Mourinho, cumartesi günü Madrid teknik direktörlük koltuğuna dönüşünden sonraki ilk maçına çıktı; bu maç, Worthersee Stadı'nda Fiorentina ile oynanan ve 2-2 biten sezon öncesi hazırlık karşılaşmasıydı. Madrid, Endrick ve altyapıdan yetişen Alexis Ciria'nın golleriyle iki farklı üstünlüğü yakaladı, ancak Roberto Piccoli ve Moise Kean'ın golleriyle rakibine yakalandı. Mourinho, takımının bu karşılaşmada "üç yüz" gösterdiğini söyledi: dinç, yorgun ve çok yorgun.

“Her şeyi beğendim. Üç yüzü olan bir Madrid'di: dinç, yorgun ve çok yorgun. Dinç takım çok iyi oynadı ve 2-1'lik skor fazlasıyla az kaldı” diyen Mourinho, şöyle devam etti: “İlk yarı çok yüksek kalitedeydi ve çok rahat şekilde üç ya da dört sıfır önde olabilirdik."

"İkinci yarıda maç, fizik gücü çok yüksek tipik bir İtalyan takımına karşı daha fiziksel hale geldi. Bundan sonra ceza sahasında iki 18 yaşındaki oyuncuya karşı oynayan Moise Kean'ı gördük. Onlar harika bir maç çıkardı ve gelişiyorlar ama fiziksel olarak henüz Moise gibi biriyle başa çıkacak seviyede değiller. Çok beğendiğim üçüncü yüz ise çok yorgun olan yüzdü, ancak takım takım gibi kalmayı, oyunu kontrol etmeyi ve üstünlüğü yeniden ele geçirmeyi bildi."