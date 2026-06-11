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Jose Mourinho, Bernardo Silva'nın ilgisini çekiyor! Eski Manchester City yıldızı, Real Madrid'in onu transfer listesinin en üst sırasına koymasıyla Barcelona'nın belirsiz bir duruma düştü
Mourinho, orta saha oyuncusunun İspanya'ya transferini engelledi
AS gazetesine göre, eski Manchester United ve Chelsea teknik direktörü, Silva'yı Bernabeu'ya getirmek istediği isimler listesinin en başına koydu. Manchester City'de kupa dolu dokuz yıllık kariyerini noktaladıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçen 31 yaşındaki oyun kurucu, bir süredir Barcelona'ya transfer olmak için yoğun görüşmeler yürütüyordu. Silva, uzun süredir Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki haberlerle anılıyordu ve yıllar boyunca bu konuyla ilgili haberler defalarca gündeme gelmişti.
Ancak Florentino Perez ve Madrid yönetimi, başkanlık seçimleri ve Mourinho'nun İspanya'nın başkentine gelişinin ardından, bu tecrübeli orta saha oyuncusu için agresif bir finansal hamle yapmaya karar verdi.
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Silva, kadroda kilit bir rol talep ediyor
Silva'nın takıma olan bağlılığı ve bireysel kalitesi, onu Mourinho'nun kadrosuna katmak için can attığı türden bir oyuncu yapıyor. Öte yandan, çok yönlü orta saha oyuncusu, deneyiminin saha içinde ve dışında tam anlamıyla değerlendirileceği iddialı bir projeye katılmaya kararlı. Portekiz'in Şili ile oynadığı milli maçın ardından karışık bölgede konuşan Silva, Barcelona ile bir anlaşma yapıldığına dair haberleri yalanladı.
"Henüz bir karar vermedim. Beni isteyen bir kulüpte oynamak istiyorum, bu kesin," dedi. "Kendimi faydalı hissedeceğim bir kulüpte. Bu bir hayal mi? Buna cevap vermeyeceğim çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. [Barcelona] benim için bir seçenek, ama henüz karar vermedim. Ne olacağını bilmiyoruz."
Mendes, milyonlarca dolarlık bir bekleme sürecini belirliyor
Raporda, menajer Jorge Mendes’in iki ay önce hem Mourinho’yu hem de Silva’yı Madrid’e bir paket anlaşma olarak sunduğu, ancak kulüp yönetiminin Mayıs ayında teknik direktöre kesin olarak güven vermeden önce bu teklifin rafa kaldırıldığı belirtiliyor.
Madrid, Silva'nın efsanevi "takım önce gelir" zihniyetini soyunma odası için mükemmel bir dayanak olarak görse de, nihai bir karar alınmasına henüz uzak. Müzakerelerin yaz boyunca süreceğini doğrulayan Mendes, transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya şunları söyledi: "Bernardo, Dünya Kupası'ndan sonra karar verecek."
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Dünya Kupası hazırlıkları, bu serüveni askıya aldı
Transfer yarışı Kuzey Amerika'ya taşındı; eski City kaptanı şu anda Portekiz'in yaklaşan Dünya Kupası hazırlıklarına odaklanmış durumda. Barcelona ise rahatsız edici bir bekleme sürecine girdi; Madrid'in ilk avantajını ortadan kaldırdığını bilerek turnuvanın bitmesini beklemek zorunda kaldı. Silva, 2026-27 sezon öncesi takvimi öncesinde yurt içi geleceğini kesinleştirmeden önce, milli takım maçlarını maç formunu korumak için kullanacak.