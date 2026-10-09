AFP
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Jose Mourinho, form düşüşü ve eleştiriler arasında Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'ı savundu
Mourinho liyakatı ve oyuncu desteğini ele aldı
Son haftalarda Santiago Bernabeu'da gözler daha fazla Vinicius'un üzerinde. Kendisini küresel bir süper yıldız olarak sağlam biçimde kabul ettirdiği bir dönemin ardından, formundaki ciddi düşüş onun ilk 11'deki yeriyle ilgili soru işaretlerine yol açtı. Villarreal maçı öncesinde basının karşısına çıkan Jose Mourinho, meritokrasi kavramını ele alırken bazı oyuncuların özgüvenlerini ve ritimlerini yeniden kazanmaları için daha incelikli bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu kabul etti.
"Meritokrasi, evet, ama oyuncunun adına göre değil, içinden geçtiği ana göre açık fikirli de olmanız gerekir. Bir oyuncuya yardım etmenin en iyi yolunun ne olduğunu bilmelisiniz. Bazıları iyi olmadığında, onların gelişmesini sağlamak için farklı stratejiler vardır. Bunlardan biri saf meritokrasidir: iyi değilsen dışarı çıkarsın. Ama bunun riskleri vardır. Bazı oyuncuların alıştıkları seviyeye dönmesi için zamana ihtiyacı olur. Vinicius'tan bahsediyorsunuz, bunu gizlemeyeceğim," diye açıkladı Mourinho.
- Getty Images Sport
Vinicius'un yaşadığı sıkıntıların duygusal etkisi
Özel Biri, bu kötü form serisinin Vinicius’un bizzat kendisi üzerinde yarattığı duygusal yüke dikkat çekmek istedi. Oyuncunun davaya bağlılığının sorgulanmaması gerektiğini vurgulayan Mourinho, Brezilyalının mevcut durumunu düzeltmek ve takımın maçlar kazanmasına yardımcı olmak için perde arkasında her zamankinden daha fazla çalıştığını belirtti.
"Beni inciten, beni üzen şey, onun iyi olmak, maç kazandıran ve fark yaratan kişi hâline gelmek için ne kadar çok istediğini anlamak. Bana dokunan şey, büyük bir sürprizle söylüyorum ki olağanüstü bir çocuk olan onun acı çektiğini görmek ve geri dönmek için çok çalışması," diye ekledi Mourinho.
İyileşme için özel planlar
İleriye dönük konuşan Mourinho, kanat oyuncusunun kısa vadede hemen bir gelişim emaresi göstermemesi halinde özel bir gelişim planının gerekli olabileceğini ima etti. Teknik direktör, Vinicius'un daha önce onu bireysel ödüller için en güçlü adaylardan biri yapan seviyeye dönmesini sağlamak amacıyla çeşitli taktiksel ve oyuncu yönetimine ilişkin çözümleri değerlendiriyor.
"Seviyesini yeniden kazanana kadar her maçta oynayacak mı, yoksa onu yedek kulübesinde bıraktığımız ya da başka bir çözüm bulduğumuz belirli bir planı devreye sokacağımız bir zaman gelecek mi? Gerçek Real Madrid taraftarlarına laf etmiyorum, onlara büyük saygı duyuyorum. Ama onun gibi bir çocuğun, şu anda o dünya dışı Vinicius değilken, birçoğunuzun etkisi yüzünden hak ettiği yardımı alamadığını görmek benim kalbimi kırıyor," dedi teknik direktör.
- Getty Images Sport
Taraftar desteği çağrısı
Son olarak Mourinho, medyanın kamuoyu algısı üzerindeki etkisini hedef aldı ve taraftarlardan hücum oyuncusuna karşı sabırlı olmalarını istedi. Dış seslerin yarattığı baskının, oyuncunun sahada yeniden kıvılcımını bulma becerisini engellediğine inanıyor ve Bernabeu'da daha destekleyici bir ortam çağrısında bulundu.
Teknik direktör, “O desteklenmeyi hak ediyor. Madrid taraftarlarına bu kadar çok sevinç yaşatan o eski Vinicius olmak için çok istiyor” diyerek sözlerini tamamladı.
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