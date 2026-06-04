Getty Images
Çeviri:
Jose Mourinho, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia ediyor; Real Madrid’in yeni teknik direktörü, Fenerbahçe’deki çalkantılı dönemi nedeniyle Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürüyor
Mourinho, Strazburg'da TFF'yi hedef aldı
Kendini "Özel Adam" olarak tanımlayan Mourinho, saha kenarındaki olaylara yabancı değil; ancak son hamlesi, hukuki mücadeleyi sahanın çok ötesine taşıdı. Ağustos 2025'te Fenerbahçe'den ayrılan Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kendisine uygulanan disiplin cezalarına itiraz etmek üzere Strazburg'daki AİHM'ye resmi başvuruda bulundu.
Yasal işlem, Kasım 2024'te Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup etmesinin ardından Mourinho'nun yaptığı açıklamalara verilen tepkiyi konu alıyor. Mourinho, VAR ve Türk futbol yetkililerini eleştirdiği için yetkililer tarafından bir maçlık men cezası ve yüklü bir para cezasına çarptırılmıştı. NTV'ye göre, teknik direktörün itirazı reddedilince yaptırımlar yürürlükte kaldı ve bu da 63 yaşındaki teknik adamı uluslararası yargı müdahalesi aramaya itti.
- Getty
İddia edilen ifade özgürlüğü ihlalleri
Mourinho, mahkemeye sunduğu dilekçede, Türkiye'deki spor yargısının şeffaflığı ve tarafsızlığı konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Tecrübeli teknik direktörün, Süper Lig'deki hakemlik standartlarına yönelik eleştirilerinin ardından "Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını" ve "ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini" iddia ettiği bildiriliyor.
Mourinho, geçmişte de Türk futbol ortamından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş ve sık sık sistemik sorunlar olarak algıladığı hususları vurgulamıştı. Konuyu AİHM'ye taşıyarak, sistemin katılımcıların temel yasal haklarını korumadığını savunarak, fiilen TFF'nin disiplin prosedürlerini yargılamaya tabi tutuyor.
Adil yargılanma hakkı mercek altında
İfade özgürlüğü meselesinin ötesinde, Florentino Pérez’in Real Madrid başkanlığı seçimini kazanması halinde en güçlü adayı olmaya devam eden mevcut Benfica teknik direktörü, adil yargılanma hakkının sistematik olarak ihlal edildiğini savunuyor. Özellikle, cezasına ilişkin gerekçeli bir kararın kendisine hiçbir zaman sunulmadığını ve bunun meşru bir savunma yapmasını engellediğini belirtti.
Dava dosyasında, cezanın gerekçeli gerekçesi kendisine hiçbir zaman sunulmadığı için "adil yargılanma hakkının elinden alındığı" iddia ediliyor. Mourinho'nun hukuk ekibine göre, bu usul hatası, Türkiye'nin anlaşma gereği uymakla yükümlü olduğu Avrupa insan hakları protokollerinin ihlali anlamına geliyor.
- AFP
Mourinho'nun sert eleştirileri fırtınanın merkezinde
AİHM başvuruyu inceledi ve Türk devletinden resmi bir savunma talebinde bulundu. Mahkeme, insan hakları ihlallerine ilişkin katı kriterlerini karşılayan başvuruların yalnızca çok küçük bir kısmını kabul ettiği için bu, önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. TFF ve Türkiye Adalet Bakanlığı’nın, mahkemeye resmi görüş ve savunmalarını sunmak için artık en fazla altı ay süreleri bulunuyor.
Mourinho'nun 2024'teki yorumlarında Portekizli teknik adam, hakemlik standartlarını hedef almış, VAR hakemini cesurca "maçın adamı" ilan ederken, saha hakemini "sadece bir çocuk" olarak nitelendirmişti. Mourinho ayrıca, takımının sahadaki rakiplerinden ziyade bütün bir "sistem"le mücadele ettiğini iddia etmiş ve hatta gelmeden önce ligin ortamı hakkında tüm gerçekleri bilseydi Fenerbahçe'deki görevi kabul etmeyeceğini itiraf etmişti.
Bu süreç devam ederken, başkan Florentino Perez'in yeniden seçilme kampanyasını tanıtmak için bir videoda Mourinho'yu kullanmasının ardından yeni bir tartışma patlak vermesine rağmen, Mourinho'nun önümüzdeki haftalarda Real Madrid'in yeni teknik direktörü olarak onaylanması bekleniyor.