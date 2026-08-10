AFP
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Jose Mourinho, Chelsea'ye dönüşü öncesinde Manchester United'da Alex Ferguson'ın yerine geçmek için anlaşma imzaladığını açıkladı
Old Trafford anlaşması ortaya çıktı
Mourinho, 2013 yazında United'da Ferguson'ın yerine geçmek için aslında bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Portekizli teknik adam, Madrid'den ayrılmasının ardından Old Trafford'un başına geçmek üzere düşünülüyordu. Ancak Mourinho, Chelsea'ye dönmek için bu anlaşmadan duygusal nedenlerle çekildi ve United da Ferguson'ın halefi olarak David Moyes'u göreve getirdi.
- AFP
Mourinho, Chelsea tercihini açıkladı
Onun Kızıl Şeytanlar'ı reddetme yönündeki büyük kararının arkasında, ani U dönüşünün temel nedenleri olarak duygusal etkenler ve Stamford Bridge ile kurduğu güçlü bağ öne çıktı.
Uzun süredir saklı kalan sırrı Netflix belgeseli 'Mourinho'da açıklayan teknik direktör, şunları söyledi: "2013'te Chelsea'ye gidiyorum ama o dönemde kimsenin bilmediği bir şey var. Sanırım bunu söyleyebilirim çünkü gerçekle kimseyi incitmiyorum ve bence yaptığımız bu çalışmanın amacı gerçeği söylemek. Real Madrid'den ayrıldığımda, Sir Alex'in ardından Manchester United'a gitmek için Manchester United ile sözleşme imzaladım.
"Elbette çok gururum okşandı çünkü Manchester United'ın inanılmaz bir çekiciliği var. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü dediğimde, Manchester United'ın da buna çok ama çok yakın olduğunu söylemem gerekir. Ama bir şey futbola duyulan sevgi, başka bir şey ise belirli bir kulübe duyulan sevgidir. Bence bu, futbola duyulan sevgiden daha güçlü ve temelde, Real Madrid'den sonra sevildiğimi hissetmeye ihtiyacım vardı."
Ferguson da olayların nasıl geliştiğini doğruladı ve Mourinho'nun haberi vermek için aradığı anı şöyle anlattı: "Akşamüstü beni aradı ve ağlıyordu. Bana, 'Alex, bunu yapamam. Chelsea'ye söz verdim ve sözümü bozmayacağım' dedi. Bana verdiği nedeni anlayabiliyordum ama hayal kırıklığına uğramıştım."
Kararından dolayı pişmanlık yok
Bu duygusal tercih, sonunda Mourinho'ya Chelsea ile 2014-15 sezonunda üçüncü Premier League şampiyonluğunu getirdi; ardından 2016'da nihayet United'ın başına geçti.
Kariyerindeki bu dramatik yolu değerlendiren eski Benfica teknik direktörü şunları ekledi: "Sir Alex Ferguson'ın ardından göreve gelecek teknik direktör olma fırsatını kaçırmam benim için dramatikti, ama pişman değilim çünkü bu kalbimle verdiğim bir karardı. Ve bence doğa size şunu söyler: Bir şeyi sevgiyle yaptığınızda asla yanlış bir şey yapmıyorsunuz. Bence bu doğanın bir kuralı. Ben bunu sevgi için yaptım.
"Evet, eve dönüyorum hissiyle geri döndüm ama büyük bir sorumlulukla, çünkü daha önce yaptıklarım tarihti ve mirasınızı yok etmek istemezsiniz."
- Getty Images Sport
Geçiş, uzun süren kuraklığı tetikliyor
Bu tarihi açıklama, Ferguson sonrası geçiş sürecine dair yeni bir bakış sunuyor; bu süreç United'ın hakimiyet dönemini sekteye uğrattı ve kulüp onun ayrılışından bu yana Premier League şampiyonluğu kazanamadı. Şimdi yeniden Real Madrid'in başında olan bu perde arkası ifşa, onun modern futbolun en dikkat çekici figürlerinden biri olarak itibarını daha da pekiştiriyor
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