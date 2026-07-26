Jose Mourinho, Arsenal’in Vinicius Junior transfer hayallerini neden suya düşürmekle tehdit ediyor? – Real Madrid teknik direktörünün satış konusundaki tutumu ortaya çıktı

Arsenal'in Vinicius'u transfer etme çabası, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilginin ardından Mikel Arteta'nın transfer piyasasında daha hırslı bir yaz geçirme arzusunu yansıtıyor. Mayıs ayında Paris Saint-Germain'e karşı alınan yenilginin ardından konuşan Arteta, "Bu, bizden çok, çok hırslı, çok hızlı ve çok akıllı olmamızı gerektirecek" demişti.

Ancak şu ana kadar Arsenal'in transfer faaliyetleri bu yüksek hedeflerin gerisinde kaldı. Kulüp, Club Brugge'den Christos Tzolis'i 34 milyon sterline transfer etti ve kaleci Illan Meslier'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı; ancak Chelsea, Morgan Rogers'ı kadrosuna katma yarışını kazanınca bu transferi kaçırdı. Vinicius'a gösterilen ilgi, böyle bir transferin gerçekleşmesi son derece zor olsa da, kulübün niyetini açıkça ortaya koyuyor.



