AFP
Çeviri:
Jose Mourinho, Bernabeu'ya dönüşte Real Madrid'in farklı galibiyetine hat-trickiyle ilham veren Kylian Mbappe'yi "inanılmaz" diye övdü
Mbappe, Madrid'in farklı galibiyetine damga vurdu
Real Madrid, Mourinho'nun Bernabeu'daki kulübeye dönüşünden bu yana sahasındaki ilk maçında Real Sociedad'ı 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Mbappe, devre arasından kısa süre önce Bernabeu'daki ilk golünü attı, ancak Luka Sucic'in çabuk gelen eşitlik golü devreye girilirken maçın dengede kalmasını sağladı.
Ev sahibi taraftarların artan huzursuzluğunun ardından Real Madrid ikinci yarıda çok net bir yanıt verdi. Fransız süperstar iki kez daha ağları sarsarak hat-trick'ini tamamlarken, Vinicius Junior da skora katkı yaparak maçı tamamen kopardı.
Jude Bellingham, İspanya'nın başkentinde iki kritik asist yaparak kilit bir rol oynadı. Bu farklı galibiyet, Mourinho'nun teknik direktör olarak ikinci dönemindeki kusursuz başlangıcını sürdürdü ve ilk iki maçında iki galibiyete ulaşmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Mourinho yıldız forveti övgüye boğdu
Mourinho, maç sonrası basın toplantısında Mbappe'nin etkisine dikkat çekmekte gecikmedi. Portekizli teknik adam, Fransız yıldızın elit zihniyetine ve Dünya Kupası'ndaki tarihi geçmişine duyduğu hayranlığı dile getirdi.
Mourinho, maçın ardından gazetecilere, "Bu adam inanılmaz" dedi. "Dünya Kupası'nda tarih yazmasına sevindim çünkü 25 dünya şampiyonu oyuncu vardı ama futbolda sonsuza kadar yaşayacak tek bir isim var, Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu. Real Madrid ile de tarih yazmak için aç görünüyor."
Teknik direktör ayrıca Mbappe'nin saha dışındaki bağlılığını da övdü ve hücum oyuncusunun takıma yeniden katılmak için tatilini iki gün kısa kestiğini belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ondan çok memnunum, teknik olarak söylenecek bir şey yok tabii ki ama grup içinde sorumluluk alıyor, tatilinden iki gün erken döndü."
Yeni tılsımı için olası gol sayısı sorulduğunda Mourinho ayakları yere basan bir yaklaşım sergiledi. "60 mı, 40 mı, 50 mi? Bunu söyleyemem" diye ekledi. "40 gol olsun ama kupalarla birlikte olsun isterim ya da 40 gol ve çok fazla çalışmayla... Bugün onu sahada 90 dakika bıraktım, dört gol atabileceğini düşündüm!"
Bernabeu’daki şüphecileri susturmak
Nihayetinde gelen farklı galibiyete rağmen ilk yarı tamamen sorunsuz geçmedi. Skor eşitken Bernabeu tribünleri kısa süreliğine ıslıklarla memnuniyetsizliğini dile getirdi. Ancak Mourinho, talepkar taraftarların kulübün DNA'sının bir parçası olduğunu vurgulayarak herhangi bir endişeyi reddetti.
Tecrübeli teknik adam, "Bernabeu'yu biliyoruz, oyuncular biliyor, ben biliyorum" dedi. "Neyse ki onlar böyle, çünkü bu tarihin bir sonucu. Real Madrid'in her zaman harika takımları ve oyuncuları olur, taraftarlar da daha fazlasını ister. Duygularını, mutluluklarını, hayal kırıklıklarını yaşamak için para ödüyorlar.
"Sonunda istediğimizi aldık, üç puanı aldık ve taraftarlar neler yapabileceğimizden bir kesitle evlerine gitti. Üç, dört, beş [gol] atacağız, bunu çok yapacağız."
İkinci yarıdaki baskın performans, kalan tüm gerginliği etkili şekilde dağıttı. Mbappe'nin bitiricilikteki klası, Espanyol deplasmanında alınan önceki 2-1'lik galibiyette Carlos Espi'ye yaptığı özverili asistle birleşince, yeni teknik direktörü altında hayata şimdiden uyum sağladığını gösteriyor.
- Getty Images Sport
La Liga'da ivme kazanıyor
Altı puan üzerinden altı puan alan Mourinho'nun ekibi, yurt içindeki zafer hedefi doğrultusunda erkenden güçlü bir mesaj verdi. Zorlu bir Real Sociedad takımına karşı ortaya konan ikna edici performans, hücumdaki müthiş ateş gücünü gösteriyor.
Real Madrid şimdi bu kusursuz başlangıcın üzerine koymayı, bu pazar günü yeni yükselen Malaga ile karşılaştığında hedefleyecek. Mbappe, formda bir Vinicius Jr ve Bellingham'la birlikte skorer formunu sürdürürse, üst ligdeki yeni ekip Madrid'in korkutucu hücum hattını durdurmaya çalışırken gerçekten göz korkutucu bir görevle karşı karşıya kalacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun