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Jose Mourinho'dan RB Leipzig sınavı öncesi takıma sert uyarı: “Kimse dokunulmaz değil!”
Mourinho, etkileyici seriye rağmen odağın sürekli korunmasını istiyor
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da RB Leipzig ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Real Madrid, Sevilla karşısında aldığı 4-1'lik La Liga galibiyetinin ve Roma deplasmanındaki heyecan dolu 4-3'lük Avrupa zaferinin ardından bu maça çıkacak.
Son dönemdeki galibiyetlere rağmen Mourinho, Real Madrid ilk sekize girmeyi hedeflerken geçmiş sonuçların bir anlam ifade etmediğini vurguladı.
Mourinho, “Üç maç kazanmış olmanız, dördüncüyü de kazanacağınız anlamına gelmez” uyarısında bulundu.
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Real Madrid teknik direktörü, yıldız oyuncuların ‘dokunulmaz’ statüsünü reddediyor
Vinicius Junior ve eski Leipzig yıldızı Yan Diomande'nin de yer aldığı kanatlardaki forma rekabeti ile kadro tercihlerini değerlendiren Mourinho, takımına net bir mesaj verdi: “Kimse dokunulmaz değil. Dokunulmaz oyuncu kavramını sevmiyorum.”
Portekizli teknik direktör, “Bir oyuncuyu dokunulmaz kılan, sahadaki performansıdır” dedi.
“Vinicius yarın sol kanatta oynayacak. Yan ise yarın oynayıp oynamayacağını bilmiyor. Gerisini siz düşünün” ifadelerini kullandı.
Mourinho, takımın çalışma disiplinini övdü ve gerçekçi hedefleri ortaya koydu
Mourinho, takımının özverisini överken Jude Bellingham ve Diomande’nin toparlanma alışkanlıklarına, Ibrahima Konate gibi takım arkadaşlarıyla birlikte dikkat çekti. Mourinho, “Jude, toparlanmaya ve titiz bakıma önem veren bir anlayışa sahip. Diomande ise öğleden sonraları fizyoterapistle birlikte mutlaka geliyor” dedi.
Avrupa’daki hedefleri konusunda gerçekçi beklentiler gerektiğini vurgulayan Mourinho, “Real Madrid’in şu anki hedefi Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak değil, bir sonraki aşamaya yükselmek” dedi.
“Adım adım ilerleyeceğiz: Önce ilk 11 ya da 12 takım arasında yer almayı hedefleyeceğiz, ardından şampiyon olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” diye ekledi.
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Real Madrid, El Clasico öncesinde Leipzig sınavına hazırlanıyor
Hafta sonu Barcelona ile oynanacak önemli ülke içi maç yaklaşırken Mourinho, Bayern Münih'e 6-1 yenilmenin yaralarını sarmaya çalışan Leipzig karşısında üç puan almaya tamamen odaklanmış durumda.
Real Madrid, Bundesliga takımlarına karşı evinde oynadığı üst üste 26 Avrupa kupası maçında gol atarak Alman rakiplerine karşı güçlü bir iç saha performansı sergiledi.
Real Madrid, çarşamba günü GMT 20.00'de Santiago Bernabeu'da RB Leipzig'i ağırlayacak.
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