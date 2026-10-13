Jose Mourinho'dan Ole Gunnar Solskjaer'e: Manchester United ‘zaten her şeyi denedi’; Michael Owen, ‘zayıf’ yönetimin Michael Carrick'i neden görevden almak isteyeceğini sorguluyor

Ferguson’ın hemen ardından göreve gelen David Moyes yalnızca sekiz ay dayanabildi ve o tarihten bu yana bu son derece zorlu teknik direktörlük koltuğunda kimse üç yılı dolduramadı. Solskjaer, takımın başında 168 maça çıkarak bu süreye en çok yaklaşan isim oldu.

Başlangıçta geçici olarak görevlendirilen Carrick, 17 maçta takımın başında yer aldı. Kendisine iki yıllık sözleşme verildi çünkü takımı ilk üçe taşıyıp Avrupa’nın en üst düzey turnuvasına geri döndürmüştü. Aradan yalnızca birkaç hafta geçmesine rağmen şimdi görevden alınabileceği söyleniyor.

United, büyük isimleri (Mourinho ve Louis van Gaal), eski oyuncuları (Solskjaer ve Carrick) ve yükselişte olduğu düşünülen yetenekleri (Ruben Amorim) denedi. Peki şimdi ne yapacak?

Old Trafford’daki sorunların teknik direktör kaynaklı olmadığı açık. Kulüp, deneyim ve kendisiyle bağ açısından farklı seçenekleri denedi. Carrick’i görevden almak faydadan çok zarar getirebilir; sezon ortasında yapılan değişikliklerin kötü gidişatı tersine çevireceğinin garantisi yok.