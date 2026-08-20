Getty/GOAL
Çeviri:
Jose Mourinho, Jude Bellingham'la Frank Lampard'ın başarısını tekrarlayabilir mi? Real Madrid, İngiltere yıldızının dünyanın en iyi golcü orta sahalarından biri olmasını istiyor
Lampard, Chelsea'de Mourinho'nun yıldızı oldu
2004 yılında, kendisini ‘Special One’ olarak ilan ettikten sonra Mourinho, Premier League devi Chelsea’nin başına geçti. Tecrübeli ve kendini kanıtlamış çok sayıda oyuncuyu devraldı, milyarder bir kulüp sahibinin desteğiyle daha fazlasını da kadroya kattı. O dönemde Stamford Bridge kadrosunda bulunan isimlerden biri de Lampard’dı.
Mourinho’nun teknik direktörlük koltuğundaki ilk sezonunda 19 kez gol sevinci yaşadı, ardından 20 gol barajına ulaşıp bu standardı üst üste beş sezon boyunca korudu ve sonunda Chelsea formasıyla 13 yılda 648 maçta toplam 211 gole imza attı.
- Getty Images
Bellingham, Madrid'de 'Special One'ın yönetiminde çalışıyor
Lampard, aralarından Birmingham altyapısından yetişen Bellingham'in de bulunduğu, kendi izinden gelenler için standardı belirledi. Hücuma sık sık çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 2023'te Santiago Bernabeu'ya taşınmasının ardından 23 gol kaydetti ve La Liga ile Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.
O günden bu yana rakamları geriledi; sakatlıklarla geçen bir sezonda geçen sezon ağları yalnızca sekiz kez havalandırabildi. Ancak 2026 Dünya Kupası'nda yedi gol attı ve şimdi Mourinho ile çalışıyor. Portekizli teknik adam, planlarında Bellingham'a önemli bir rol verecek.
Bellingham, Real Madrid için Lampard tarzı bir oyuncuya dönüşebilir mi?
Bellingham'ın, daha ileri bir oyun kurucu rolde görev yaparken, Mourinho için Lampard Mark II olup olamayacağı sorulduğunda, bu cumartesi Mourinho'nun teknik direktörlük görevine geri dönüşündeki ilk La Liga maçını, Real Madrid'in Espanyol deplasmanına çıkacağı karşılaşmayı ESPN'de yayınlayacak olan Disney+'ın katkılarıyla GOAL'e konuşan McManaman şöyle dedi: “Bence bunu ilk yılında yaptı, değil mi? Ama bunu zaman gösterecek çünkü ondan önceki yıl biraz daha derine geldi ve geçen sezon gol atmakta zorlandı.
“Bence Kylian'ın takıma katılmasıyla rolü değişti ama Jose'nin bu yıl onu o rolde oynatıp oynatmayacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Görünen o ki Kylian, Vini Junior ve [Yan] Diomande'yi oynatmak istiyor. Sonunda asıl mesele de bu olacak; Jude'un o dörtlü hücum hattında yer alabilmesi için alan olup olmayacağı.
“Bence La Liga'da bazı maçlarda o dörtlü hücum hattıyla bunu kotarabilirler ve Jude ileriye doğru atak yapacaktır. Jude kesinlikle gol de atar çünkü yapmak istediği şey bu ve geç koşularla o koridorlara hücum etmeyi seviyor, bu yüzden umalım da böyle olsun. Ama hepimizin bekleyip görmesi gerekecek.
“Bence en büyük bilmece, Kylian'dan ve Vini Junior'dan en iyi verimi almak ve ikisinin de nerede oynamak istediğini görmek. Çünkü bildiğimiz gibi, Dünya Kupası'nda da görüldüğü üzere, ikisi de sola kaymayı seviyor ve ikisi de solda durmayı tercih ediyor. Bu yüzden ceza sahasının merkezinde ve sahanın ortasında kimin kalacağı ilginç olacak çünkü ikisi de topa gelmeyi seviyor.
“İkisi de dokuz numara değil. Bildiğim kadarıyla birkaç hazırlık maçı golü atan genç bir oyuncu, [Carlos] Espi'yi aldılar, o bir dokuz numara ve şu anda Fulham'da olan Gonzalo Garcia da bir dokuz numaraydı.
“Vini Junior ve Kylian, attıkları bütün gollere rağmen, ortodoks bir ceza sahası golcüsü değil. Bu yüzden belki de ceza sahasına o koşuyu yapmak Jude'a düşecek ama Jose'nin ne yapacağını, neyi değiştireceğini ve onların daha iyi işlemesine nasıl yardımcı olacağını görmek için bekliyorum. Çünkü Yan Diomande ceza sahasına orta yapıyorsa, o topları kafayla kim ağlara gönderecek? Kylian ile Vini'nin hava toplarında üretken olmadığını biliyorsunuz. Real Madrid'in bu konuda ne yapacağını gerçekten çok merak ediyorum.”
- Getty
La Liga 2026-27: Nefes kesen bir şampiyonluk yarışı kapıda
Bellingham, Lampard'ın dünyanın en korkutucu orta sahalarından biri olmasını sağlayan tüm özelliklere sahip. Oyunu, yüksek enerjiye ve son üçte doğru zamanda doğru yere giderek belirleyici katkı yapmaya dayanıyor.
Real'in bu sezon on gol barajının yeniden üzerine çıkması, hatta yeniden 20 gole yaklaşması gerekecek. Çünkü takım, hem El Clasico rakibi Barcelona'dan yurt içindeki üstünlüğü geri almak hem de rekorunu geliştirerek 16. Avrupa Kupası zaferine ulaşmak istiyor.
Her cumartesi gecesi canlı LALIGA maçlarının adresi olan Disney+, İspanyol futbolunun en iyilerini Birleşik Krallık genelindeki taraftarlarla buluşturuyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun