında konuştu
Mourinho gelecek planlarını açıkladı
Casa Pia ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Mourinho, CNN Portugal muhabiri Rui Santos’un Jorge Mendes’in kendisine Benfica’dan ayrılmasını tavsiye ettiği yönündeki iddiasına yanıt verdi. Süper menajerinin kendisini bu görevden ayrılmaya zorladığına dair iddialara rağmen, Portekizli teknik direktör, “Kartallar”a olan bağlılığını yeniden vurgulamak için hemen harekete geçti. Şu anda Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Mourinho, sezon hedeflerinde önemli bir değişiklik olduğunu kabul ederken, profesyonel geleceğinin kontrolünün tamamen kendisinde olduğunu vurguladı.
"Özel Adam" kararlılığını koruyor
Planlı bir ayrılıkla ilgili söylentiler sorulduğunda Mourinho, kendine özgü açık sözlülüğüyle özerkliği ve kulüpteki projesini tamamlama konusundaki kişisel isteği hakkında konuştu.
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Mourinho, "Maç sırasında bir şey oldu mu, bilmiyorum. Maçtan önce hiçbir şey olmadı. Jorge Mendes benim menajerim, ancak kararları ben veririm. Benim kararım, Benfica'da devam etmek istediğimdir." dedi.
Benfica için şampiyonluk yarışı neredeyse bitti
Mourinho, Eylül 2025'te Bruno Lage'nin yerine göreve geldiğinden bu yana Portekiz Ligi'nde yenilgisiz kalmasına rağmen, 23 maçta elde ettiği 16 galibiyet ve 7 beraberliklik performansı, liderlerle aynı hızda ilerlemeye yetmedi. Benfica şu anda üçüncü sırada yer alıyor; FC Porto'nun yedi puan gerisinde ve Sporting CP'nin iki puan gerisinde bulunuyor; Sporting CP'nin ise hâlâ önemli bir ertelenmiş maçı var.
Önündeki zorlu kadro kararlarına değinen Mourinho, şunları ekledi: "Dikkatli ve kolektif bir şekilde düşünmek zorundayım çünkü şu anda bazı oyuncuları oynatmayı bırakmak istiyorum ama söz konusu olan daha yüksek değerler var. Bazıları ile devam etmek istemesem de onlar birer varlıktır. Spor açısından ulaşılabilir hedef, diğer sonuçlara bağlı olarak ikinci sırada bitirmektir.
"[Ancak] kaderimiz kendi elimizde değil. Tüm maçları kazansak bile, kaderimiz sadece kendimize bağlı değil. Sporting'in iki puan daha kaybetmesi gerekiyor. Bu hala mümkün ve Sporting berabere bile kalabilir. Tamam, [Casa Pia'ya karşı] kaybetmedik, ancak böyle bir beraberliğin Benfica'yı veya herhangi birimizin kariyerini hiçbir şekilde yücelteceğini düşünmüyorum."
Şimdi ne olacak?
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Real Madrid'e yenilerek turnuvadan elendikten ve Taca de Portugal çeyrek finalinde Porto'ya mağlup olduktan sonra, Benfica artık tek bir cephede mücadele ediyor. Matematiksel olarak Portekiz Ligi şampiyonluk yarışının dışında kalmış olmasalar da, hem Sporting'i hem de Porto'yu geçebilmeleri için inanılmaz bir sonuç serisi yakalamaları gerekiyor.
Mourinho'nun takımı, 12 Nisan'da Nacional'ı konuk edecek.