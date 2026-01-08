Jose Mourinho kovuluyor, Ruben Amorim geliyor! Futbol dünyası şokta...

Amorim ve futbol direktörü Jason Wilcox ile gerginliklerin tırmanıyor gibi görünse de, eski Sporting Lizbon teknik direktörünün hafta sonu yaptığı gibi sert bir çıkış yapacağını çok az kişi tahmin edebilirdi. Pazar günü Leeds United ile 1-1 berabere kalan United'ın maçından kısa bir süre sonra Amorim, yönetim kurulunun işlerine karıştığını söyleyerek, kendisinin "teknik direktör olduğunu, antrenör olmadığını" vurguladı.

Amorim gazetecilere şunları söyledi: "Öncelikle, her konuda seçici bilgiler aldığınızı fark ettim. Buraya Manchester United'ın teknik direktörü olmak için geldim, koçu olmak için değil. Bu çok açık. Adımın [Thomas] Tuchel, [Antonio] Conte veya [Jose] Mourinho olmadığını biliyorum, ama ben Manchester United'ın teknik direktörüyüm. Ve bu durum 18 ay boyunca ya da yönetim kurulu değişiklik yapmaya karar verene kadar böyle devam edecek. Demek istediğim buydu. Bu konuyu burada bitirmek istiyorum. İstifa etmeyeceğim. Yerime başka biri gelene kadar işimi yapmaya devam edeceğim.

"Sadece bu takımın menajeri olacağımı, sadece koç olmayacağımı söylemek istiyorum. Bu konuda çok netti ve bu 18 ay sonra sona erecek ve sonra herkes yoluna devam edecek. Anlaşma böyleydi. Benim işim bu. Koç olmak değil. Eğer insanlar Gary Neville'leri ve her şeye yönelik eleştirileri kaldıramıyorlarsa, kulübü değiştirmemiz gerekir. Sadece buraya koç olmak için değil, menajer olmak için geldiğimi söylemek istiyorum. Her departmanda - scouting departmanında, spor direktörü işini yapmalı, ben de 18 ay boyunca işimi yapacağım ve sonra yolumuza devam edeceğiz."