İspanyol dev kulübü ile defansif orta saha oyuncusu arasındaki görüşmelerin, bu bilgilere göre ilk aşamada olduğu belirtiliyor. Real Madrid, bu temasa geçerek 2018 Dünya Kupası ikincisinin transfer konusunda genel olarak istekli olup olmadığını yoklamak istiyor. Hırvat oyuncunun Suudi Arabistan birinci lig takımı Al-Nassr ile olan sözleşmesi bu yaz resmi olarak sona erdiğinden, tecrübeli oyuncu Madrid ekibi için bedelsiz olarak transfer edilebilir.
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Jose Mourinho bir sonraki transfer hamlesine mi hazırlanıyor? Real Madrid, Hırvatistan’dan kulüpsüz bir yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor gibi görünüyor
Özellikle yeni teknik direktör Jose Mourinho, bu transferi kulüp içinde belirgin bir şekilde destekliyor gibi görünüyor. Portekizli teknik adam, bu orta saha oyuncusunun Madrid’in yıldızlar kadrosunda dengeleyici bir rol üstlenebileceğine inanan büyük bir destekçisi olarak biliniyor.
Habere göre Real, kulübün oyun kurucu hattına hemen daha fazla derinlik ve uluslararası deneyim kazandırmak için bu transferi kısa vadeli bir çözüm olarak görüyor. Söylentilere göre, sağ ayaklı oyuncuya bir yıllık bir sözleşme teklif edilecek.
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Real Madrid'in ilgisi: Brozovic en son nerede oynadı?
Brozovic için Madrid’e transfer olmak, Avrupa’nın en büyük sahnesine geri dönüş anlamına gelecektir. Orta saha oyuncusu, son üç yılını Suudi Pro Ligi’nde geçirdi. Bu süre zarfında Al-Nassr formasıyla toplam 124 resmi maça çıktı ve bu maçların hepsinde ilk 11’de yer aldı.
Bundan önce, mücadeleci bir defans oyuncusu olan Brozovic, uzun yıllar boyunca İtalya'nın en üst liginde Inter Milan'ın oyununa damgasını vurmuş ve kaptan olarak takımı Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı.
Brozovic, milli takımda da on yılı aşkın bir süre boyunca vazgeçilmez bir isim oldu. 2018 Dünya Kupası finaline ve 2022 Dünya Kupası yarı finaline ulaştığı Hırvatistan milli takımındaki başarılı kariyerini, 2024 yılında Almanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nın ardından sonlandırdı.
Brozovic, transfer ücreti ödemeden Real Madrid’e katılacak
Milli takımdan ayrılmasının ve çöl ülkesindeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından, 33 yaşındaki oyuncu şimdi yeni bir döneme giriyor. Mourinho’nun yönetimindeki Real Madrid’e transfer olması, transfer ücreti gerektirmeyen bu tecrübeli oyuncuya kulüp futbolunun en büyük şampiyonlukları için bir kez daha mücadele etme şansı sunacaktır.
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