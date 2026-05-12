Jose Mourinho, Alvaro Arbeloa'nın yerine geçecek 'tek aday' olarak Real Madrid'in teknik direktörlüğüne ikinci kez gelmek üzere 'son görüşmelerde'

BBC Sport'a göre Mourinho, Bernabeu'daki ilk görevinden 13 yıl sonra Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmak üzere son aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. 63 yaşındaki teknik adam, açık ara favori konumunda ve şu anda kulübün bu pozisyon için görüşme yaptığı tek aday. Bu hamle, İspanyol devinin ulusal ve Avrupa sahnesinde yeniden hakimiyet kurmak için deneyimli bir ismi aradığı bir dönemde, olayların dramatik bir dönüşünü işaret ediyor. Kulüp başkanı Florentino Perez'in, Xabi Alonso'nun ayrılmasından iki gün sonra bu olasılığı ilk kez değerlendirerek, bu yeniden birleşmenin arkasındaki itici güç olduğu anlaşılıyor.