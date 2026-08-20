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Jose Mourinho, Jude Bellingham'la Frank Lampard'ın numarasını tekrarlayabilir mi? Real Madrid, İngiltere yıldızının dünyanın en iyi skor üreten orta sahalarından birine dönüşmesini istiyor
Lampard, Chelsea'de Mourinho'nun yıldızı oldu
2004'te, kendisini ‘Özel Biri’ ilan ettikten sonra Mourinho, Premier League devi Chelsea'nın başına geçti. Elinde kendini kanıtlamış birçok isim vardı ve milyarder kulüp sahibinin desteğiyle daha fazlasını da kadroya kattı. O dönemde Stamford Bridge'deki kadroda bulunan isimlerden biri de Lampard'dı.
Mourinho'nun takımın başındaki ilk sezonunda 19 kez ağları havalandırdı, ardından 20 gol barajına ulaşıp bu standardı üst üste beş sezon boyunca korudu ve sonunda Chelsea formasıyla 13 yılda 648 maçta toplam 211 gole imza attı.
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Bellingham, Madrid'de 'Special One'ın yönetiminde çalışıyor
Lampard, onun izinden gidenler için standartları belirledi; buna Birmingham altyapısından yetişen Bellingham da dahil. Hücuma dönük 23 yaşındaki oyuncu, 2023'te Santiago Bernabeu'ya taşınmasının ardından 23 gol kaydetti ve La Liga ile Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.
O tarihten bu yana rakamları geriledi; sakatlıklarla geçen bir sezonda geçen sezon ağları yalnızca sekiz kez havalandırabildi. Ancak 2026 Dünya Kupası'nda yedi gol attı ve artık Mourinho ile çalışıyor. Portekizli teknik adam, Bellingham için planlarında önemli bir rol bulacaktır.
Bellingham, Real Madrid için Lampard tarzı bir oyuncuya dönüşebilir mi?
Bellingham'ın, daha ileri bir oyun kurucu rolde görev yaparken, Mourinho için Lampard Mark II olup olamayacağı sorulan McManaman, bu cumartesi Real'in Espanyol deplasmanına çıkacağı ve Mourinho'nun yeniden takımın başındaki ilk La Liga maçını yayınlayacak olan GOAL'e, ESPN aracılığıyla Disney+ nezaketinde yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bence bunu ilk yılında yaptı, değil mi? Ama bunu zaman gösterecek çünkü ondan önceki yıl biraz daha derinde oynadı ve geçen yıl gol bulmakta zorlandı.
"Bence Kylian'ın gelişiyle birlikte rolü değişti ama Jose'nin bu yıl onu o rolde oynatmak isteyip istemeyeceğini bekleyip göreceğiz. Görünen o ki Kylian, Vini Junior ve [Yan] Diomande'yi oynatmak istiyor ve sonunda asıl mesele bu olacak: Jude'un o dörtlü hücum hattında yer alması için alan olup olmayacağı.
"Bence La Liga'da bazı maçlarda o dörtlü hücumla bunu kaldırabilirler ve Jude ileri çıkışlar yapacaktır, ayrıca kesinlikle goller atacaktır çünkü yapmak istediği şey bu ve geç koşularla o koridorlara hücum etmeyi seviyor. Umarım böyle olur. Ama hepimizin bekleyip görmesi gerekecek.
"Bence en büyük muamma, Kylian'dan ve Vini Junior'dan en iyi verimi almak ve ikisinin de nerede oynamak istediğini görmek; çünkü bildiğimiz gibi, Dünya Kupası'nda da görüldüğü üzere, ikisi de sola kaymayı ve solda durmayı seviyor. Bu yüzden ceza sahasının merkezinde ve orta alanın merkezinde kimin kalacağının ne kadar onun görevi olacağını görmek ilginç olacak çünkü ikisi de topa doğru gelmeyi seviyor.
"İkisi de dokuz numara değil. Zaten genç bir çocuk olan [Carlos] Espi'yi aldılar, hazırlık döneminde şimdiden birkaç gol attı, o bir dokuz numara ve şu anda Fulham'da olan Gonzalo Garcia da bir dokuz numaraydı.
"Vini Junior ve Kylian öyle değil; attıkları tüm gollere rağmen, klasik ceza sahası golcüsü tipinde oyuncular değiller. Bu yüzden belki de ceza sahasına o koşuyu yapma işi Jude'a kalacak ama Jose'nin ne yapacağını, neyi değiştireceğini ve onların oynamasına nasıl yardımcı olacağını görmek için bekliyorum; çünkü eğer Yan Diomande ceza sahasına orta yapıyorsa, gelip o toplara kafayı kim vuracak? Çünkü Kylian ile Vini'nin hava toplarında üretken olmadığını biliyorsunuz. Real Madrid'in ne yapacağına dair en çok bu taraf ilgimi çekiyor."
- Getty
La Liga 2026-27: Nefes kesen bir şampiyonluk yarışı kapıda
Bellingham, Lampard'ın dünyanın en korkulan orta sahalarından biri olmasını sağlayan tüm özelliklere sahip. Oyunu; yüksek enerjiye ve son bölgede fark yaratacak katkıyı doğru zamanda vermek için oraya koşu atmaya dayanıyor.
Real'in bu sezon on golün üzerine yeniden çıkması, hatta bir kez daha 20 gole yaklaşması gerekecek. Çünkü ekip, hem yurt içindeki üstünlüğü El Clasico rakibi Barcelona'dan geri almayı hem de rekorunu geliştirerek 16. Avrupa Kupası zaferine ulaşmayı hedefliyor.
Her cumartesi gecesi canlı La Liga maçlarının adresi olan Disney+ ile ESPN'de, İspanyol futbolunun en iyileri Birleşik Krallık genelindeki taraftarlarla buluşuyor.
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