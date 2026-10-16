Real Madrid'in ilk problemi yetenek eksikliği ya da bireysel çözümlerin yokluğuyla ilgili değil; bu imkânların uyumlu bir takım sistemi içinde nasıl kullanıldığıyla ilgili. Çünkü maçları becerileri ve hızlarıyla bitirebilecek iki kanat oyuncusuna sahip olmak, takım baskı yapmaya, alan kapatmaya ve tek bir bütün hâlinde hareket etmeye bağlı kalmazsa yeterli olmuyor; özellikle topa sahip olmayı ve baskıdan çıkmayı iyi bilen rakipler karşısında.

Vinicius Junior, ele alınması gereken en önemli başlıklardan biri. Bunun nedeni yalnızca sık sık yakınması ve konsantrasyonunu dağıtabilecek itirazları değil, aynı zamanda mevkisinin savunma sistemine de bağlılık gerektirmesi.

Yüksek baskı, orta saha oyuncuları ve defans oyuncularıyla başlamıyor; forvetlerin ve kanatların da aynı anda hareket etmesini gerektiriyor. Aksi hâlde bazı oyuncuların atılımı etkisiz bir çabaya dönüşüyor ve rakip için ilk hattı geçip arkasındaki alanlara ulaşmak kolay hâle geliyor.

Şunu da oku: Asya'nın en iyi futbolcusu ödülü: Salem El-Devsari ile Firas El-Breykan arasında çekişmeli yarış

Mbappe'ye gelince, sorun gol atma becerileriyle ilgili değil; Real Madrid topa sahip olmadığında takım oyununa ne kadar dahil olduğuyla ilgili. Bazı senaryolarda, baskı sürecinde onun geçilmesi rakibin kolayca istismar edebileceği bir duruma dönüşüyor; özellikle diğer oyuncular gereken uyum içinde hareket etmediğinde.

Ayrıca onun ve Vinicius'un birlikte sahada olması, Mourinho'yu hücum özgürlüğü ile savunma sorumlulukları arasında bir denge bulmaya zorluyor; böylece takımın bireysel üstünlüğü kolektif bir zayıflık noktasına dönüşmesin.

İşin zorluğu tam da burada ortaya çıkıyor: Mourinho, geniş bir özgürlük alanına sahip olmaya alışmış yıldızlara disiplin dayatabilecek mi, yoksa soyunma odasının istikrarını korumak için tavizler vermek zorunda mı kalacak?

Portekizli teknik adam, takımın çıkarının gerektirdiğini düşündüğünde keskin kararlar alma yeteneğiyle tanınıyor. Ancak bu felsefeyi Real Madrid'de uygulamak, her karar etrafındaki yıldız ağırlığı, medya ve taraftar baskısı nedeniyle başka hiçbir deneyime benzemiyor.