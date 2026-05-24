Çeviri:
Jose Mourinho gelsin! Hansi Flick, "herkese karşı oynamaya hazır" derken, Barcelona'nın El Clásico rakibi Real Madrid, La Liga şampiyonluğu için ilham almak üzere "Özel Adam"a yöneliyor
Flick, Mourinho'nun dönüşü konusunda sert bir tavır sergiledi
Mourinho’nun Madrid’e geri döneceği yönündeki haberlerin ardından Flick, rakiplerine net bir mesaj gönderdi. Portekizli teknik adamın, Santiago Bernabéu’daki teknik direktörlük koltuğunda Arbeloa’nın yerini alacağına dair güçlü spekülasyonlar var; bu hamle, 2010’ların başında görülen El Clásico rekabetinin ateşli atmosferini yeniden alevlendirebilir.
Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörüyle karşı karşıya gelme olasılığı sorulduğunda Flick, hiç sarsılmadı. "Evet, neden olmasın? O rakip takımın teknik direktörü ve ben her zaman herkese karşı oynamaya hazırım," dedi Alman teknik direktör.
Mestalla'daki yenilgi moralleri bozmadı
Barça teknik direktörü, takımının La Liga sezonunun son maçı olan ve Mestalla'da Valencia'ya 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Yenilgiye rağmen Flick, Katalan devinin Valencia'daki maçın son düdüğü çalınmadan lig şampiyonluğunu garantilemiş olması nedeniyle bu sonucun yıl boyunca yapılan çalışmaları gölgede bırakmadığını hemen vurguladı.
"Bu mağlubiyet, şampiyonlukla sona eren sezonumuzu etkilemiyor. Sonucu kabul ediyoruz çünkü Valencia'nın galibiyeti fazlasıyla hak edilmişti. Onların daha fazla motivasyonu olduğu açıktı," diye açıkladı Flick. Takımının o gece zorlandığını kabul eden Flick, "0-1 geriye düştükten sonra oldukça basit hatalar yaptık ve onlar da bu hatalardan yararlanarak galibiyeti getiren golleri attılar," diye ekledi.
Dünya Kupası'nın dikkat dağıtıcı etkileri
Dünya Kupası ufukta görünürken Flick, bazı oyuncularının şimdiden bu uluslararası turnuvaya odaklanmış olabileceğini kabul etti. Bu zihinsel kayma, son maç gününde görülen alışılmadık hatalara muhtemelen katkıda bulunmuş olsa da, teknik direktör takımının dünya sahnesindeki hedeflerine karşı anlayışlı davranmaya devam ediyor.
"Dünya Kupası'nın yaklaştığını ve bunun her futbolcu için bir rüya olduğunu anlamalıyız. Oyuncuların bu önemli hedefe biraz daha odaklanmış olmaları anlaşılabilir bir durum ve ben bunu anlamalıyım," dedi Flick.
Gelecek için planlama
Şampiyonluğu garantiledikten sonra, Barcelona yönetimi artık yoğun bir yaz transfer dönemi ve taktiksel iyileştirmelere odaklanacak. Flick, Madrid’in Mourinho’yu teknik direktör olarak atamasını kesinleştirmesi halinde rekabetin daha da sertleşeceğinin farkında ve Barça’nın rakiplerinin önünde kalmasını sağlamak için sezon arası dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı.
Flick, "Şimdi gelecekte daha iyi olmak için bazı şeyleri analiz etmeliyim" diyerek sözlerini tamamladı. "Bugün pek iyi gitmeyen bazı şeyler oldu, ancak sezon iyi geçti, şampiyon olduk ve şimdi bir sonraki sezona hazırlanmak için tatile çıkıyoruz."