Jose Mourinho, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia ediyor; Real Madrid’in yeni teknik direktörü, Fenerbahçe’deki çalkantılı dönemi nedeniyle Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürüyor

Kendini "Özel Adam" olarak tanımlayan Mourinho, saha kenarındaki olaylara yabancı değil; ancak son hamlesi, hukuki mücadeleyi sahanın çok ötesine taşıdı. Ağustos 2025'te Fenerbahçe'den ayrılan Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kendisine uygulanan disiplin cezalarına itiraz etmek üzere Strazburg'daki AİHM'ye resmi başvuruda bulundu.

Yasal işlem, Kasım 2024'te Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup etmesinin ardından Mourinho'nun yaptığı açıklamalara verilen tepkiyi konu alıyor. Mourinho, VAR ve Türk futbol yetkililerini eleştirdiği için yetkililer tarafından bir maçlık men cezası ve yüklü bir para cezasına çarptırılmıştı. NTV'ye göre, teknik direktörün itirazı reddedilince yaptırımlar yürürlükte kaldı ve bu da 63 yaşındaki teknik adamı uluslararası yargı müdahalesi aramaya itti.