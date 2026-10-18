Vinicius, İspanya'nın başkentinde çalkantılı bir dönemden geçiyor. Brezilyalı kanat oyuncusu şu anda La Liga'da dört maçlık men cezası çekiyor; cezanın nedeni Villarreal karşısında doğrudan kırmızı kart görmesi. Hafta içinde Madrid'in Roma karşısında geriden gelerek 4-3 kazandığı heyecan dolu maçta erken oyundan alınmasıyla gerilim yeniden yükseldi.

Real Madrid'in 2022 ve 2024'teki Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kilit rol oynamasına rağmen 26 yaşındaki oyuncunun performansında belirgin bir düşüş yaşandı. Bu düşüş nedeniyle Bernabeu'daki taraftarların bir bölümü onu ıslıkladı.

Kylian Mbappe'nin 2024'te Paris Saint-Germain'den büyük ses getiren transferiyle Madrid'deki dengeler değişti. Arsenal, yaz boyunca Vinicius ile güçlü biçimde anıldı ancak hücum oyuncusu yüksek bedelli bir sözleşme uzatmasına imza attı ve bu anlaşma onu 2032'ye kadar Madrid'de tutacak.



