AS gazetesine göre, eski Manchester United ve Chelsea teknik direktörü, Silva'yı Bernabeu'ya getirmek istediği isimler listesinin en başına koydu. Manchester City'de kupa dolu dokuz yıllık kariyerini noktaladıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçen 31 yaşındaki oyun kurucu, bir süredir Barcelona'ya transfer olmak için yoğun görüşmeler yürütüyordu. Silva, uzun süredir Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki haberlerle anılıyordu ve yıllar boyunca bu konuyla ilgili haberler defalarca gündeme gelmişti.

Ancak Florentino Perez ve Madrid yönetimi, başkanlık seçimleri ve Mourinho'nun İspanya'nın başkentine gelişinin ardından, bu tecrübeli orta saha oyuncusu için agresif bir finansal hamle yapmaya karar verdi.