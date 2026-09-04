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Jose Mourinho'dan acımasız Şampiyonlar Ligi kararı: Real Madrid'in kıdemli yıldızı kadro dışı bırakıldı
Mendy, Avrupa kadrosuna alınmadı
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması için 25 kişilik kadrosunu sundu ve en dikkat çeken eksik Mendy oldu. Fransa Milli Takımı oyuncusu, mayıs ayında sağ bacağında kas sorunu yaşadı ve o tarihten bu yana Real Madrid forması giymedi.
Sakatlığı bulunan diğer yıldızlar Eder Militao ile Rodrygo Goes Avrupa kadrosundaki yerlerini korurken, Mourinho sakat sol beki kadroya yazmamayı tercih etti. Mendy'nin yokluğu, Madrid'in €3 milyonluk serbest kalma maddesini devreye sokmasının ardından Racing Santander'den transfer edilen 19 yaşındaki Sergio Martinez'in önünü açtı.
Martinez ilk etapta kulübün rezerv takımı Castilla için kadroya katılmıştı. Ancak genç orta saha oyuncusu, A takım antrenmanlarında Portekizli teknik direktörü şimdiden etkilemeyi başardı ve 11 diğer genç yeteneğin yanı sıra sürpriz şekilde A takımın Avrupa listesine yükseldi.
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Taktik değişiklikler ve savunma güvencesi
Mourinho'nun kararı, Madrid savunmasının sol tarafındaki hiyerarşinin değiştiğini gözler önüne seriyor. Marc Cucurella ve Alvaro Carreras'ın gelişi sonrasında Mendy, Santiago Bernabeu'daki sıralamada geriye düştü ve bu da teknik direktörün Avrupa grup aşamalarında onsuz yol alırken rahat olmasını sağladı.
Savunmadaki bu fazlalık, İspanya'nın başkentinde büyüyen orta saha kriziyle keskin bir tezat oluşturuyor. Orta sahadaki birçok önemli eksik, Mourinho'yu kadro dağılımını yeniden düşünmeye zorladı ve Martinez'in kadroya dahil edilmesini sadece gelişimine yönelik bir ödül değil, taktiksel bir zorunluluk haline getirdi.
Orta saha seçim krizi kapıda
Madrid, 8 Eylül'de Inter ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde ciddi bir kadro sıkıntısıyla karşı karşıya. Yaz transferi Bernardo Silva, geçen sezon Manchester City kaptanıyken Los Blancos'a karşı kasti elle oynama nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Arda Güler ve Eduardo Camavinga da Bernabeu'daki Avrupa maçında cezalı. Ayrıca Aurelien Tchouameni'nin kas problemi nedeniyle forma giyememesi beklenirken, Thiago Pitarch'ın durumu da büyük ölçüde belirsizliğini koruyor.
Orta sahadaki bu eksikler, Mourinho'yu İtalya şampiyonuna karşı seçenek bulmakta zor durumda bırakıyor. Martinez'in hızlı yükselişi, kulübe orta sahanın merkezinde gerekli alternatifi sağlarken, gelişime açık bir potansiyeli de doğrudan A takım için bir değere dönüştürüyor.
- Getty Images Sport
İtalya sınavı öncesi iç saha görevi
Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmadan önce Madrid, La Liga'da Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Martinez, daha önce Santander formasıyla üst düzey ligde ilk maçına çıkmışken, bu iç saha maçında Real Madrid A takımıyla ilk kez sahaya çıkabilir.
Mourinho daha sonra eksik kadrosunu gelecek hafta Inter'in ziyareti için hazırlayacak. Avrupa'daki açılış maçı, Madrid'in orta saha derinliğini ciddi şekilde test edecek ve bu da Martinez'e kıtanın en büyük sahnesinde öne çıkma fırsatı sunabilir.
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