Santiago Bernabeu’daki savunma durumu, son Madrid derbisinin ardından kritik bir noktaya ulaştı. Kadro 10 Ekim’de Villarreal ile oynanacak maça hazırlanırken, Antonio Rudiger şu anda seçime hazır tek doğal A takım stoperi konumunda. Dean Huijsen, Atletico Madrid karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından bir maç ceza alacak, Raul Asencio ise kısa süre önce ameliyat oldu.

Marca'ya göre, boşluğu doldurmak için en güçlü aday Aurelien Tchouameni. Fransız milli oyuncu, daha önceki sakatlık krizlerinde bu rolde başarılı şekilde görev yapmıştı. Teknik direktör ayrıca Denzel Dumfries’i de geçici bir seçenek olarak değerlendiriyor. Hollandalı milli oyuncu, merkezde görev yapmaya uyum sağlayabilecek ham fiziksel güce sahip ve Mourinho da görev süresinin ilk dönemlerinde alışılmadık savunma kurgularını zaten denemişti.

Marca'nın aktardığına göre teknik direktör, ağustosta Alcorcon ile oynanan hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Trent Alexander-Arnold ile Dumfries’i birlikte oynatmak zorunda kaldığını ve bununla “bu oyun türüne izin verecek bir dinamik bulmaya çalıştığını” belirtmişti.