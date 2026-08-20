Bellingham'ın, daha ileri bir oyun kurucu rolde görev yaparken, Mourinho için Lampard Mark II olup olamayacağı sorulan McManaman, bu cumartesi Real'in Espanyol deplasmanına çıkacağı ve Mourinho'nun yeniden takımın başındaki ilk La Liga maçını yayınlayacak olan GOAL'e, ESPN aracılığıyla Disney+ nezaketinde yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bence bunu ilk yılında yaptı, değil mi? Ama bunu zaman gösterecek çünkü ondan önceki yıl biraz daha derinde oynadı ve geçen yıl gol bulmakta zorlandı.

"Bence Kylian'ın gelişiyle birlikte rolü değişti ama Jose'nin bu yıl onu o rolde oynatmak isteyip istemeyeceğini bekleyip göreceğiz. Görünen o ki Kylian, Vini Junior ve [Yan] Diomande'yi oynatmak istiyor ve sonunda asıl mesele bu olacak: Jude'un o dörtlü hücum hattında yer alması için alan olup olmayacağı.

"Bence La Liga'da bazı maçlarda o dörtlü hücumla bunu kaldırabilirler ve Jude ileri çıkışlar yapacaktır, ayrıca kesinlikle goller atacaktır çünkü yapmak istediği şey bu ve geç koşularla o koridorlara hücum etmeyi seviyor. Umarım böyle olur. Ama hepimizin bekleyip görmesi gerekecek.

"Bence en büyük muamma, Kylian'dan ve Vini Junior'dan en iyi verimi almak ve ikisinin de nerede oynamak istediğini görmek; çünkü bildiğimiz gibi, Dünya Kupası'nda da görüldüğü üzere, ikisi de sola kaymayı ve solda durmayı seviyor. Bu yüzden ceza sahasının merkezinde ve orta alanın merkezinde kimin kalacağının ne kadar onun görevi olacağını görmek ilginç olacak çünkü ikisi de topa doğru gelmeyi seviyor.

"İkisi de dokuz numara değil. Zaten genç bir çocuk olan [Carlos] Espi'yi aldılar, hazırlık döneminde şimdiden birkaç gol attı, o bir dokuz numara ve şu anda Fulham'da olan Gonzalo Garcia da bir dokuz numaraydı.

"Vini Junior ve Kylian öyle değil; attıkları tüm gollere rağmen, klasik ceza sahası golcüsü tipinde oyuncular değiller. Bu yüzden belki de ceza sahasına o koşuyu yapma işi Jude'a kalacak ama Jose'nin ne yapacağını, neyi değiştireceğini ve onların oynamasına nasıl yardımcı olacağını görmek için bekliyorum; çünkü eğer Yan Diomande ceza sahasına orta yapıyorsa, gelip o toplara kafayı kim vuracak? Çünkü Kylian ile Vini'nin hava toplarında üretken olmadığını biliyorsunuz. Real Madrid'in ne yapacağına dair en çok bu taraf ilgimi çekiyor."