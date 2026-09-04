Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması için 25 kişilik kadrosunu sundu ve en dikkat çeken eksik Mendy oldu. Fransa Milli Takımı oyuncusu, mayıs ayında sağ bacağında kas sorunu yaşadı ve o tarihten bu yana Real Madrid forması giymedi.

Sakatlığı bulunan diğer yıldızlar Eder Militao ile Rodrygo Goes Avrupa kadrosundaki yerlerini korurken, Mourinho sakat sol beki kadroya yazmamayı tercih etti. Mendy'nin yokluğu, Madrid'in €3 milyonluk serbest kalma maddesini devreye sokmasının ardından Racing Santander'den transfer edilen 19 yaşındaki Sergio Martinez'in önünü açtı.

Martinez ilk etapta kulübün rezerv takımı Castilla için kadroya katılmıştı. Ancak genç orta saha oyuncusu, A takım antrenmanlarında Portekizli teknik direktörü şimdiden etkilemeyi başardı ve 11 diğer genç yeteneğin yanı sıra sürpriz şekilde A takımın Avrupa listesine yükseldi.



