Jose Mourinho gelsin! Hansi Flick, "herkese karşı oynamaya hazır" derken, Barcelona'nın El Clásico rakibi Real Madrid, La Liga şampiyonluğu için ilham almak üzere "Özel Adam"a yöneliyor

Barça teknik direktörü, takımının La Liga sezonunun son maçı olan ve Mestalla'da Valencia'ya 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Yenilgiye rağmen Flick, Katalan devinin Valencia'daki maçın son düdüğü çalınmadan lig şampiyonluğunu garantilemiş olması nedeniyle bu sonucun yıl boyunca yapılan çalışmaları gölgede bırakmadığını hemen vurguladı.

"Bu mağlubiyet, şampiyonlukla sona eren sezonumuzu etkilemiyor. Sonucu kabul ediyoruz çünkü Valencia'nın galibiyeti fazlasıyla hak edilmişti. Onların daha fazla motivasyonu olduğu açıktı," diye açıkladı Flick. Takımının o gece zorlandığını kabul eden Flick, "0-1 geriye düştükten sonra oldukça basit hatalar yaptık ve onlar da bu hatalardan yararlanarak galibiyeti getiren golleri attılar," diye ekledi.