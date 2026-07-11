Özellikle yeni teknik direktör Jose Mourinho, bu transferi kulüp içinde belirgin bir şekilde destekliyor gibi görünüyor. Portekizli teknik adam, bu orta saha oyuncusunun Madrid’in yıldızlar kadrosunda dengeleyici bir rol üstlenebileceğine inanan büyük bir destekçisi olarak biliniyor.

Habere göre Real, kulübün oyun kurucu hattına hemen daha fazla derinlik ve uluslararası deneyim kazandırmak için bu transferi kısa vadeli bir çözüm olarak görüyor. Söylentilere göre, sağ ayaklı oyuncuya bir yıllık bir sözleşme teklif edilecek.