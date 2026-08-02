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Jose Mourinho, Arsenal transfer söylentileri arasında Vinicius Junior'ın yakında Real Madrid'e katılacağını doğruladı
Arsenal, sözleşme çıkmazını fırsata çevirmeye hazır
Arsenal, Bernabeu'da Vinicius'un durumunu yakından takip ediyor; burada sözleşme görüşmeleri gözle görülür bir çıkmaza girmiş durumda. Brezilyalı milli oyuncu, 2027'de sona erecek mevcut sözleşmesinin son yılına girerken, Emirates Stadyumu'ndaki yönetim futbol dünyasını sarsacak bir anlaşma için eşsiz bir fırsat penceresi olduğuna inanıyor.
Mali engeller önemli olsa da, Kuzey Londra kulübü böylesine yüksek profilli bir operasyonda ortaya çıkabilecek maliyetlerden yılmış görünmüyor. Haberlerde, dünyanın en iyilerinden biri olarak görülen bir oyuncunun taleplerini karşılamak için kulübün geleneksel maaş yapısını yıkmaya ve kârlı imaj hakları anlaşmalarını kullanmaya istekli olunduğu belirtiliyor.
- Getty Images
Mourinho, Vinicius'un dönüşü hakkında konuştu
Vinicius'u Kuzey Londra'ya sansasyonel bir transferle ilişkilendiren ısrarlı söylentilere rağmen, Mouurinho yıldız kanat oyuncusunun kısa süre içinde İspanya'nın başkentinde göreve başlayacağını düşünüyor. Dünya Kupası'nın ardından birçok kilit oyuncu hâlâ uzatılmış izinde olduğu için Mourinho, tam kadroyu mümkün olan en kısa sürede bir araya getirmeyi istediğini kabul etti.
Mourinho, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Herkese sahip olamamaktan endişeliyim ve diğerleriyle üç haftalık çalışma sürem olmasını isterdim. Bu mümkün değil" dedi. "Pazartesi günü Vini Jr, Brahim ve Bernardo gelecek. Dünya Kupası yarı finallerinde ve finalinde oynayan çocuklar gelene kadar, finalde oynayan tek kişi Cucurella olduğu için, yavaş yavaş tamamlanacağız."
Fiorentina beraberliğinin taktik analizi
Mourinho, cumartesi günü Madrid teknik direktörlük koltuğuna dönüşünden sonraki ilk maçına çıktı; bu maç, Worthersee Stadı'nda Fiorentina ile oynanan ve 2-2 biten sezon öncesi hazırlık karşılaşmasıydı. Madrid, Endrick ve altyapıdan yetişen Alexis Ciria'nın golleriyle iki farklı üstünlüğü yakaladı, ancak Roberto Piccoli ve Moise Kean'ın golleriyle rakibine yakalandı. Mourinho, takımının bu karşılaşmada "üç yüz" gösterdiğini söyledi: dinç, yorgun ve çok yorgun.
“Her şeyi beğendim. Üç yüzü olan bir Madrid'di: dinç, yorgun ve çok yorgun. Dinç takım çok iyi oynadı ve 2-1'lik skor fazlasıyla az kaldı” diyen Mourinho, şöyle devam etti: “İlk yarı çok yüksek kalitedeydi ve çok rahat şekilde üç ya da dört sıfır önde olabilirdik."
"İkinci yarıda maç, fizik gücü çok yüksek tipik bir İtalyan takımına karşı daha fiziksel hale geldi. Bundan sonra ceza sahasında iki 18 yaşındaki oyuncuya karşı oynayan Moise Kean'ı gördük. Onlar harika bir maç çıkardı ve gelişiyorlar ama fiziksel olarak henüz Moise gibi biriyle başa çıkacak seviyede değiller. Çok beğendiğim üçüncü yüz ise çok yorgun olan yüzdü, ancak takım takım gibi kalmayı, oyunu kontrol etmeyi ve üstünlüğü yeniden ele geçirmeyi bildi."
- Getty Images Sport
Gençler ve yeni gelenler teknik direktörü etkiledi
Yerleşik yıldızların ötesinde, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçı, yeni yüzler ve altyapı yetenekleri için kendilerini gösterme fırsatı sundu. Denzel Dumfries ile Endrick, fiziksel durumları ve bağlılıklarıyla övgü topladı.
"Dumfries ve Endrick üç gün antrenman yaptı ve 70 dakikadan fazla oynadı. Bu, bana göre her şeylerini verme isteklerini gösteren müthiş bir çaba" diye açıkladı. "Joan ve Mario, maç çok fiziksel bir hâl almadığı sürece muazzam klas sergileyen, harika bir geleceğe sahip iki genç. Gençlerin kalitesini görmekten büyük keyif aldım."
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