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Jose Mourinho büyük bir Real Madrid savunma kriziyle karşı karşıya; çözüm olarak Tchouaméni, Dumfries ve altyapı yıldızları öne çıkıyor
Tchouameni ve Dumfries, ilk seçenekler olarak öne çıkıyor
Santiago Bernabeu’daki savunma durumu, son Madrid derbisinin ardından kritik bir noktaya ulaştı. Kadro 10 Ekim’de Villarreal ile oynanacak maça hazırlanırken, Antonio Rudiger şu anda seçime hazır tek doğal A takım stoperi konumunda. Dean Huijsen, Atletico Madrid karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından bir maç ceza alacak, Raul Asencio ise kısa süre önce ameliyat oldu.
Marca'ya göre, boşluğu doldurmak için en güçlü aday Aurelien Tchouameni. Fransız milli oyuncu, daha önceki sakatlık krizlerinde bu rolde başarılı şekilde görev yapmıştı. Teknik direktör ayrıca Denzel Dumfries’i de geçici bir seçenek olarak değerlendiriyor. Hollandalı milli oyuncu, merkezde görev yapmaya uyum sağlayabilecek ham fiziksel güce sahip ve Mourinho da görev süresinin ilk dönemlerinde alışılmadık savunma kurgularını zaten denemişti.
Marca'nın aktardığına göre teknik direktör, ağustosta Alcorcon ile oynanan hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Trent Alexander-Arnold ile Dumfries’i birlikte oynatmak zorunda kaldığını ve bununla “bu oyun türüne izin verecek bir dinamik bulmaya çalıştığını” belirtmişti.
- Getty Images Sport
La Fabrica yeteneklerinin önü açılıyor
Mourinho, kulübün altyapısına güvenme konusundaki istekliliğini açıkça dile getiriyordu ve savunmadaki bu kıtlık, yeni nesil için mükemmel bir fırsat sunuyor. Mario Rivas, Joan Martinez ve Diego Aguado'nun tamamı, yaklaşan La Liga maçı için A takıma katılmak üzere şu anda değerlendiriliyor.
Portekizli teknik direktör, sezonun başından bu yana bu gençleri antrenmanlara düzenli olarak dahil ediyor; bu da kadroya olası dahil edilmelerinin çaresiz bir kumardan ziyade planlı bir ilerleyiş olduğunu gösteriyor. Mourinho, sezonun ilk bölümünde altyapı oyuncularının boş pozisyonları doldurmak için A takım düzeni içinde iyi çalıştığını vurgulamıştı.
Rivas ve Martinez'e büyük övgü
Mourinho'nun altyapı adaylarına yönelik değerlendirmesi oldukça olumluydu; özellikle de yaz hazırlık döneminde üst düzey rakiplere karşı oynanan dostluk maçlarındaki performanslarının ardından. Deneyimli çalıştırıcı, yakın zamanda Fiorentina'ya karşı oynanan hazırlık maçının ardından, stoper ikilisi olarak görev yapan Martinez ile Rivas'ın teknik özelliklerini öne çıkardı.
Performanslarını değerlendiren Mourinho, kulüpteki gelecekleri adına güçlü bir destek verdi. Teknik adam, Marca'ya yaptığı açıklamada, "Joan ve Mario, maç fiziksel boyuta girmemişken çok üst düzey bir kalite ortaya koymuş, önü çok açık iki çocuk" dedi.
- Getty Images Sport
Militao'nun iyileşmesi umut verdi
Şu anki öncelik Villarreal maçı olsa da Eder Militao'nun iyileşme sürecine ilişkin olumlu haberler var. Brezilyalı savunmacı, rehabilitasyon programında hızlı ilerleme kaydediyor ve haberlerde takvimin önünde olduğu belirtiliyor.
Şimdilik öncelik, Villarreal'in yarattığı yakın tehdidi bertaraf edecek istikrarlı bir ortaklık bulmak olmaya devam ediyor. Mourinho'nun taktiksel esneklik geçmişi, Tchouameni ile Dumfries'in çok yönlülüğüne mi yoksa La Fabrica mezunlarının ham potansiyeline mi güveneceğine karar verirken test edilecek.
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