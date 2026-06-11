Bunun akıllıca bir karar mı yoksa felakete davetiye mi olduğu sorulduğunda, İngiltere’de Casino.org’un yüzü olan ve İngilizlerin tercihlerine uygun çevrimiçi kumarhaneleri bulmalarına yardımcı olan önde gelen karşılaştırma sitesi olan eski Real Madrid forveti Owen, GOAL’a şunları söyledi: “Benim için şaşırtıcı bir durum. Son birkaç görevinde pek de başarılı olamadı. Real Madrid’de zaten bir deneme yapmıştı. Bu karar beni şaşırttı. Dürüst olmak gerekirse, pek de heyecanlanmadım. Bekleyip göreceğiz.

“Barcelona şu anda iyi bir formda. İşi zor olacak. Ama sonuçta bu Real Madrid. Çok paraları var. Çok iyi oyuncuları var. Harika bir stadyumları, harika bir kadroları var. Kabul edilmesi gereken harika bir iş, bu yüzden kabul ettiği için onu suçlamıyorum. Ama Madrid'in bu görevi ona vermesine şaşırdım, itiraf etmeliyim.”

Real, iki sezon boyunca ulusal ve kıtasal en büyük ödülleri kazanamadı; peki şimdi stil yerine sonuçları mı ön planda tutmaya hazırlar? Bu soruya yanıt olarak Owen şunları ekledi: “Bir bakıma. Ama kazanan başka birçok teknik direktör var. Jose Mourinho son beş yılda ne kazandı ki? Real Madrid'deki dönemi bile parlak değildi. Yani Jose'yi getirirseniz kazanmanız garantili değil ve bununla birlikte gelecek tüm saçmalıkları - abartılı davranışları ve diğer her şeyi - kabul etmeniz gerekiyor.

“Onunla kazanacağınızın garantisi yok. 15 yıl önce böyle olduğunu söyleyebilirdiniz. Ama sadece onu atayıp, ‘tamam, peki, abartılı davranışlarını kabul edeceğiz, ama en azından kazanacağız’ demek. Bunun hiç de kesin olduğunu düşünmüyorum. Eğer sadece kazanma garantisi olsaydı, o zaman anlardım. Ama böyle bir garanti olduğunu sanmıyorum.”