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Jose Mourinho hâlâ ‘özel’ büyüsünü koruyor mu? Real Madrid, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve arkadaşlarının egolarıyla başa çıkarken Portekizli teknik direktörün bir ‘baba figürü’ gibi davranmasına ihtiyaç duyuyor
Mourinho, ilk döneminin 13 yıl ardından yeniden Madrid'de
Mourinho, teknik direktörlük koltuğunun en sıcak olduğu yerlerden birinde ikinci dönemi için İspanya'nın başkentine geri döndü. Daha önce takımın başındayken, Pep Guardiola'nın efsanevi Barcelona takımıyla mücadele ederken La Liga şampiyonluğu yaşamıştı ve şimdi bu başarıyı tekrarlama görevi ona verildi.
Eski Chelsea, Inter ve Manchester United patronunun Madrid'de en son kulübede yer alışının üzerinden yaklaşık 13 yıl geçti ve 63 yaşındaki teknik adam artık bambaşka bir teknik direktör profiline sahip. Oyuna olan tutkusu asla azalmayacak ve sarsılmaz özgüveni, onu her zaman en büyük meydan okumaların peşine düşürecek.
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Mbappe, Bellingham ve Vini Jr, "Galacticos" arasında
Blancos'un, hücum hattında rekorları altüst eden Fransız golcü Mbappe yer almasına rağmen iki sezondur büyük bir kupa kazanamaması düşünüldüğünde, bu gerçekten de öyle. Ona İngiltere'nin süperstarı Bellingham ile Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior da güçlü destek veriyor.
Mourinho'nun elindeki kadronun yeteneğinden şüphe yok, ancak bu kolektif ruhtan yoksun bireyler topluluğu mu? Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da kupalar kazanmış bir adam, bir 'Galacticos' grubundan en iyi verimi almak için gereken taktik gücü hâlâ elinde bulunduruyor mu?
Mourinho hâlâ "özel" bir teknik direktör mü?
Cole, Stamford Bridge’de akademiden A takıma yükseldikten sonra Mourinho deneyimini doya doya yaşadı ve Madrid’de görev için doğru kişinin bulunup bulunmadığını değerlendirmek konusunda çoğundan daha iyi bir konumda.
“Özel” niteliklerinin sürüp sürmediği sorulan Cole, LiveScore Bet iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Şu ana kadar biraz zorlandığını biliyorum. Ama bence yeni bir kulübe gittiğinizde hep böyle olur. Başarı anında gelmez, değil mi? Başarı zaman içinde inşa edilir. Bunu Jose herkesten iyi bilir.
“Ama bir sezonda doğrudan gelip işi bitirip ayrıldığı da oldu. Fakat bence bu takımda yönetmesi gereken çok farklı egolar var çünkü onu bu yüzden getirdiler.
“O, çoğu futbolcu için bir baba figürü gibi. Ve bunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışması gerekecek. Bu dev bir kulüp. Real Madrid hafife alınacak bir takım değil. O işi biliyor. Daha önce de oradaydı.
“Ama benim Jose Mourinho’ya inancım var. Bence o üst düzey bir teknik direktör. Ancak bu oyuncu grubuyla onları birbirine bağlayacak bir yol bulmaya çalışması gerekiyor. Çünkü bence birkaç yıldır başarılı olamıyorlar. Ayrıca birkaç teknik direktörleri oldu ve işler tam olarak planlandığı gibi gitmedi. Bu yüzden kesinlikle Jose Mourinho gibi birine ihtiyaçları var.
“Ama onun yaptıklarına inanmaları gerekiyor. Bu kadar basit. Ve bunu görevdeyken uygun gördüğü şekilde yapılandırabilecek tek kişi de o. Real Madrid’e eski görkemli günleri geri getirebileceğine inanıyorum. Bunu söylemek komik, değil mi?!”
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Real'in yerel ve Avrupa kupaları için mücadele etmesi bekleniyor
Bernabeu'daki beklenti, herhangi bir sezonda elde edilebilecek her kupa için mücadele etmek. Şampiyonlar Ligi üstünlüğü için yeni bir arayış başladı, ancak Real, La Liga puan tablosunda El Clasico rakibi Barcelona'nın şimdiden altı puan gerisine düştü.
Madrid'e geri dönerek üç yıllık sözleşme imzalayan Mourinho, sonuç alma işinde olduğunu biliyor ve yönetim kurulunun ile taraftarların taleplerini karşılamak zorunda. Beyazlar, cumartesi günü Villarreal'i konuk ederek yeniden sahaya çıkacak, ardından teknik direktörlerinin eski takımı Roma ile Avrupa'da oynanacak karşılaşma için İtalya'ya gidecek.
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