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Jose Mourinho, Arsenal’in Vinicius Junior transfer hayallerini neden suya düşürmekle tehdit ediyor? – Real Madrid teknik direktörünün satış konusundaki tutumu ortaya çıktı
Mourinho, Arsenal’in transfer hamlesine karşı tavır aldı
Mourinho, kanat oyuncusunu Arsenal ile ilişkilendiren spekülasyonlara rağmen, Vinicius Junior'ın satılık olmadığını Real Madrid yönetimine bildirdi. The Telegraph'a göre, Portekizli teknik direktör çekirdek kadrosunu bir arada tutmak istiyor ve Vinicius, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın yanı sıra kilit bir isim olarak görülüyor. Arsenal'in Brezilya milli takım oyuncusu için iddialı bir transfer hamlesi üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Ancak Mourinho'nun, istikrarı sağlamak amacıyla kulübe en önemli oyuncularını transfer piyasasından uzak tutması talimatını verdiği söyleniyor.
- Getty Images Sport
Arteta, daha büyük bir hırs gösterilmesi çağrısında bulundu
Arsenal'in Vinicius'u transfer etme çabası, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilginin ardından Mikel Arteta'nın transfer piyasasında daha hırslı bir yaz geçirme arzusunu yansıtıyor. Mayıs ayında Paris Saint-Germain'e karşı alınan yenilginin ardından konuşan Arteta, "Bu, bizden çok, çok hırslı, çok hızlı ve çok akıllı olmamızı gerektirecek" demişti.
Ancak şu ana kadar Arsenal'in transfer faaliyetleri bu yüksek hedeflerin gerisinde kaldı. Kulüp, Club Brugge'den Christos Tzolis'i 34 milyon sterline transfer etti ve kaleci Illan Meslier'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı; ancak Chelsea, Morgan Rogers'ı kadrosuna katma yarışını kazanınca bu transferi kaçırdı. Vinicius'a gösterilen ilgi, böyle bir transferin gerçekleşmesi son derece zor olsa da, kulübün niyetini açıkça ortaya koyuyor.
Sözleşme konusunda yaşanan çıkmaz ve ikili ilişki, transfer spekülasyonlarını körüklüyor
Vinicius’u çevreleyen belirsizlik, önümüzdeki yıl Haziran ayında sona erecek olan mevcut sözleşme durumundan kaynaklanıyor. Yenileme görüşmeleri, öncelikle oyuncunun maddi talepleri nedeniyle tıkanmış durumda. Vinicius'un Mbappé'ye yakın bir maaş talep ettiği bildiriliyor; bu talep, Bernabéu'daki maaş yapısını altüst edebilir. Buna rağmen, Portekizli teknik direktör, geçen sezon Gianluca Prestianni ile yaşanan tartışmanın ardından ikilinin ilişkisi hakkında soru işaretleri olmasına rağmen Brezilyalı oyuncunun Madrid'de kalmasını istiyor.
- Getty Images
Real ve Arsenal önemli kararlarla karşı karşıya
Real Madrid, sözleşmesinin son aşamalarına giren bir oyuncunun yaratacağı belirsizliği önlemek amacıyla, önümüzdeki aylarda Vinicius’un sözleşme durumunu nasıl ele alacağına karar vermek zorunda. Mourinho’nun bu forveti kadroda tutma isteği, bu görüşmeleri büyük olasılıkla şekillendirecektir. Öte yandan Arsenal’in, oyuncu satışlarına da odaklanırken hücum hattına takviye arayışını sürdürmesi bekleniyor. Vinicius’a olan ilgileri, kulübün hırsını gösteriyor olsa da, Mourinho’nun tutumu ve söz konusu mali talepler, herhangi bir transferi son derece zor hale getiriyor.
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