AFP
Jose Mourinho, Alvaro Arbeloa'nın yerine geçecek 'tek aday' olarak Real Madrid'in teknik direktörlüğüne ikinci kez gelmek üzere 'son görüşmelerde'
Mourinho, Bernabéu'ya dönüşe bir adım daha yaklaştı
BBC Sport'a göre Mourinho, Bernabeu'daki ilk görevinden 13 yıl sonra Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmak üzere son aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. 63 yaşındaki teknik adam, açık ara favori konumunda ve şu anda kulübün bu pozisyon için görüşme yaptığı tek aday. Bu hamle, İspanyol devinin ulusal ve Avrupa sahnesinde yeniden hakimiyet kurmak için deneyimli bir ismi aradığı bir dönemde, olayların dramatik bir dönüşünü işaret ediyor. Kulüp başkanı Florentino Perez'in, Xabi Alonso'nun ayrılmasından iki gün sonra bu olasılığı ilk kez değerlendirerek, bu yeniden birleşmenin arkasındaki itici güç olduğu anlaşılıyor.
Arbeloa dönemi Madrid'de sona ermek üzere
Yakında gerçekleşecek atama, Arbeloa'nın teknik direktörlük görevinin sona erdiğini işaret edecek. Mourinho, Alonso'nun ayrılmasının ardından Ocak ayında göreve gelen mevcut teknik direktörün yerini alacak. Eski bir oyuncu olarak kulüple derin bağları olmasına rağmen, Arbeloa'nın görev süresi, kulüp yönetimi tarafından şu anda inşa edilmekte olan uzun vadeli proje için doğru kişi olduğuna ikna edemedi. Portekizli teknik direktöre geri dönerek, Real Madrid, kulübün benzersiz kültürünü anlayan ve başarısı kanıtlanmış bir ismi tercih ediyor ve Arbeloa'yı, yüksek baskı altındaki bu görevde sadece birkaç ay geçirdikten sonra kenara çekilmeye zorluyor.
La Liga'ya geçiş öncesi Benfica finali
Eski Chelsea teknik direktörü, geçen Eylül ayında iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Benfica'nın başına geçmişti. Daha dün, mevcut kulübüne karşı profesyonel tavrını koruyarak, medyaya henüz geleceği hakkında konuşmak istemediğini söylemişti. Son lig maçı öncesinde yoğun spekülasyonlara değinen Mourinho, "Estoril ile bir maçımız var ve pazartesi gününden itibaren teknik direktörlük kariyerimin geleceği ve Benfica'nın geleceği hakkındaki soruları yanıtlayabileceğim" dedi. Cumartesi günü Estoril Praia ile oynanacak maç, kulübün bu sezonki son maçı olacak ve bu maçın ardından Mourinho'nun ayrılmasının önü açılacak.
"Özel Adam" için bundan sonra ne olacak?
Mourinho, bu sezon lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere tüm önemli kupaları kaçıran bir kadroyu devralacak. Real Madrid’in hayal kırıklığı yaratan sezonu tamamlamak için geriye sadece üç maç kaldı: 14 Mayıs’ta Real Oviedo ile evinde oynayacağı maç, 17 Mayıs’ta Sevilla deplasmanı ve 23 Mayıs’ta Athletic Club ile oynayacağı son iç saha maçı.