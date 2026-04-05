Getty
Çeviri:
Jose Mourinho'dan uzak durun! Kulüp efsanesi Chris Waddle, taraftarların "her hafta 1-0" sonuçlarından memnun olmayacağını açıklarken, Newcastle'a "Özel Adam"dan uzak durması konusunda uyarıda bulundu
Mourinho'nun tarzı Tyneside için 'felaket' bir seçim
Newcastle'ın Premier Lig'de istikrarlı bir performans sergileyememesi üzerine Eddie Howe üzerindeki baskı artarken, dedikodu çarkı da hız kesmeden dönüyor. Genel müdür David Hopkinson, geçtiğimiz günlerde Howe'a uzun vadeli bir garanti vermeyi reddetti; bu durum, eski Chelsea, Manchester United ve Tottenham teknik direktörü Mourinho'nun İngiliz futboluna geri döneceğine dair yoğun spekülasyonlara yol açtı.
Ancak Waddle, Portekizli teknik direktörün pragmatik yaklaşımının kulübün kimliğiyle çelişeceğini savunuyor.
Waddle, Fruity King'e "Dinleyin, Jose'ye saygı duyuyorum" dedi. "Mourinho'nun futbolda yaptıkları ve kazandığı kupalar için ona saygı duymamak imkansız. Ama dürüst olalım, muhtemelen kendisi de takımlarının en eğlenceli takımlar olmadığını kabul edecektir. O sonuçlara bakar ve aslında futbolun özü de budur, ancak Newcastle bundan daha fazlasını temsil eden bir kulüp."
- Getty
Sir Bobby Robson'ın gölgesi
Mourinho, büyük ölçüde efsanevi Sir Bobby Robson ile olan yakın ilişkisi nedeniyle Magpies'ten sık sık övgüyle bahsetmiştir. Bu duygusal bağa rağmen Waddle, St James' Park seyircisinin, en sevilen teknik direktörlerinin ayırt edici özelliği olan belirli bir tür "saldırgan" futbolu talep ettiğini savunuyor.
O şöyle dedi: “Newcastle United'da hatırlanan teknik direktörler Joe Harvey, Arthur Cox, Bobby Robson, Kevin Keegan ve şimdi de Eddie Howe'dur, çünkü onlar her zaman hücum futbolu oynadılar. Diğer teknik direktörlerden bahsetmiyorlar ve yanlış anlamayın, çok iyi işler yapmış olabilirler, ama diğer teknik direktörlerin çoğundan bahsetmiyorlar.”
Eski İngiltere milli takım oyuncusu şunları ekledi: “Mourinho Tottenham'a gitti ve Tottenham taraftarları onun futbolunu pek sevmedi çünkü onlar eğlenceli, geniş bir futbol bekliyorlar. Eğlence görmek istiyorlar. Jose Mourinho'ya bakıyorsanız, onun sonuçlarına bakıyorsunuz, bunları nasıl elde ettiğine değil. Bence Newcastle taraftarları, her hafta 1-0 biten maçlar olursa Mourinho'yu ve onun futbolunu kabul etmekte zorlanacaktır.”
Xavi, 'heyecan verici' ama riskli bir kumar
Mourinho, spektrumun defansif ucunu temsil ederken, eski Barcelona teknik direktörü Xavi de öne çıkan bir aday olarak ortaya çıktı.
2024'te Camp Nou'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu statüsünde kalan Xavi'nin, Chelsea dahil olmak üzere birçok üst düzey kulüp tarafından takip edildiği bildiriliyor. Waddle, böyle bir atamanın getireceği cazibeyi kabul ediyor, ancak İspanyol teknik adamın koçluk geçmişinin Premier Lig'in zorluklarına uygun olup olmadığı konusunda şüpheci kalıyor.
O şöyle dedi: “Eddie Howe ayrılırsa, Xavi Newcastle United için heyecan verici bir atama olur. Açıkçası o harika bir oyuncuydu. Teknik direktörlüğüne gelince, sanırım hem iyi hem de kötü yanlarını gördük, ama dinleyin, bence beklentiler yüksek olacaktır”.
- Getty Images Sport
St James' Park seyircisini kendine hayran bırakmak
Waddle'a göre, La Liga veya Suudi Pro Ligi'nden İngiltere'nin kuzeydoğusuna geçiş, göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir engel teşkil ediyor. O, Newcastle'ın karar vericilerinin sadece büyük isimlerin peşinden koşmak yerine, ülkenin en üst liginde kanıtlanmış deneyime sahip bir aday aramaları gerektiğini öne sürüyor. Howe'un görevinden alınması durumunda, halefi kulübün kendine özgü kültürünü anladığını kanıtlamak için hemen bir mücadeleye girmek zorunda kalacak.