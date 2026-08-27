Mourinho, maç sonrası basın toplantısında Mbappe'nin etkisine dikkat çekmekte gecikmedi. Portekizli teknik adam, Fransız yıldızın elit zihniyetine ve Dünya Kupası'ndaki tarihi geçmişine duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Mourinho, maçın ardından gazetecilere, "Bu adam inanılmaz" dedi. "Dünya Kupası'nda tarih yazmasına sevindim çünkü 25 dünya şampiyonu oyuncu vardı ama futbolda sonsuza kadar yaşayacak tek bir isim var, Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu. Real Madrid ile de tarih yazmak için aç görünüyor."

Teknik direktör ayrıca Mbappe'nin saha dışındaki bağlılığını da övdü ve hücum oyuncusunun takıma yeniden katılmak için tatilini iki gün kısa kestiğini belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ondan çok memnunum, teknik olarak söylenecek bir şey yok tabii ki ama grup içinde sorumluluk alıyor, tatilinden iki gün erken döndü."

Yeni tılsımı için olası gol sayısı sorulduğunda Mourinho ayakları yere basan bir yaklaşım sergiledi. "60 mı, 40 mı, 50 mi? Bunu söyleyemem" diye ekledi. "40 gol olsun ama kupalarla birlikte olsun isterim ya da 40 gol ve çok fazla çalışmayla... Bugün onu sahada 90 dakika bıraktım, dört gol atabileceğini düşündüm!"







