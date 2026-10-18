AFP
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Jose Mourinho, Arsenal'le adı anılan Vinicius Jr'ın 'saygı gördüğü' bir ülkeye gitmek için Real Madrid'den ayrılmış olması gerektiğini savundu
Oyundan alındı, kırmızı kart gördü ve baskı altında
Vinicius, İspanya'nın başkentinde çalkantılı bir dönemden geçiyor. Brezilyalı kanat oyuncusu şu anda La Liga'da dört maçlık men cezası çekiyor; cezanın nedeni Villarreal karşısında doğrudan kırmızı kart görmesi. Hafta içinde Madrid'in Roma karşısında geriden gelerek 4-3 kazandığı heyecan dolu maçta erken oyundan alınmasıyla gerilim yeniden yükseldi.
Real Madrid'in 2022 ve 2024'teki Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kilit rol oynamasına rağmen 26 yaşındaki oyuncunun performansında belirgin bir düşüş yaşandı. Bu düşüş nedeniyle Bernabeu'daki taraftarların bir bölümü onu ıslıkladı.
Kylian Mbappe'nin 2024'te Paris Saint-Germain'den büyük ses getiren transferiyle Madrid'deki dengeler değişti. Arsenal, yaz boyunca Vinicius ile güçlü biçimde anıldı ancak hücum oyuncusu yüksek bedelli bir sözleşme uzatmasına imza attı ve bu anlaşma onu 2032'ye kadar Madrid'de tutacak.
- Getty Images Sport
“Ayrılmak için baskı yapardım”
Madrid'in Sevilla ile oynayacağı lig maçı öncesinde konuşan Mourinho, Brezilyalı oyuncunun dayanıklılığına şaşırdığını ifade etti. Teknik direktör, taraftarların aynı düşmanca tavrına kendisinin katlanamayacağını söyledi.
Mourinho gazetecilere, "Eğer [Vinicius] olsaydım, onun yerinde olsaydım, muhtemelen burada olmazdım," dedi. "Geçen yaz, ona saygı gösterilecek bir lige, ülkeye, kulüplere ve statlara gitmek için ayrılmaya zorlamış olurdum."
Portekizli teknik adam, oyuncunun kulübe duyduğu derin sevginin onu İspanya'da tuttuğunu hemen ardından açıkladı.
Mourinho, "O sözleşmeyi imzaladıysa bunun nedeni Madrid'in onun evi, Real Madrid'in de onun evi olmasıydı," diye ekledi. "Az önce söylemek istediğim şuydu: Çok sayıda seçeneği olan bir oyuncu olarak onun psikolojik gücüne sahip olup dayanabilir miydim, bundan şüpheliyim."
Roma'da zor bir gece
Vinicius'a yönelik ilgi, Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında daha da arttı. Madrid 3-1 gerideyken Mourinho, Roma'nın ikinci golü öncesindeki pozisyonda topu kaybeden kanat oyuncusunu 59. dakikada oyundan çıkardı. Yerine giren Endrick ise takımının müthiş geri dönüşüne öncülük etti.
Vinicius, erken oyundan alınmasına duyduğu öfkeyi açıkça dile getirdi ancak kararlılığını korudu. Forvet oyuncusu, “Oyundan çıkarıldığımda kızmam çok doğal çünkü her zaman her dakika oynamak, en iyi performansımı sergilemek ve takıma yardım etmek istiyorum” dedi.
Real Madrid'e katıldığından bu yana yaşadıklarını da değerlendiren Vinicius, mevcut eleştirilere aldırış etmedi: “18 yaşındayken birçok kişi benimle dalga geçip hiç gol atamayacağımı söylüyordu. Bugün ise bu formayla 100'den fazla golüm var. Birçok kişi benden şüphe etti... İyi formum geri dönecek, goller de yeniden gelecek. Bundan eminim, hiç şüphem yok.”
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'nde kendini affettirme
Vinicius, cezası nedeniyle yurt içi maçlarda forma giyemese de Avrupa sahnesinde kendisini eleştirenleri susturmak isteyecek. Mourinho, Brezilyalı oyuncunun Madrid'in RB Leipzig'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'e döneceğini doğruladı.
Endrick daha fazla süre almak için fırsat kollarken ve Mbappe tüm dikkatleri üzerine çekerken, Vinicius'un artan baskıyı hafifletmek ve uzun vadeli, yüksek bedelli sözleşme uzatmasının hakkını vermek için bir an önce formunu yeniden bulması gerekiyor.
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