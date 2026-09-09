AFP
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Jose Mourinho'dan, Real Madrid'ın zorunlu denemesinin ardından Trent Alexander-Arnold hakkında net karar
Mourinho, Alexander-Arnold'un orta sahaya geçirilmesini reddetti
Taktik değişikliği, Alexander-Arnold'un Santiago Bernabeu'da alınan 2-1'lik galibiyette Federico Valverde ile birlikte görev yapmasını sağladı; bu hamle, Portekizli teknik adamın kadro tercihinde yaşadığı ani krizin bir sonucu olarak zorunlu hale geldi. Deney galibiyet getirse de Mourinho, bu pozisyon değişikliğini İspanya'nın başkentindeki taktik düzeninin kalıcı bir parçası haline getirme fikrinden hızla uzak durdu.
Mourinho, oyuncunun çok yönlülüğünden bağımsız olarak asıl güçlü yönlerinin nerede olduğuna dair görüşünü net şekilde ortaya koydu. "İngiltere ve Liverpool'da orta sahada oynadı... ama o bir orta saha oyuncusu değil" diyen Mourinho, oyuncunun yüksek önem taşıyan Avrupa karşılaşmasında talimatları titizlikle uyguladığını da kabul ederek şunları ekledi: "Çok iyi oynadı. Taktik olarak ne yapması gerektiğini çok iyi yorumladı. Hem o hem de Valverde bu seviyede çok iyi iş çıkardı."
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Fiziksel gereklilikler ve pozisyonel zorluklar
Mourinho, orta saha rolünün, kanatta oynamaya alışkın bir oyuncu üzerinde yarattığı fiziksel yük konusunda özellikle açık sözlüydü. Sahanın merkezinde en üst seviyede mücadele edebilmek için gereken alan farkındalığı ve dayanıklılıktaki farklılıklara dikkat çekti. Mourinho, "Trent için zor," itirafında bulundu. "Gösterdiği çabayı takdir ediyorum ama özellikleri düşünüldüğünde, bekte ya da merkez orta sahada oynamak için gereken uzmanlık fiziksel olarak tamamen farklı."
Teknik direktör, maç son bölümüne girerken Alexander-Arnold'un yaşadığı yorgunluğu ve bunun sonunda oyundan alınmasına yol açtığını da ayrıntılı şekilde anlattı. Mourinho, "Liverpool ve milli takımda orada birkaç kez oynadı ama bu tamamen farklı. Verecek daha fazlası yoktu," diye konuştu.
Taktik zorunluluk, Bernabeu’daki deneyi mecbur kılıyor
Alexander-Arnold'u orta sahaya çekme kararı, uzun vadeli bir taktik vizyondan çok büyük ölçüde çaresizlikten doğdu. Madrid, İtalyan devlerine karşı oynanan maça yaratıcı bölümündeki bir dizi eksik nedeniyle ciddi şekilde zayıflamış olarak çıktı. Eduardo Camavinga, Arda Guler ve Bernardo Silva'nın cezaları kadroda büyük bir boşluk yarattı ve Mourinho'yu çözüm için savunma seçeneklerine yöneltti.
Galibiyete rağmen istatistikler, bu geçişin Şampiyonlar Ligi kazananı için tamamen sorunsuz olmadığını gösterdi. Kendi takımındaki tüm Madrid oyuncularından daha fazla orta yapmaya çalışarak üst düzey ortalarını sergilese de, merkezi bir rolün savunma sorumluluklarında zorlandı ve sahada kaldığı süre boyunca tek bir top kapma bile kazanamadı.
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Madrid'de dakika savaşı
Alexander-Arnold'un orta sahadaki denemesi, mevcut Real Madrid kadrosundaki forma rekabetinin ne kadar yoğun olduğunu da gözler önüne seriyor. Liverpool'dan büyük yankı uyandıran transferinin ardından savunmacı, sahada geçirdiği her dakika için mücadele etmek zorunda kaldı. Yaz döneminde gelen Denzel Dumfries'in transferi de sağ bekte işleri daha da karmaşık hale getirdi; Hollandalı milli oyuncu, Madrid'in La Liga'daki ilk dört maçının üçünde ilk 11'de başladı. Ancak Madrid'in cezalı üçlüsünün geri dönmesi ve diğer kilit isimlerin iyileşmesi, büyük olasılıkla Alexander-Arnold'u yeniden savunma hattına ya da yedek kulübesine döndürecek.
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