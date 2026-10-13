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Jose Mourinho'dan Ole Gunnar Solskjaer'e: Manchester United ‘zaten her şeyi denedi’; Michael Owen, ‘zayıf’ yönetimin Michael Carrick'i neden görevden almak isteyeceğini sorguluyor
Üç kupa kazandığı tarihi sezonun efsanevi teknik direktörü Ferguson, 2013'te emekli oldu
Sir Alex Ferguson'ın yerini doldurmak United için her zaman neredeyse imkânsız bir görev olacaktı. Efsanevi İskoç, 13. Premier League şampiyonluğunun ardından 2013 yazında emekliye ayrılmıştı.
‘Rüyalar Tiyatrosu’ olarak anılan statta 27 yıl geçirmişti. Bu süreçte ülke içinde üstünlük kuran ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan bir hanedanlık inşa etmiş, 1999'da da tarihi üçleme zaferini yaşamıştı.
Manchester United, Mourinho'yu, Van Gaal'i ve Amorim'i denedi
Ferguson’ın hemen ardından göreve gelen David Moyes yalnızca sekiz ay dayanabildi ve o tarihten bu yana bu son derece zorlu teknik direktörlük koltuğunda kimse üç yılı dolduramadı. Solskjaer, takımın başında 168 maça çıkarak bu süreye en çok yaklaşan isim oldu.
Başlangıçta geçici olarak görevlendirilen Carrick, 17 maçta takımın başında yer aldı. Kendisine iki yıllık sözleşme verildi çünkü takımı ilk üçe taşıyıp Avrupa’nın en üst düzey turnuvasına geri döndürmüştü. Aradan yalnızca birkaç hafta geçmesine rağmen şimdi görevden alınabileceği söyleniyor.
United, büyük isimleri (Mourinho ve Louis van Gaal), eski oyuncuları (Solskjaer ve Carrick) ve yükselişte olduğu düşünülen yetenekleri (Ruben Amorim) denedi. Peki şimdi ne yapacak?
Old Trafford’daki sorunların teknik direktör kaynaklı olmadığı açık. Kulüp, deneyim ve kendisiyle bağ açısından farklı seçenekleri denedi. Carrick’i görevden almak faydadan çok zarar getirebilir; sezon ortasında yapılan değişikliklerin kötü gidişatı tersine çevireceğinin garantisi yok.
Manchester United'ın bir sonraki teknik direktörü: Kulüp kime yönelebilir?
Owen da bunu kabul ediyor. Premier League şampiyonluğu yaşamış eski United forveti, Birleşik Krallık'taki oyuncuların güvenilir çevrim içi casino bilgilerine ulaşabildiği Casino.org'un elçisi olarak GOAL'a şunları söyledi: “Bunu daha önce söyledim. Tam da bu noktalara değindim. Kesinlikle her şeyi denediler.
“Gerçekten işe yaradığı o tek seferde, geçen sezon o [Carrick], diğer bütün teknik direktörlerden daha fazla puan topladı; puan ortalaması vesaire. Gerçekten işe yaradığı tek seferde neden bir şeyleri değiştireceksiniz?
“Çünkü bunun dışında her şeyi denediler. Ben de tam olarak bunu söyledim ve görevi ona vermek gerektiğini düşünmemin nedeni buydu. Bu sezon yalnızca birkaç maç oynandı ve elbette her şey kusursuz gitmedi ama sonuçta sadece birkaç maçtan söz ediyoruz. Geçen sezon yaptıklarına bakarsanız yeni bir teknik direktör aramayı haklı çıkarmanın zor olduğunu düşünüyorum. Hem piyasada kim var ki?
“Günün sonunda her teknik direktör ayrılır. Her teknik direktör görevden alınır. Dolayısıyla her zaman ‘Gördün mü, sana söylemiştim’ diyebilirsiniz. Bunu iki yıl, 10 yıl ya da iki ay sonra söylüyor olabilirsiniz. Ama sürekli teknik direktör değiştirmenin görüntüsü iyi değil. Bu, kulüp için iyi değil. Sonuç da getirmiyor. Bunu artık uzun yıllardır görüyoruz.
“Bu yüzden şahsen onun gelişmesine izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hâlâ oldukça genç bir teknik direktör ama büyük sonuçlar alabileceğini, hem de bunu istikrarlı biçimde yapabileceğini şimdiden kanıtladı. Manchester United yönetiminin zayıf davranıp onunla yollarını ayırdığını görmek istemem. Bunu sorgulamaya başlamak için henüz çok erken.”
- Getty/GOAL
Carrick'in kaderi peş peşe oynanacak deplasman maçlarında belli olacak
Carrick, son maçta 10 kişi kalan Tottenham'la alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğin ardından Old Trafford'daki koltuğunu güçlükle koruyor ancak kaderini belirleyebilecek bir dizi deplasman maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e konuk olacak Manchester United, pazar günü Leeds deplasmanına çıkacak, ardından da Avrupa kupalarında Cesc Fabregas'ın Como'suyla karşılaşacak. Manchester United, 31 Ekim'de Chelsea ile karşılaşmak için Stamford Bridge'e de gidecek. Mevcut teknik direktörünün kaderi ise görünüşe göre deplasmanlarda belirlenecek.
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