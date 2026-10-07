Cole, Stamford Bridge’de akademiden A takıma yükseldikten sonra Mourinho deneyimini doya doya yaşadı ve Madrid’de görev için doğru kişinin bulunup bulunmadığını değerlendirmek konusunda çoğundan daha iyi bir konumda.

“Özel” niteliklerinin sürüp sürmediği sorulan Cole, LiveScore Bet iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Şu ana kadar biraz zorlandığını biliyorum. Ama bence yeni bir kulübe gittiğinizde hep böyle olur. Başarı anında gelmez, değil mi? Başarı zaman içinde inşa edilir. Bunu Jose herkesten iyi bilir.

“Ama bir sezonda doğrudan gelip işi bitirip ayrıldığı da oldu. Fakat bence bu takımda yönetmesi gereken çok farklı egolar var çünkü onu bu yüzden getirdiler.

“O, çoğu futbolcu için bir baba figürü gibi. Ve bunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışması gerekecek. Bu dev bir kulüp. Real Madrid hafife alınacak bir takım değil. O işi biliyor. Daha önce de oradaydı.

“Ama benim Jose Mourinho’ya inancım var. Bence o üst düzey bir teknik direktör. Ancak bu oyuncu grubuyla onları birbirine bağlayacak bir yol bulmaya çalışması gerekiyor. Çünkü bence birkaç yıldır başarılı olamıyorlar. Ayrıca birkaç teknik direktörleri oldu ve işler tam olarak planlandığı gibi gitmedi. Bu yüzden kesinlikle Jose Mourinho gibi birine ihtiyaçları var.

“Ama onun yaptıklarına inanmaları gerekiyor. Bu kadar basit. Ve bunu görevdeyken uygun gördüğü şekilde yapılandırabilecek tek kişi de o. Real Madrid’e eski görkemli günleri geri getirebileceğine inanıyorum. Bunu söylemek komik, değil mi?!”