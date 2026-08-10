Onun Kızıl Şeytanlar'ı reddetme yönündeki büyük kararının arkasında, ani U dönüşünün temel nedenleri olarak duygusal etkenler ve Stamford Bridge ile kurduğu güçlü bağ öne çıktı.

Uzun süredir saklı kalan sırrı Netflix belgeseli 'Mourinho'da açıklayan teknik direktör, şunları söyledi: "2013'te Chelsea'ye gidiyorum ama o dönemde kimsenin bilmediği bir şey var. Sanırım bunu söyleyebilirim çünkü gerçekle kimseyi incitmiyorum ve bence yaptığımız bu çalışmanın amacı gerçeği söylemek. Real Madrid'den ayrıldığımda, Sir Alex'in ardından Manchester United'a gitmek için Manchester United ile sözleşme imzaladım.

"Elbette çok gururum okşandı çünkü Manchester United'ın inanılmaz bir çekiciliği var. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü dediğimde, Manchester United'ın da buna çok ama çok yakın olduğunu söylemem gerekir. Ama bir şey futbola duyulan sevgi, başka bir şey ise belirli bir kulübe duyulan sevgidir. Bence bu, futbola duyulan sevgiden daha güçlü ve temelde, Real Madrid'den sonra sevildiğimi hissetmeye ihtiyacım vardı."

Ferguson da olayların nasıl geliştiğini doğruladı ve Mourinho'nun haberi vermek için aradığı anı şöyle anlattı: "Akşamüstü beni aradı ve ağlıyordu. Bana, 'Alex, bunu yapamam. Chelsea'ye söz verdim ve sözümü bozmayacağım' dedi. Bana verdiği nedeni anlayabiliyordum ama hayal kırıklığına uğramıştım."