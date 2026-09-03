Ulmer/Lingria
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Jose Mourinho, futbolun Lionel Messi'yi özleyeceğini kabul etti ve Julian Alvarez'in Atletico Madrid'deki durumunu değerlendirdi
Bir neslin ikonuna saygı duruşu
Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalamasının ardından yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı. Real Betis ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, hücum oyuncusunun yıllara meydan okuyan kalitesine duyduğu derin hayranlığı dile getirdi. Portekizli teknik adam, Messi'nin görkemli kariyerinin son yıllarını izleyebilmek için çok da sevmediği bir organizasyon olan Major League Soccer'ı bile takip etmek zorunda kalacağını söyleyerek şaka yaptı.
"Messi hakkında konuşmak zor," diyen Mourinho, tecrübeli hücum oyuncusunun beklentilere meydan okumayı sürdürdüğünü vurguladı. "Söylenecek fazla bir şey yok ve onun bir oyuncu olarak kalitesini tarif edebilecek kelime de yok."
- Panoramic by PsnewZ
2003'e uzanan ortak bir geçmiş
Mourinho'nun Messi'ye duyduğu karşılıklı saygı, Messi'nin yetiştiği Barcelona'nın ünlü La Masia akademisine uzanan ve yirmi yılı aşkın bir futbol geçmişine dayanıyor. Yolları, 16 Kasım 2003'te, genç yaştaki Messi'nin Mourinho'nun çalıştırdığı Porto'ya karşı Barcelona formasıyla resmî olmayan ilk A takım maçına çıkmasıyla unutulmaz şekilde kesişti. Porto, o sezon Şampiyonlar Ligi zaferine giderken bu hazırlık maçını 2-0 kazanmış olsa da, bu karşılaşma bir nesle damga vuracak oyuncu için bir dönemin başlangıcını işaret etti.
Julian Alvarez transfer sürecine açıklık getiriliyor
Gündemini mevcut yurt içi konulara çeviren Mourinho'ya, Julian Alvarez'in yazın Atletico Madrid'den Barcelona'ya gerçekleşmeyen transferi de soruldu. Real Madrid teknik direktörü, spekülasyonlara girmeyi reddederken Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone'nin kulübün iç meselelerinde tam yetkiye sahip olduğunu vurguladı. Mourinho, transfer döneminin resmen kapanmasının ardından oyuncuların bağlılığı konusunda pragmatik bir kural ortaya koydu.
"Dün itibarıyla ve en azından 31 Aralık'a kadar onun kulübü için önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum" diyen Mourinho, Alvarez'in yakın geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- AFP
Yurt içindeki zorluklara bakış
Yaz transfer döneminin artık geride kalmasıyla birlikte Mourinho, durumu belirsizliğini koruyan tüm oyuncuların en erken ocak ayına kadar tamamen mevcut sportif sorumluluklarına yeniden odaklanmasını bekliyor. Real Madrid teknik direktörüne göre, takımı zorlu bir fikstür dönemine hazırlanırken profesyonel disiplinin korunması büyük önem taşıyor. Bu arada futbol dünyası, oyuna yaptığı muazzam etkinin sert kulüp rekabetlerinin ötesine geçtiği Messi gibi ikonların kalıcı mirası üzerine düşünmeye devam ediyor.
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