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Jose Mourinho buna "inanamadı"! Real Madrid patronu, Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin Bernabeu'ya transfer yerine Barcelona'ya gitmeyi seçmesiyle KÜPLERE BİNDİ
Mourinho, Rodri'nin geri adımı karşısında şaşkına döndü
The Special One'ın, öncelikli orta saha hedefinin İspanya'nın başkentine değil Katalonya'ya gideceğini öğrendikten sonra "muazzam bir öfke" gösterdiği belirtiliyor. İspanyol yayın organı SPORT'un iddiasına göre Mourinho, Dünya Kupası kazanan oyuncunun gelişi üzerine taktik planını yaz boyunca büyük ölçüde kurduğu için bu habere "inanamadı".
Durum, Mourinho ile Real Madrid yönetimi arasında yapılan "birden fazla görüşme" sırasında kaynama noktasına ulaştı. Menajerin yüksek profilli bir alternatif yönündeki taleplerine rağmen kulüp yönetiminin, orta sahaya başka transfer yapılmayacağını kendisine bildirdiği öne sürüldü.
- Getty Images Sport
Valdebebas'ta taktik değişiklik zorunlu hale geldi
Yeni transferlere kapıların tamamen kapanmasıyla birlikte Mourinho artık taktik düzeninde önemli bir yeniden yapılanmaya gitmek zorunda. Yeni plan, başarısız kalan transfer girişiminin bıraktığı boşluğu doldurmak için mevcut kadro oyuncularını farklı rollerde kullanmayı içeriyor. Bu da Bernardo Silva ile Arda Guler'in top dağıtımında daha belirgin roller üstlenmesinin beklendiği, Silva'nın ise Aurelien Tchouameni'nin yanında daha derinde bir çift pivotta görev yapabileceği anlamına geliyor.
Bu taktik değişiklik, Mourinho'nun Mesut Ozil tarzında birincil yaratıcı olarak gördüğü Guler'in üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Teknik ekip, sezon öncesinin son haftalarını Valdebebas'ta bu yeni planı test ederek geçirecek; Silva ile Guler'in teknik kalitesinin, uzman bir ön liberonun yokluğunu telafi etmesini umuyor.
Ajax'ın genç yıldızı alternatif hedef olarak öne çıkıyor
Real Madrid'ın, Rodri'ye alternatif olarak orta sahaya bir takviye daha yapmama kararı aldığı bildirilse de, kulübün Jorthy Mokio için 30 milyon euroluk potansiyel bir yedek plan belirlediği de söyleniyor. Ajax'ın 18 yaşındaki sansasyonu, çok yönlü gencin La Liga'da başarılı olmak için gereken fiziksel özelliklere sahip olduğuna inanan Real Madrid scoutlarının dikkatini çekti.
Ajax'ın genç yeteneğini kadrosuna katmak zor olacak, çünkü Hollanda devinin bu oyuncuyla 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Madrid'in, Rodri'nin Barcelona'ya transferi resmen tamamlanana kadar beklemesi ve ardından Belçikalı yetenek için görüşmeleri hızlandırması bekleniyor. Bu hamle, yerleşik yıldızlardan uzaklaşıp elit genç yeteneklere odaklanan bir strateji değişikliğini yansıtıyor.
- Getty Images
Daha geniş transfer piyasasına etkisi
Rodri'nin Barcelona'ya transferine yeşil ışık yakma kararı, Avrupa pazarında şok etkisi yarattı ve birkaç kulübü daha etkiledi. Artık Michael Carrick tarafından çalıştırılan Manchester United'ın, Aurelien Tchouameni'nin durumunu takip ettiği bildirildi. Manchester United, Real Madrid'in Rodri'yi kadrosuna katması halinde Tchouameni'nin Old Trafford'a transfer için uygun hâle gelebileceğini umuyordu.
Barcelona şimdi Manchester City ile bir bonservis bedelinde anlaşmak zorunda, ancak görüşmeler Premier League devinin Katalan kulübünün açılış teklifini reddetmesinin ardından erken bir pürüzle karşılaştı. Rodri'nin Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesinde son 12 aya girilirken, Barcelona'nın bu transferi sonuçlandırmak için daha iyi bir teklifle geri dönmesi gerekecek. Bu arada Real Madrid için odak noktası, iç gelişim ve Mokio için geç bir hamle ihtimali olmaya devam ediyor.
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