Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’e dönüşüyle “ikinci mucizeyi” gerçekleştirebilir mi? Eski La Liga yıldızı, bu şaşırtıcı transferin gerçekleşme olasılığını değerlendiriyor
Yeniden birleşme söylentileri ortaya çıktı
Mourinho’nun, geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın yerine geçmesi beklenen Santiago Bernabéu’ya sansasyonel dönüşü, Ronaldo’nun olası bir geri dönüşüyle ilgili spekülasyonları anında alevlendirdi. 2010 ile 2013 yılları arasında Mourinho yönetiminde verimli bir üç yıl geçiren 41 yaşındaki forvet, şu anda Suudi Arabistan'daki Al-Nassr ile Haziran 2027'ye kadar süren sözleşmesini yerine getiriyor. Ancak eski İspanya milli oyuncusu Mendieta, fiziksel olarak çok zorlu olması ve Madrid kadrosunun mevcut durumu nedeniyle bu transferin gerçekleşme olasılığından şüphe duyduğunu belirtti.
Mendieta fiziksel durumunu sorguluyor
PlayUK'ye konuşan Mendieta, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun İspanya'nın başkentinde ikinci bir dönem geçirmesi konusunda şüphelerini dile getirdi. Mendieta şöyle konuştu: "Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü; ikinci mucize ise Cristiano Ronaldo'nun oraya geri dönmesi olurdu. Ama bunun olacağını sanmıyorum. Suudi Arabistan'da olabildiğince mutlu. Gördüğüm kadarıyla, şu anda Real Madrid gibi bir takımda oynayabilecek kadar istikrarlı bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Olduğu yerde kalmalı, gol atmaya devam etmeli ve umarım rekorunu kırar, böylece tarihe bir iz daha bırakarak emekli olabilir."
Mourinho'nun dönüşündeki risk
Mendieta, hem teknik direktörün hem de kulübün geçirdiği değişimi vurgulayarak, Mourinho'nun ikinci bir dönem için geri getirilmesi kararına ilişkin endişelerini dile getirdi. Mendieta şunları ekledi: "Kişisel olarak, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e geri dönmesi benim için bir sürpriz. Bence bazen ikinci bir deneme risklidir. Kendi deneyimlerime göre, bunun işe yaradığı pek çok örnek olduğunu sanmıyorum.
Üçüncü kez olması ise hiç uygun değil. Ayrıca, onun artık yıllar önceki, ilk kez geldiği zamanki Mourinho olmadığını düşünüyorum. Mourinho için de işler çok değişti.
"Kulübe yakın pek çok kişi onun öncelikli olduğunu, başkanın ilk tercihi olduğunu söylüyor, ancak bana kalsa, ki elbette bana kalmış değil, bu seçeneği seçeneklerim arasında değerlendirmezdim."
Mendieta, taktiksel zorluklar hakkında daha ayrıntılı olarak şunları söyledi: "Bence herhangi bir teknik direktör için, büyük bir üne ve geçmişe sahip olsa bile, şu anda Real Madrid'i devralmak zor bir iş. Bence bunun iki yönü var. Birincisi, iki yıldır kazanamadıkları gerçeği. Bu teknik direktörlerden bazıları giderse, öncekilerden daha iyi iş çıkarmak için giderler.
"Ama aynı zamanda, bu teknik direktörlerin bu kulüplere gitmesi için böyle bir proje de yok. Takımda her pozisyonda neredeyse birer oyuncuya ihtiyaç olduğu açıkken, bu teknik direktörlerin şu anda oraya gitmesi bir risk.
"Eğer size bunu vermek istiyorlarsa, ki bu Xabi Alonso'nun sezon başında istediği şeydi ve verilmedi, o zaman bu teknik direktörlerin gitmesini anlayabilirim. Eğer bu olmazsa, şu anki durumda büyük teknik direktörlerin Madrid'e gideceğini düşünemiyorum."
Mourinho’yu kurtarma görevi bekliyor
Göreve gelecek Portekizli teknik direktör, son iki sezondur ulusal kupalarda zorluklar yaşayan kulüpte zorlu bir yeniden yapılanma projesiyle karşı karşıya. Madrid şu anda her pozisyonda yeni takviyeye ihtiyaç duyuyor; bu talebin, sezonun başlarında diğer üst düzey teknik direktörleri caydırdığı bildiriliyor. Ronaldo, Suudi Pro Ligi’ndeki hedeflerine odaklanırken, Mourinho ise kulübün geçmişindeki yıldızlara güvenmeden mevcut kadroyu yeniden canlandırabilecek mi, karar vermek zorunda.