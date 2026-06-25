ESPN’in haberine göre, Madrid ekibi Arsenal’in savunma oyuncusu Piero Hincapie’yi gözüne kestirmiş durumda.
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Jose Mourinho için eski bir Leverkusen oyuncusu mu? Real Madrid, görünüşe göre bir sonraki transfer hamlesini hazırlıyor
Buna göre Real, transfer piyasasında bir kez daha harekete geçmek ve mutlaka sol ayakla oynayan bir stoperi kadrosuna katmak istiyor. Ekvadorlu oyuncu bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor.
Hincapie, geçen sezon Bayer 04 Leverkusen'den Arsenal'e kiralanmıştı; bu yaz ise kiralama anlaşması kalıcı bir transfere dönüşüyor. Bundesliga kulübü, 24 yaşındaki oyuncunun transferi karşılığında 52 milyon euro tazminat alacak.
Hincapie, daha önce Leverkusen’de dört yıl boyunca forma giymişti. Eski teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde, 2024 sezonunda lig şampiyonluğu ve DFB Kupası’nı kazanarak sürpriz bir çifte zafer elde etmelerine katkıda bulunan takımın temel dayanaklarından biriydi.
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FC Arsenal, Hincapie’yi şimdiden tekrar bırakmak mı istiyor?
Ancak Arsenal’in, Hincapie’yi sadece bir yılın ardından tekrar bırakmaya ne kadar hazır olduğu belirsiz. Geçtiğimiz sezonda Gunners’ta ilk 11’in vazgeçilmez bir parçasıydı; teknik direktör Mikel Arteta onu hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında oynattı.
Tüm turnuvalarda Ekvadorlu oyuncu 41 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda bir gol ve iki asist kaydetti. Londra'daki sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.
Real Madrid'de ise Hincapie'nin transferi için öncelikle kadroda yer açılması gerekiyor. Bu bağlamda Raul Asencio olası bir satış adayı olarak görülüyor, ancak henüz somut bir gelişme olmadığı belirtiliyor. Marc Cucurella (Chelsea FC), Ibrahima Konate (Liverpool FC) ve Bernardo Silva (Manchester City) transferlerinin ardından Hincapie, bu yaz Real Madrid'in bir sonraki yüksek profilli transferi olacak.
Şu anda 24 yaşındaki oyuncu, Ekvador milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'nda yer alıyor. Perşembe akşamı, DFB takımıyla grup aşamasının son maçı oynanacak. Ekvador'un, son 16 turuna kalma şansını sürdürebilmesi için bu maçı kazanması şart.