Jose Mourinho'dan uzak durun! Kulüp efsanesi Chris Waddle, taraftarların "her hafta 1-0" sonuçlarından memnun olmayacağını açıklarken, Newcastle'a "Özel Adam"dan uzak durması konusunda uyarıda bulundu

Mourinho, büyük ölçüde efsanevi Sir Bobby Robson ile olan yakın ilişkisi nedeniyle Magpies'ten sık sık övgüyle bahsetmiştir. Bu duygusal bağa rağmen Waddle, St James' Park seyircisinin, en sevilen teknik direktörlerinin ayırt edici özelliği olan belirli bir tür "saldırgan" futbolu talep ettiğini savunuyor.

O şöyle dedi: “Newcastle United'da hatırlanan teknik direktörler Joe Harvey, Arthur Cox, Bobby Robson, Kevin Keegan ve şimdi de Eddie Howe'dur, çünkü onlar her zaman hücum futbolu oynadılar. Diğer teknik direktörlerden bahsetmiyorlar ve yanlış anlamayın, çok iyi işler yapmış olabilirler, ama diğer teknik direktörlerin çoğundan bahsetmiyorlar.”

Eski İngiltere milli takım oyuncusu şunları ekledi: “Mourinho Tottenham'a gitti ve Tottenham taraftarları onun futbolunu pek sevmedi çünkü onlar eğlenceli, geniş bir futbol bekliyorlar. Eğlence görmek istiyorlar. Jose Mourinho'ya bakıyorsanız, onun sonuçlarına bakıyorsunuz, bunları nasıl elde ettiğine değil. Bence Newcastle taraftarları, her hafta 1-0 biten maçlar olursa Mourinho'yu ve onun futbolunu kabul etmekte zorlanacaktır.”







