Mendieta, hem teknik direktörün hem de kulübün geçirdiği değişimi vurgulayarak, Mourinho'nun ikinci bir dönem için geri getirilmesi kararına ilişkin endişelerini dile getirdi. Mendieta şunları ekledi: "Kişisel olarak, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e geri dönmesi benim için bir sürpriz. Bence bazen ikinci bir deneme risklidir. Kendi deneyimlerime göre, bunun işe yaradığı pek çok örnek olduğunu sanmıyorum.

Üçüncü kez olması ise hiç uygun değil. Ayrıca, onun artık yıllar önceki, ilk kez geldiği zamanki Mourinho olmadığını düşünüyorum. Mourinho için de işler çok değişti.

"Kulübe yakın pek çok kişi onun öncelikli olduğunu, başkanın ilk tercihi olduğunu söylüyor, ancak bana kalsa, ki elbette bana kalmış değil, bu seçeneği seçeneklerim arasında değerlendirmezdim."

Mendieta, taktiksel zorluklar hakkında daha ayrıntılı olarak şunları söyledi: "Bence herhangi bir teknik direktör için, büyük bir üne ve geçmişe sahip olsa bile, şu anda Real Madrid'i devralmak zor bir iş. Bence bunun iki yönü var. Birincisi, iki yıldır kazanamadıkları gerçeği. Bu teknik direktörlerden bazıları giderse, öncekilerden daha iyi iş çıkarmak için giderler.

"Ama aynı zamanda, bu teknik direktörlerin bu kulüplere gitmesi için böyle bir proje de yok. Takımda her pozisyonda neredeyse birer oyuncuya ihtiyaç olduğu açıkken, bu teknik direktörlerin şu anda oraya gitmesi bir risk.

"Eğer size bunu vermek istiyorlarsa, ki bu Xabi Alonso'nun sezon başında istediği şeydi ve verilmedi, o zaman bu teknik direktörlerin gitmesini anlayabilirim. Eğer bu olmazsa, şu anki durumda büyük teknik direktörlerin Madrid'e gideceğini düşünemiyorum."