Yeni transferlere kapıların tamamen kapanmasıyla birlikte Mourinho artık taktik düzeninde önemli bir yeniden yapılanmaya gitmek zorunda. Yeni plan, başarısız kalan transfer girişiminin bıraktığı boşluğu doldurmak için mevcut kadro oyuncularını farklı rollerde kullanmayı içeriyor. Bu da Bernardo Silva ile Arda Guler'in top dağıtımında daha belirgin roller üstlenmesinin beklendiği, Silva'nın ise Aurelien Tchouameni'nin yanında daha derinde bir çift pivotta görev yapabileceği anlamına geliyor.

Bu taktik değişiklik, Mourinho'nun Mesut Ozil tarzında birincil yaratıcı olarak gördüğü Guler'in üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Teknik ekip, sezon öncesinin son haftalarını Valdebebas'ta bu yeni planı test ederek geçirecek; Silva ile Guler'in teknik kalitesinin, uzman bir ön liberonun yokluğunu telafi etmesini umuyor.



