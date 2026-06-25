Jose Mourinho için eski bir Leverkusen oyuncusu mu? Real Madrid, görünüşe göre bir sonraki transfer hamlesini hazırlıyor

Buna göre Real, transfer piyasasında bir kez daha harekete geçmek ve mutlaka sol ayakla oynayan bir stoperi kadrosuna katmak istiyor. Ekvadorlu oyuncu bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor.

Hincapie, geçen sezon Bayer 04 Leverkusen'den Arsenal'e kiralanmıştı; bu yaz ise kiralama anlaşması kalıcı bir transfere dönüşüyor. Bundesliga kulübü, 24 yaşındaki oyuncunun transferi karşılığında 52 milyon euro tazminat alacak.

Hincapie, daha önce Leverkusen’de dört yıl boyunca forma giymişti. Eski teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde, 2024 sezonunda lig şampiyonluğu ve DFB Kupası’nı kazanarak sürpriz bir çifte zafer elde etmelerine katkıda bulunan takımın temel dayanaklarından biriydi.