Bellingham'ın, daha ileri bir oyun kurucu rolde görev yaparken, Mourinho için Lampard Mark II olup olamayacağı sorulduğunda, bu cumartesi Mourinho'nun yeniden takımın başında çıkacağı ilk La Liga maçını Real Madrid'in Espanyol deplasmanında oynayacağı karşılaşmayla ESPN'de ekranlara getirecek Disney+ katkısıyla GOAL'e konuşan McManaman, şunları söyledi: “Bence bunu ilk yılında yaptı, değil mi? Ama bunu zaman gösterecek çünkü ondan önceki yıl biraz daha derinde oynadı ve geçen yıl gol konusunda zorlandı.

“Bence Kylian'ın takıma katılmasıyla rolü değişti ama Jose'nin bu sezon onu o rolde oynatmak isteyip istemeyeceğini bekleyip göreceğiz. Görünen o ki Kylian, Vini Junior ve [Yan] Diomande'ı oynatmak istiyor. Sonunda asıl büyük mesele de bu olacak: Jude'un o ileri dörtlüde yer alabilmesi için alan olup olmayacağı.

“Bence La Liga'da bazı maçlarda bu ileri dörtlüyle sorun yaşamaz ve Jude ileri doğru çıkışlar yapar. O zaman da kesinlikle gol atar çünkü yapmak istediği şey bu ve geç koşularla o koridorlara girmeyi çok seviyor. Umarım böyle olur. Ama hepimizin bekleyip görmesi gerekecek.

“Bence en büyük bilmece, Kylian'dan ve Vini Junior'dan en iyi verimi almak ve ikisinin de nerede oynamak istediğini görmek. Çünkü bildiğimiz gibi, Dünya Kupası'na bakmanız yeterli, ikisi de sola kaymayı seviyor ve ikisi de solda durmayı tercih ediyor. Bu yüzden ceza sahasının merkezinde ve orta alanın merkezinde kimin kalacağı ilginç olacak çünkü ikisi de topa gelmeyi seviyor.

“İkisi de dokuz numara değil. Bildiğim kadarıyla [Carlos] Espi adında genç bir çocuk aldılar, hazırlık döneminde şimdiden birkaç gol attı, o bir dokuz numara ve şimdi Fulham'da olan Gonzalo Garcia da bir dokuz numaraydı.

“Vini Junior ve Kylian, attıkları onca gole rağmen dokuz numara değil, klasik ceza sahası golcüsü tipinde oyuncular değiller. Bu yüzden belki de ceza sahasına o koşuyu yapmak Jude'a kalacak ama Jose'nin ne yapacağını, neyi değiştireceğini ve onların birlikte nasıl oynamasına yardımcı olacağını görmeyi bekliyorum. Çünkü Yan Diomande ceza sahasına orta yapıyorsa, bunları kafayla gole çevirmek için orada kim olacak? Sonuçta Kylian ile Vini'nin hava toplarında üretken olmadığını biliyorsunuz. Real Madrid'in bu konuda ne yapacağını gerçekten çok merak ediyorum.”