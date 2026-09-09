Taktik değişikliği, Alexander-Arnold'un Santiago Bernabeu'da alınan 2-1'lik galibiyette Federico Valverde ile birlikte görev yapmasını sağladı; bu hamle, Portekizli teknik adamın kadro tercihinde yaşadığı ani krizin bir sonucu olarak zorunlu hale geldi. Deney galibiyet getirse de Mourinho, bu pozisyon değişikliğini İspanya'nın başkentindeki taktik düzeninin kalıcı bir parçası haline getirme fikrinden hızla uzak durdu.

Mourinho, oyuncunun çok yönlülüğünden bağımsız olarak asıl güçlü yönlerinin nerede olduğuna dair görüşünü net şekilde ortaya koydu. "İngiltere ve Liverpool'da orta sahada oynadı... ama o bir orta saha oyuncusu değil" diyen Mourinho, oyuncunun yüksek önem taşıyan Avrupa karşılaşmasında talimatları titizlikle uyguladığını da kabul ederek şunları ekledi: "Çok iyi oynadı. Taktik olarak ne yapması gerektiğini çok iyi yorumladı. Hem o hem de Valverde bu seviyede çok iyi iş çıkardı."