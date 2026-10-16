Real Madrid'in Roma karşısındaki inanılmaz geri dönüşü, 1-3 geriden gelerek son dakikalarda attığı üç golle maçı 4-3 kazanmasına rağmen, Portekizli Jose Mourinho yönetiminde takımın peşini bırakmayan sorunları gizlemeye yeterli olmadı.
Beyazlıların karakterinin kritik anlarda ortaya çıktığı ve yedeklerin olağanüstü biçimde farkı yarattığı doğru; ancak yaşananlar, dünyanın en parlak yıldızlarından oluşan bir kadroya sahip olmasına karşın takımın istenen dengeye ulaşmaktan hâlâ uzak olduğuna dair ek bir kanıt olabilir.
Mourinho, belki de başından beri farkında olduğu bir gerçekle yüzleşti: Parlak isimleri bir araya toplamak, mutlaka eksiksiz bir sistem kurmak anlamına gelmiyor. Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin yanı sıra yükselen yetenekleri de barındıran bir takımın elinde muazzam çözümler olması beklenir; ancak takım bazı dönemlerde kolektif baskı eksikliği, rollerdeki belirsizlik ve topla oyun kurma çıkışlarında yaşanan sorunlardan muzdarip.
Portekizli teknik adamın gerçek mücadelesi de tam burada başlıyor. Zira yalnızca performansı geliştirmeye değil, bazı yıldızlarının konumuyla çatışabilecek kararlar almaya da ihtiyacı var.