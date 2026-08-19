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Jose Mourinho, Jude Bellingham'la Frank Lampard'ın yaptığını tekrarlayabilir mi? Real Madrid, İngiltere yıldızının dünyanın en iyi golcü orta sahalarından biri olmasını istiyor
Lampard, Chelsea'de Mourinho'nun yıldızı oldu
2004 yılında, kendisini ‘Özel Biri’ olarak tanımlamasının ardından Mourinho, Premier League devi Chelsea’nin başına geçti. Halihazırda kendisini kanıtlamış birçok oyuncuyu devraldı ve milyarder sahibinin desteğiyle daha fazlasını kadroya kattı. Stamford Bridge’de o dönemde zaten kulübün kadrosunda bulunan isimlerden biri de Lampard’dı.
Mourinho’nun teknik direktörlük koltuğundaki ilk sezonunda 19 kez ağları sarstı, ardından da 20 gol barajına ulaşıp bu seviyeyi üst üste beş sezon boyunca korudu; sonuç olarak Chelsea formasıyla 13 yılda ve 648 maçta toplam 211 gole ulaştı.
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Bellingham, Madrid'de 'Special One'ın yönetiminde çalışıyor
Lampard, Bellingham gibi Birmingham akademisinden yetişen ve onun izinden gidenler için standardı belirledi. Hücuma dönük oyun tarzıyla öne çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 2023'te Santiago Bernabeu'ya transfer olduktan sonra 23 gol kaydetti ve La Liga ile Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.
O günden bu yana rakamları geriledi; sakatlıklarla geçen bir sezonda geçen sezon yalnızca sekiz kez ağları sarstı. Ancak 2026 Dünya Kupası'nda yedi gol attı ve şu anda Mourinho ile çalışıyor. Portekizli teknik adam, Bellingham'a planlarında önemli bir rol verecek.
Bellingham, Real Madrid için Lampardvari bir oyuncuya dönüşebilir mi?
Bellingham'ın, daha ileri bir oyun kurucu rolde görev yaparken, Mourinho için Lampard Mark II olup olamayacağı sorulduğunda, bu cumartesi Mourinho'nun yeniden takımın başında çıkacağı ilk La Liga maçını Real Madrid'in Espanyol deplasmanında oynayacağı karşılaşmayla ESPN'de ekranlara getirecek Disney+ katkısıyla GOAL'e konuşan McManaman, şunları söyledi: “Bence bunu ilk yılında yaptı, değil mi? Ama bunu zaman gösterecek çünkü ondan önceki yıl biraz daha derinde oynadı ve geçen yıl gol konusunda zorlandı.
“Bence Kylian'ın takıma katılmasıyla rolü değişti ama Jose'nin bu sezon onu o rolde oynatmak isteyip istemeyeceğini bekleyip göreceğiz. Görünen o ki Kylian, Vini Junior ve [Yan] Diomande'ı oynatmak istiyor. Sonunda asıl büyük mesele de bu olacak: Jude'un o ileri dörtlüde yer alabilmesi için alan olup olmayacağı.
“Bence La Liga'da bazı maçlarda bu ileri dörtlüyle sorun yaşamaz ve Jude ileri doğru çıkışlar yapar. O zaman da kesinlikle gol atar çünkü yapmak istediği şey bu ve geç koşularla o koridorlara girmeyi çok seviyor. Umarım böyle olur. Ama hepimizin bekleyip görmesi gerekecek.
“Bence en büyük bilmece, Kylian'dan ve Vini Junior'dan en iyi verimi almak ve ikisinin de nerede oynamak istediğini görmek. Çünkü bildiğimiz gibi, Dünya Kupası'na bakmanız yeterli, ikisi de sola kaymayı seviyor ve ikisi de solda durmayı tercih ediyor. Bu yüzden ceza sahasının merkezinde ve orta alanın merkezinde kimin kalacağı ilginç olacak çünkü ikisi de topa gelmeyi seviyor.
“İkisi de dokuz numara değil. Bildiğim kadarıyla [Carlos] Espi adında genç bir çocuk aldılar, hazırlık döneminde şimdiden birkaç gol attı, o bir dokuz numara ve şimdi Fulham'da olan Gonzalo Garcia da bir dokuz numaraydı.
“Vini Junior ve Kylian, attıkları onca gole rağmen dokuz numara değil, klasik ceza sahası golcüsü tipinde oyuncular değiller. Bu yüzden belki de ceza sahasına o koşuyu yapmak Jude'a kalacak ama Jose'nin ne yapacağını, neyi değiştireceğini ve onların birlikte nasıl oynamasına yardımcı olacağını görmeyi bekliyorum. Çünkü Yan Diomande ceza sahasına orta yapıyorsa, bunları kafayla gole çevirmek için orada kim olacak? Sonuçta Kylian ile Vini'nin hava toplarında üretken olmadığını biliyorsunuz. Real Madrid'in bu konuda ne yapacağını gerçekten çok merak ediyorum.”
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La Liga 2026-27: Nefes kesen bir şampiyonluk yarışı kapıda
Bellingham, Lampard'ı dünyanın en ürkütücü orta sahalarından biri hâline getiren tüm özelliklere sahip. Oyununun temelinde yüksek enerji ve son üçte birlik bölümde doğru zamanda ortaya çıkarak belirleyici katkı yapmak yer alıyor.
Real'in bu sezon onun yeniden çift haneli gol sayılarına ulaşmasına, hatta bir kez daha 20 gole yaklaşmasına ihtiyacı olacak. Çünkü takım, hem El Clasico'daki rakibi Barcelona'dan yurt içindeki üstünlüğü geri almayı hem de rekorunu geliştirerek 16. Avrupa Kupası zaferine ulaşmayı hedefliyor.
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