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Jose Mourinho bu ‘saçmalığa’ değer mi? Michael Owen, Portekizli teknik adamın bir sezon dayanıp dayanamayacağını değerlendirirken, ‘Özel Adam’la Real Madrid’in galibiyetinin garantisi yok
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Mourinho en son ne zaman büyük bir kupa kazandı?
Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında 178 maç süren İspanya’nın başkentindeki önceki görevinde La Liga şampiyonluğu ve Copa del Rey zaferine imza attı. O dönemde Pep Guardiola’nın yıldızlarla dolu Barcelona takımıyla rekabet halindeydi; Lionel Messi ve arkadaşları en zorlu rakiplerdi.
O zamandan bu yana, Chelsea ile Premier League şampiyonluğu ve Manchester United ile Avrupa Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere daha fazla kupa kazandı, ancak açık sözlü 63 yaşındaki teknik adam, en son 2022'de Roma ile Conference League'i kazanarak büyük bir kupa zaferinin tadını çıkardı.
Fenerbahçe ve Benfica'da nispeten kısa süren dönemler yaşandı ve gücünün zayıfladığına dair sorular soruldu, ancak Florentino Perez, parlak bir özgeçmişe sahip bir adamla hesaplı bir kumar oynayarak Real, tanıdık bir yüzle yeniden şansını denemeye hazır.
Real Madrid, Mourinho ile birlikte şıklığın yerine özü mü tercih ediyor?
Bunun akıllıca bir karar mı yoksa felakete davetiye mi olduğu sorulduğunda, İngiltere’de Casino.org’un yüzü olan ve İngilizlerin tercihlerine uygun çevrimiçi kumarhaneleri bulmalarına yardımcı olan önde gelen karşılaştırma sitesi olan eski Real Madrid forveti Owen, GOAL’a şunları söyledi: “Benim için şaşırtıcı bir durum. Son birkaç görevinde pek de başarılı olamadı. Real Madrid’de zaten bir deneme yapmıştı. Bu karar beni şaşırttı. Dürüst olmak gerekirse, pek de heyecanlanmadım. Bekleyip göreceğiz.
“Barcelona şu anda iyi bir formda. İşi zor olacak. Ama sonuçta bu Real Madrid. Çok paraları var. Çok iyi oyuncuları var. Harika bir stadyumları, harika bir kadroları var. Kabul edilmesi gereken harika bir iş, bu yüzden kabul ettiği için onu suçlamıyorum. Ama Madrid'in bu görevi ona vermesine şaşırdım, itiraf etmeliyim.”
Real, iki sezon boyunca ulusal ve kıtasal en büyük ödülleri kazanamadı; peki şimdi stil yerine sonuçları mı ön planda tutmaya hazırlar? Bu soruya yanıt olarak Owen şunları ekledi: “Bir bakıma. Ama kazanan başka birçok teknik direktör var. Jose Mourinho son beş yılda ne kazandı ki? Real Madrid'deki dönemi bile parlak değildi. Yani Jose'yi getirirseniz kazanmanız garantili değil ve bununla birlikte gelecek tüm saçmalıkları - abartılı davranışları ve diğer her şeyi - kabul etmeniz gerekiyor.
“Onunla kazanacağınızın garantisi yok. 15 yıl önce böyle olduğunu söyleyebilirdiniz. Ama sadece onu atayıp, ‘tamam, peki, abartılı davranışlarını kabul edeceğiz, ama en azından kazanacağız’ demek. Bunun hiç de kesin olduğunu düşünmüyorum. Eğer sadece kazanma garantisi olsaydı, o zaman anlardım. Ama böyle bir garanti olduğunu sanmıyorum.”
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Mourinho, Santiago Bernabéu'da bir sezon boyunca teknik direktörlük görevini sürdürebilecek mi?
Mourinho, Fenerbahçe'de sadece 62 maçta görevde kaldı; köklerine döndüğü Benfica'da ise 45 maçta. Peki, Bernabéu'da daha parlak ve uzun vadeli bir gelecek inşa edecek kişi o mu? 2026-27 sezonu sona erdiğinde hâlâ Madrid'de olup olmayacağı sorusuna Owen şöyle yanıt verdi: “Madrid söz konusu olduğunda, bu tam bir yazı tura atma işi, değil mi? Kazanıyorsan her şey güllük gülistanlık. Kazanmıyorsan kovulursun. Muhtemelen yazı tura atmak gibi bir şey. O lig yazı tura atmak gibi.
“Kim kazanacak, Barcelona mı Real Madrid mi? Ve kim kazanmazsa, ya Hansi Flick kovulacak ya da Jose Mourinho gelecek sezonun dörtte üçü geçtikten sonra kovulacak, sanırım. Bu bir yazı tura atma işi, seçimini yap.
“Real Madrid'in geleceğe bakacağını, bir şeyler inşa etmeye çalışacağını düşünürdüm. Bence bu çok kısa vadeli, hayal gücü yoksunu bir atama. Referansları var, ama ben başka birini bekliyordum.”
Mourinho, Mbappé ve Vinicius Jr.'ın egolarını idare edebilecek mi?
Mourinho, Vinicius Junior ve Kylian Mbappe gibi güçlü karakterlere ve kişiliklere sahip oyuncularla çalışacak. Soyunma odasında çatışmaların önlenip önlenemeyeceği sorusu üzerine Owen şöyle dedi: “Jose’nin en belirgin özelliği, onun için oynayan herkesin onu sevmesidir.
"Onunla çalışmış olan herkesle konuştuğumda, ya da büyük çoğunluğu, onun harika bir bire bir menajer olduğunu düşünüyor. Bence tüm bunları çözebilecek biri varsa, bu iyi bir atama olabilir. Ama bunu da zaman gösterecek."
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Mourinho, kadrosunu şekillendirmek için yaz transfer döneminden yararlanacak
Real Madrid, Mourinho’nun dönüşünü henüz resmi olarak onaylamadı; Benfica’ya ödenecek önemli bir tazminat paketi söz konusu olsa da, Álvaro Arbeloa geçici teknik direktörlük görevinden alındı.
Mourinho, yeniden ayaklarını yere basıp, performansının altında kalan kadroya kendi damgasını vurmak için, sezon öncesi hazırlık ve bir transfer dönemi de dahil olmak üzere tam bir yaz dönemi geçirmeli. Bu denemenin ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor.