Bellingham'ın, daha ileri bir oyun kurucu rolde görev yaparken, Mourinho için Lampard Mark II olup olamayacağı sorulduğunda, bu cumartesi Mourinho'nun teknik direktörlük görevine geri dönüşündeki ilk La Liga maçını, Real Madrid'in Espanyol deplasmanına çıkacağı karşılaşmayı ESPN'de yayınlayacak olan Disney+'ın katkılarıyla GOAL'e konuşan McManaman şöyle dedi: “Bence bunu ilk yılında yaptı, değil mi? Ama bunu zaman gösterecek çünkü ondan önceki yıl biraz daha derine geldi ve geçen sezon gol atmakta zorlandı.

“Bence Kylian'ın takıma katılmasıyla rolü değişti ama Jose'nin bu yıl onu o rolde oynatıp oynatmayacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Görünen o ki Kylian, Vini Junior ve [Yan] Diomande'yi oynatmak istiyor. Sonunda asıl mesele de bu olacak; Jude'un o dörtlü hücum hattında yer alabilmesi için alan olup olmayacağı.

“Bence La Liga'da bazı maçlarda o dörtlü hücum hattıyla bunu kotarabilirler ve Jude ileriye doğru atak yapacaktır. Jude kesinlikle gol de atar çünkü yapmak istediği şey bu ve geç koşularla o koridorlara hücum etmeyi seviyor, bu yüzden umalım da böyle olsun. Ama hepimizin bekleyip görmesi gerekecek.

“Bence en büyük bilmece, Kylian'dan ve Vini Junior'dan en iyi verimi almak ve ikisinin de nerede oynamak istediğini görmek. Çünkü bildiğimiz gibi, Dünya Kupası'nda da görüldüğü üzere, ikisi de sola kaymayı seviyor ve ikisi de solda durmayı tercih ediyor. Bu yüzden ceza sahasının merkezinde ve sahanın ortasında kimin kalacağı ilginç olacak çünkü ikisi de topa gelmeyi seviyor.

“İkisi de dokuz numara değil. Bildiğim kadarıyla birkaç hazırlık maçı golü atan genç bir oyuncu, [Carlos] Espi'yi aldılar, o bir dokuz numara ve şu anda Fulham'da olan Gonzalo Garcia da bir dokuz numaraydı.

“Vini Junior ve Kylian, attıkları bütün gollere rağmen, ortodoks bir ceza sahası golcüsü değil. Bu yüzden belki de ceza sahasına o koşuyu yapmak Jude'a düşecek ama Jose'nin ne yapacağını, neyi değiştireceğini ve onların daha iyi işlemesine nasıl yardımcı olacağını görmek için bekliyorum. Çünkü Yan Diomande ceza sahasına orta yapıyorsa, o topları kafayla kim ağlara gönderecek? Kylian ile Vini'nin hava toplarında üretken olmadığını biliyorsunuz. Real Madrid'in bu konuda ne yapacağını gerçekten çok merak ediyorum.”