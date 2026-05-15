Adhe Makayasa

Çeviri:

Jose Mourinho, Benfica’nın sözleşme teklifine “bakmadı” ve Real Madrid’e dönüş söylentileri sürerken gelecekle ilgili kararını ne zaman vereceğini açıkladı

Jose Mourinho, mevcut sözleşmesinin Haziran 2027'de sona erecek olmasına rağmen, Benfica'dan gelen resmi sözleşme uzatma teklifini henüz değerlendirmediğini açıkladı. Efsanevi Portekizli teknik direktör, geleceğiyle ilgili tüm görüşmeleri mevcut sezonun bitimine kadar erteledi; bu durum, Real Madrid'de Alvaro Arbeloa'nın yerine geçecek en güçlü aday olduğu yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.

  • Gelecekteki görüşmeler askıya alındı

    Mourinho’nun Santiago Bernabeu’ya geri dönme olasılığıyla ilgili spekülasyonlar, teknik direktörün Benfica yönetiminin yeni teklifini reddettiğini itiraf etmesinin ardından doruk noktasına ulaştı. Başkan Rui Costa’nın “Özel Adam”ı Lizbon’daki mevcut sözleşmesinin ötesinde de takımda tutma konusundaki isteğine rağmen, Mourinho sezonun sonuna odaklanmaya devam ediyor. Mourinho, Kartallar’ın bu hafta sonu Estoril ile oynayacakları son maçla başlayarak ligdeki tüm maçlarını tamamlayana kadar tüm iç görüşmelerin askıya alındığını açıkladı.

  mourinho

    Teklifi inceleme

    Benfica’nın Estoril ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Mourinho, resmi bir teklif aldığını doğruladı ancak bunu hemen incelemek istemediğini belirtti. Diario AS’ye şunları söyledi: “Evet, Çarşamba günü Benfica’dan sözleşme uzatma teklifi aldım. Teklif menajerime iletildi, ancak ben onu görmek, içeriğini öğrenmek ya da incelemek istemedim. Bunu ancak Pazar gününden itibaren yapacağım, Pazar günü diyelim. Bana gösterecekleri bir teklif olduğunu hiç söylemediler. Ne başkan, ne de kulüpteki önemli bir kişi. Ama bana söyleseydiler, tam olarak aynı şekilde cevap verirdim.”

  • Kulübün büyüklüğü ve karar süreleri

    Mourinho, kesin bir çözüme ulaşma sürecini özetlerken kulübün büyüklüğü konusunda alçakgönüllü bir tavır sergiledi. Şöyle açıkladı: “Önümüzdeki hafta benim için, geleceğim için ve aynı zamanda Benfica için de önemli olacak.

    Sezon bittiğinde Benfica bir sonraki sezonu düşünmeye başlamalı. Ancak geldiğimde imzaladığım sözleşme ve anlaşmaya göre, neler olacağını görmek ve bir karar vermek için birkaç günümüz var.

    "Benfica benden çok daha büyük; karşılaştırma bile yapılamaz. Herkesten, her antrenörden, oyuncudan, başkanlardan, herkesten daha büyük. Bu nedenle, kişisel durumumla ilgili olarak endişelenecek bir şey olmadığını düşünüyorum, çünkü kulüp herkesten daha büyük ve birinin ayrılması durumunda endişelenmeye gerek yok."


  Mourinho Perez

    Önümüzde çok önemli bir hafta var

    İspanya’da seçim çağrısının ardından teknik direktörlük manzarasında yaşanan değişimle birlikte, önümüzdeki günler hem Benfica hem de Madrid için kritik bir dönüm noktası niteliğinde. Mourinho Pazar gününden itibaren geleceğini değerlendirmeye hazırlanırken, Los Blancos ise ileri aşamadaki görüşmelere dair haberler arasında kalan maçlarını idare etmek zorunda. Herhangi bir atamanın seçim sürecine bağlı olması nedeniyle, Portekizli teknik adamın önümüzdeki hafta vereceği karar, Lizbon’da kalıp kalmayacağını ya da La Liga’ya dönüp dönmeyeceğini belirleyecek.

