Mourinho, Guler'in ilk golünün asistini yaptıktan sonra 4-1'lik galibiyeti muhteşem bir bireysel golle noktalayan genç kanat oyuncusu Yan Diomande'yi de değerlendirdi. Mourinho, "Geliştirmesi gereken çok şey var ve gelişime çok açık. Genç, toy ve henüz gelişimini tamamlamamış bir oyuncu," dedi.

"Sık sık tehlikeli bölgelere giriyor ama son anda sakin kalmakta zorlanıyor. Zamanla bunu da başaracak."

"Vini Jr.'ın Madrid'e geldiği zamanı çok iyi hatırlıyorum. İki ya da üç yıl sonra üst düzey bir oyuncu olmuştu."