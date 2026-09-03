Jose Mourinho, futbolun Lionel Messi'yi özleyeceğini kabul etti ve Julian Alvarez'in Atletico Madrid'deki durumunu değerlendirdi

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalamasının ardından yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı. Real Betis ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, hücum oyuncusunun yıllara meydan okuyan kalitesine duyduğu derin hayranlığı dile getirdi. Portekizli teknik adam, Messi'nin görkemli kariyerinin son yıllarını izleyebilmek için çok da sevmediği bir organizasyon olan Major League Soccer'ı bile takip etmek zorunda kalacağını söyleyerek şaka yaptı.

"Messi hakkında konuşmak zor," diyen Mourinho, tecrübeli hücum oyuncusunun beklentilere meydan okumayı sürdürdüğünü vurguladı. "Söylenecek fazla bir şey yok ve onun bir oyuncu olarak kalitesini tarif edebilecek kelime de yok."