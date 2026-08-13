Getty Images Sport
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Jose Mourinho, Deportivo galibiyetinin ardından Real Madrid yıldızlarını “asıl iş”in gelecek hafta başlayacağı konusunda uyardı
Ciddi bir maç
Madrid, yeni sezon hazırlıklarını Riazor'da Deportivo La Coruna karşısında aldığı zorlu 1-0'lık galibiyetle sürdürdü. Bu sonuç, Real Madrid'in kulübün görkemli tarihinde onuncu kez Trofeo Teresa Herrera'yı kazanmasını sağlarken, takımın 2013'ten bu yana geleneksel turnuvadaki ilk katılımına da işaret etti. Fark yaratan isim Brahim Diaz oldu; yıldız oyuncu, devre arasının hemen öncesinde hızlı gelişen bir atağı golle sonuçlandırarak takımın yaz dönemindeki yenilmezlik serisini korudu.
Real Madrid TV'ye konuşan Mourinho, rakibin geçmişi göz önüne alındığında hazırlık maçına saygıyla yaklaşmanın önemini vurguladı. Teknik direktör, "La Liga'ya dönen bir takıma karşı ciddi bir maçtı, bu kupanın uzun bir geleneği var, bu yüzden onlar da her şeylerini ortaya koydu ve bizi ciddi oynamaya zorladı" dedi.
- Getty Images
La Coruna'dan taktik dersler
Skor mütevazı kalsa da ortaya konan performans, Mourinho'ya takımının lig sezonu boyunca karşılaşması muhtemel savunma bloklarına karşı nasıl oynayacağına dair önemli ipuçları verdi. Deneyimli teknik adam, maçın fiziksel ve taktiksel yapısının İspanya'nın en üst düzey ligindeki zorlu mücadelelerin adeta kusursuz bir provası olduğunu söyledi. Oyuncularını profesyonelliklerinden ötürü öven Mourinho, özellikle resmi maçlar başlamadan önce gereksiz yere fazla efor harcamadan galibiyeti almalarını takdir etti.
"La Liga'da bunun gibi çok maç oynayacağız ve kendimizi tüketmeden kazandık" diyen eski Chelsea ve Inter teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Valdebebas'ta olan o beş kişiyi biliyorsunuz. Ve gelecek hafta, gerçek çalışma başlıyor."
Dakikaları yönetmek
Mourinho'nun İspanya'nın başkentindeki ikinci döneminin temel temalarından biri, oyuncu kondisyonu ve yük yönetimine yönelik titiz yaklaşımı oldu. Deportivo karşısında teknik direktör, kilit orta saha oyuncularının dinç kalmasını sağlamak için önemli değişiklikler yaptı ve birçok öne çıkan ismi devre arasında oyundan aldı. Bu rekabetçi olmayan maçlarda ana grubunu aşırı zorlamayı reddettiğini açıkça dile getiren Mourinho, yazın bu özel aşamasında önceliğin bireysel dayanıklılık testlerinden ziyade taktiksel denemeler olduğunu belirtti.
“Değişiklik yapmak zorundayım; aynı oyunculara çok fazla dakika vermek istemiyorum” diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Fede (Federico Valverde) ve Arda [Guler] sadece 45 dakika oynadı. Bu maç kazanmakla ilgili, ama bundan da öte çalışmak ve bazı şeyleri denemekle ilgili. Ve benim hoşuma giden şey, böyle bir maçta, ilk 11'de ve dizilişte yapılan değişikliklere rağmen takımın sonuç almak için oynaması.”
- Getty Images Sport
Sezon açılışına doğru
Deportivo ile oynanan karşılaşma, kadrodaki rekabet seviyesini artırmak amacıyla bilinçli olarak seçildi. Mourinho, zorluk derecesinin kademeli olarak yükselmesini sağlamak için yaz programının planlamasında yoğun şekilde yer aldı. Galiçya'daki galibiyet, oyuncuları hem zihinsel hem de fiziksel olarak zorlamak için tasarlanan bir dizi maçın ardından geldi ve böylece sezonun ilk üç puanı söz konusu olduğunda takımın mücadeleye hazır olması hedeflendi. Teknik direktör, hazırlık dönemindeki kupa zaferlerine fazla anlam yüklemeyi reddederek ayaklarını yere basmaya devam ediyor.
“Maçların zorluk seviyesi, bizim organize ettiğimiz şekilde, giderek artıyor” diyerek sözlerini tamamladı Mourinho. “Bu turnuvaların nasıl olduğunu biliyoruz. Ev sahibi takım için değeri ne kadarsa o kadar. Bu şekilde rekabet etmek bizim için çok iyi bir antrenman.”
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