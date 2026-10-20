Mourinho, takımının özverisini överken Jude Bellingham ve Diomande’nin toparlanma alışkanlıklarına, Ibrahima Konate gibi takım arkadaşlarıyla birlikte dikkat çekti. Mourinho, “Jude, toparlanmaya ve titiz bakıma önem veren bir anlayışa sahip. Diomande ise öğleden sonraları fizyoterapistle birlikte mutlaka geliyor” dedi.

Avrupa’daki hedefleri konusunda gerçekçi beklentiler gerektiğini vurgulayan Mourinho, “Real Madrid’in şu anki hedefi Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak değil, bir sonraki aşamaya yükselmek” dedi.

“Adım adım ilerleyeceğiz: Önce ilk 11 ya da 12 takım arasında yer almayı hedefleyeceğiz, ardından şampiyon olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” diye ekledi.