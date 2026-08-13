Madrid, yeni sezon hazırlıklarını Riazor'da Deportivo La Coruna karşısında aldığı zorlu 1-0'lık galibiyetle sürdürdü. Bu sonuç, Real Madrid'in kulübün görkemli tarihinde onuncu kez Trofeo Teresa Herrera'yı kazanmasını sağlarken, takımın 2013'ten bu yana geleneksel turnuvadaki ilk katılımına da işaret etti. Fark yaratan isim Brahim Diaz oldu; yıldız oyuncu, devre arasının hemen öncesinde hızlı gelişen bir atağı golle sonuçlandırarak takımın yaz dönemindeki yenilmezlik serisini korudu.

Real Madrid TV'ye konuşan Mourinho, rakibin geçmişi göz önüne alındığında hazırlık maçına saygıyla yaklaşmanın önemini vurguladı. Teknik direktör, "La Liga'ya dönen bir takıma karşı ciddi bir maçtı, bu kupanın uzun bir geleneği var, bu yüzden onlar da her şeylerini ortaya koydu ve bizi ciddi oynamaya zorladı" dedi.