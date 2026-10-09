Son haftalarda Santiago Bernabeu'da gözler daha fazla Vinicius'un üzerinde. Kendisini küresel bir süper yıldız olarak sağlam biçimde kabul ettirdiği bir dönemin ardından, formundaki ciddi düşüş onun ilk 11'deki yeriyle ilgili soru işaretlerine yol açtı. Villarreal maçı öncesinde basının karşısına çıkan Jose Mourinho, meritokrasi kavramını ele alırken bazı oyuncuların özgüvenlerini ve ritimlerini yeniden kazanmaları için daha incelikli bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu kabul etti.

"Meritokrasi, evet, ama oyuncunun adına göre değil, içinden geçtiği ana göre açık fikirli de olmanız gerekir. Bir oyuncuya yardım etmenin en iyi yolunun ne olduğunu bilmelisiniz. Bazıları iyi olmadığında, onların gelişmesini sağlamak için farklı stratejiler vardır. Bunlardan biri saf meritokrasidir: iyi değilsen dışarı çıkarsın. Ama bunun riskleri vardır. Bazı oyuncuların alıştıkları seviyeye dönmesi için zamana ihtiyacı olur. Vinicius'tan bahsediyorsunuz, bunu gizlemeyeceğim," diye açıkladı Mourinho.