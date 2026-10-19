AFP
Çeviri:
Jose Mourinho'dan Federico Valverde hakkında sıra dışı iddia: “Ona eldiven giydirin, kaleci olarak oynar!”
Mourinho, Valverde'nin sağ bekteki ustalık gösterisini övdü
Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, pazar günü Sevilla'yı 4-1 yendikleri maçta kaptan Federico Valverde'yi sağ bekte oynattı ve asıl mevkisi bek olan iki oyuncuyu yedek kulübesinde tuttu. Uruguaylı millî futbolcu kusursuz bir performans sergiledi; ikinci yarıda akrobatik bir vuruşu kale çizgisinden çıkararak Madrid'in üstünlüğünü korudu.
Valverde'nin bitmek bilmeyen enerjisi ve savunmadaki farkındalığı, genç forvet Endrick'in sağ kanatta daha özgür oynamasını sağladı.
Mourinho, orta saha oyuncusunun takım için fedakârlık yapmaya istekli olmasının onu vazgeçilmez bir lider kıldığını yineledi.
- ZUMA Press Wire
Teknik direktör, Valverde'nin kalede oynayabileceğini iddia etti
Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Mourinho, taktiksel esnekliği nedeniyle Valverde'yi övgüye boğdu. Mourinho gülümseyerek, “Geçen gün yarı şaka yarı ciddi, dört Valverde'miz olsaydı dördünün de farklı pozisyonlarda oynayacağını söyledim” dedi.
“Bugün futbolun en çok yönlü oyuncularından biri. Her pozisyonda, üstelik çok yüksek bir seviyede oynayabiliyor. Bugün harika bir maç çıkardı.”
Portekizli teknik direktör, “Real Madrid'in kaptanı. Kaleci olarak oynaması gerekirse eldivenlerini takıp kaleye geçer” diye ekledi.
Mourinho, Diomande'nin gelişimini Vinicius Junior'ın gelişimine benzetiyor
Mourinho, Guler'in ilk golünün asistini yaptıktan sonra 4-1'lik galibiyeti muhteşem bir bireysel golle noktalayan genç kanat oyuncusu Yan Diomande'yi de değerlendirdi. Mourinho, "Geliştirmesi gereken çok şey var ve gelişime çok açık. Genç, toy ve henüz gelişimini tamamlamamış bir oyuncu," dedi.
"Sık sık tehlikeli bölgelere giriyor ama son anda sakin kalmakta zorlanıyor. Zamanla bunu da başaracak."
"Vini Jr.'ın Madrid'e geldiği zamanı çok iyi hatırlıyorum. İki ya da üç yıl sonra üst düzey bir oyuncu olmuştu."
- Le Pictorium
Taktik çözümler Madrid'in kadro derinliğini artırıyor
Valverde'nin farklı rollere uyum sağlayabilmesi ve Diomande'nin hızlı gelişimi, Mourinho'ya zorlu maç takvimi boyunca büyük bir taktik esneklik sağlıyor.
Kilit oyuncuların alternatif rollerde sorumluluk üstlenmesiyle Real Madrid, yaklaşan mücadeleler için geniş taktik seçeneklere sahip.
Real Madrid, rotasyon seçeneklerine tam güven duyarak Avrupa maçlarına hazırlanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun