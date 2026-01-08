Getty Images Sport
Jose Mourinho kovuluyor, Ruben Amorim geliyor! Futbol dünyası şokta...
Amorim, Manchester United yöneticilerine sert çıktı
Amorim ve futbol direktörü Jason Wilcox ile gerginliklerin tırmanıyor gibi görünse de, eski Sporting Lizbon teknik direktörünün hafta sonu yaptığı gibi sert bir çıkış yapacağını çok az kişi tahmin edebilirdi. Pazar günü Leeds United ile 1-1 berabere kalan United'ın maçından kısa bir süre sonra Amorim, yönetim kurulunun işlerine karıştığını söyleyerek, kendisinin "teknik direktör olduğunu, antrenör olmadığını" vurguladı.
Amorim gazetecilere şunları söyledi: "Öncelikle, her konuda seçici bilgiler aldığınızı fark ettim. Buraya Manchester United'ın teknik direktörü olmak için geldim, koçu olmak için değil. Bu çok açık. Adımın [Thomas] Tuchel, [Antonio] Conte veya [Jose] Mourinho olmadığını biliyorum, ama ben Manchester United'ın teknik direktörüyüm. Ve bu durum 18 ay boyunca ya da yönetim kurulu değişiklik yapmaya karar verene kadar böyle devam edecek. Demek istediğim buydu. Bu konuyu burada bitirmek istiyorum. İstifa etmeyeceğim. Yerime başka biri gelene kadar işimi yapmaya devam edeceğim.
"Sadece bu takımın menajeri olacağımı, sadece koç olmayacağımı söylemek istiyorum. Bu konuda çok netti ve bu 18 ay sonra sona erecek ve sonra herkes yoluna devam edecek. Anlaşma böyleydi. Benim işim bu. Koç olmak değil. Eğer insanlar Gary Neville'leri ve her şeye yönelik eleştirileri kaldıramıyorlarsa, kulübü değiştirmemiz gerekir. Sadece buraya koç olmak için değil, menajer olmak için geldiğimi söylemek istiyorum. Her departmanda - scouting departmanında, spor direktörü işini yapmalı, ben de 18 ay boyunca işimi yapacağım ve sonra yolumuza devam edeceğiz."
Manchester United, büyük bir karar aldı
Bir gün sonra, Amorim'in talihsiz 14 aylık görevi, United'ın Portekizliyi kovmasıyla sona erdi. Kırmızı Şeytanlar, yaptıkları açıklamada Amorim'e çabaları için teşekkür ederken, sezonun başarılı geçmesi için kendilerine mümkün olduğunca fazla zaman tanımak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.
Kulüp, "Ruben Amorim, Manchester United'ın baş antrenörlüğü görevinden ayrıldı. Ruben, Kasım 2024'te göreve atanmış ve takımı Mayıs ayında Bilbao'da UEFA Avrupa Ligi finaline taşımıştı. Manchester United'ın Premier Lig'de altıncı sırada yer alması nedeniyle, kulüp yönetimi isteksizce bir değişiklik yapmanın doğru zaman olduğuna karar verdi. Bu, takıma Premier Lig'de mümkün olan en yüksek sırayı elde etmek için en iyi fırsatı verecektir. Kulüp, Ruben'e kulübe yaptığı katkılarından dolayı teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler."
Amorim Portekiz'e geri dönüyor
Daily Mail'e göre, Portekiz devi Benfica, eski Chelsea menajeri Jose Mourinho ile yollarını ayırmaya karar verirse, Amorim onun yerine geçecek en güçlü aday konumunda. Eski Real Madrid teknik direktörü, Portekiz Ligi'nde lider Porto'nun 10 puan gerisinde ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 25. sırada yer alan takımda baskı altında. Sonuç olarak, Amorim'in Mourinho'nun yerine geçebileceği tahmin ediliyor. Old Trafford'da sadece %38,10'luk bir galibiyet yüzdesine sahip olmasına rağmen, teknik direktörlük seçenekleri konusunda sıkıntı çekmeyeceği görülüyor.
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
United'ın 18 yaş altı takımının teknik direktörü Darren Fletcher'ın Çarşamba günü Burnley ile 2-2 berabere kalan Red Devils'ın başına geçmesinin ardından, Amorim'in halefini bulmak için çabalar yoğunlaştırılıyor. Eski teknik direktör ve kulüp efsanesi Ole Gunnar Solskjaer'in Old Trafford'a dönüşü için görüşmelerde olduğu söyleniyor, ancak bu görevin ne kadar süreceği henüz belli değil. Fletcher'ın, Pazar günü United'ın FA Cup üçüncü turunda Bright ile karşılaşacağı maçta Red Devils'ın başına yeniden geçmesi bekleniyor.
