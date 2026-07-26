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Muhammad Zaki

Çeviri:

Jose Mourinho, Arsenal’in Vinicius Junior transfer hayallerini neden suya düşürmekle tehdit ediyor? – Real Madrid teknik direktörünün satış konusundaki tutumu ortaya çıktı

Transfers
Vinicius Junior
Real Madrid
Arsenal
J. Mourinho
La Liga
Premier Lig

Arsenal’in Real Madrid’in süperstarı Vinicius Junior’ı transfer etme konusundaki iddialı çabaları, Jose Mourinho’nun Bernabéu’daki teknik direktörlük koltuğuna geri dönmesinin ardından önemli bir engelle karşılaştı. Premier Lig şampiyonu, Brezilyalı oyuncuyu Kuzey Londra’ya getirmek için can atarken, efsanevi Portekizli teknik direktörün forvetin geleceği konusunda kesin bir tavır sergilediği bildiriliyor.

  • Mourinho, Arsenal’in transfer hamlesine karşı tavır aldı

    Mourinho, kanat oyuncusunu Arsenal ile ilişkilendiren spekülasyonlara rağmen, Vinicius Junior'ın satılık olmadığını Real Madrid yönetimine bildirdi. The Telegraph'a göre, Portekizli teknik direktör çekirdek kadrosunu bir arada tutmak istiyor ve Vinicius, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın yanı sıra kilit bir isim olarak görülüyor. Arsenal'in Brezilya milli takım oyuncusu için iddialı bir transfer hamlesi üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Ancak Mourinho'nun, istikrarı sağlamak amacıyla kulübe en önemli oyuncularını transfer piyasasından uzak tutması talimatını verdiği söyleniyor.



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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Arteta, daha büyük bir hırs gösterilmesi çağrısında bulundu

    Arsenal'in Vinicius'u transfer etme çabası, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilginin ardından Mikel Arteta'nın transfer piyasasında daha hırslı bir yaz geçirme arzusunu yansıtıyor. Mayıs ayında Paris Saint-Germain'e karşı alınan yenilginin ardından konuşan Arteta, "Bu, bizden çok, çok hırslı, çok hızlı ve çok akıllı olmamızı gerektirecek" demişti.

    Ancak şu ana kadar Arsenal'in transfer faaliyetleri bu yüksek hedeflerin gerisinde kaldı. Kulüp, Club Brugge'den Christos Tzolis'i 34 milyon sterline transfer etti ve kaleci Illan Meslier'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı; ancak Chelsea, Morgan Rogers'ı kadrosuna katma yarışını kazanınca bu transferi kaçırdı. Vinicius'a gösterilen ilgi, böyle bir transferin gerçekleşmesi son derece zor olsa da, kulübün niyetini açıkça ortaya koyuyor.


  • Sözleşme konusunda yaşanan çıkmaz ve ikili ilişki, transfer spekülasyonlarını körüklüyor

    Vinicius’u çevreleyen belirsizlik, önümüzdeki yıl Haziran ayında sona erecek olan mevcut sözleşme durumundan kaynaklanıyor. Yenileme görüşmeleri, öncelikle oyuncunun maddi talepleri nedeniyle tıkanmış durumda. Vinicius'un Mbappé'ye yakın bir maaş talep ettiği bildiriliyor; bu talep, Bernabéu'daki maaş yapısını altüst edebilir. Buna rağmen, Portekizli teknik direktör, geçen sezon Gianluca Prestianni ile yaşanan tartışmanın ardından ikilinin ilişkisi hakkında soru işaretleri olmasına rağmen Brezilyalı oyuncunun Madrid'de kalmasını istiyor.

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  • mourinhoGetty Images

    Real ve Arsenal önemli kararlarla karşı karşıya

    Real Madrid, sözleşmesinin son aşamalarına giren bir oyuncunun yaratacağı belirsizliği önlemek amacıyla, önümüzdeki aylarda Vinicius’un sözleşme durumunu nasıl ele alacağına karar vermek zorunda. Mourinho’nun bu forveti kadroda tutma isteği, bu görüşmeleri büyük olasılıkla şekillendirecektir. Öte yandan Arsenal’in, oyuncu satışlarına da odaklanırken hücum hattına takviye arayışını sürdürmesi bekleniyor. Vinicius’a olan ilgileri, kulübün hırsını gösteriyor olsa da, Mourinho’nun tutumu ve söz konusu mali talepler, herhangi bir transferi son derece zor hale getiriyor.

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