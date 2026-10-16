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José Mourinho: Acı gerçek ile Galakti̇kolar'a çarpmak arasında Düzeltme: José Mourinho: Acı gerçek ile Galaktikolar'a çarpmak arasında

FEATURES
J. Mourinho
K. Mbappe
Vinicius Junior
Real Madrid
Roma - Real Madrid
Roma
Şampiyonlar Ligi
La Liga
Portekiz
Fransa
Brezilya
İspanya
İtalya

Karmaşık bir görev

Real Madrid'in Roma karşısındaki inanılmaz geri dönüşü, 1-3 geriden gelerek son dakikalarda attığı üç golle maçı 4-3 kazanmasına rağmen, Portekizli Jose Mourinho yönetiminde takımın peşini bırakmayan sorunları gizlemeye yeterli olmadı.

Beyazlıların karakterinin kritik anlarda ortaya çıktığı ve yedeklerin olağanüstü biçimde farkı yarattığı doğru; ancak yaşananlar, dünyanın en parlak yıldızlarından oluşan bir kadroya sahip olmasına karşın takımın istenen dengeye ulaşmaktan hâlâ uzak olduğuna dair ek bir kanıt olabilir.

Mourinho, belki de başından beri farkında olduğu bir gerçekle yüzleşti: Parlak isimleri bir araya toplamak, mutlaka eksiksiz bir sistem kurmak anlamına gelmiyor. Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin yanı sıra yükselen yetenekleri de barındıran bir takımın elinde muazzam çözümler olması beklenir; ancak takım bazı dönemlerde kolektif baskı eksikliği, rollerdeki belirsizlik ve topla oyun kurma çıkışlarında yaşanan sorunlardan muzdarip.

Portekizli teknik adamın gerçek mücadelesi de tam burada başlıyor. Zira yalnızca performansı geliştirmeye değil, bazı yıldızlarının konumuyla çatışabilecek kararlar almaya da ihtiyacı var.

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    Galaktikolar bir sistem kurmuyor

    Real Madrid'in ilk problemi yetenek eksikliği ya da bireysel çözümlerin yokluğuyla ilgili değil; bu imkânların uyumlu bir takım sistemi içinde nasıl kullanıldığıyla ilgili. Çünkü maçları becerileri ve hızlarıyla bitirebilecek iki kanat oyuncusuna sahip olmak, takım baskı yapmaya, alan kapatmaya ve tek bir bütün hâlinde hareket etmeye bağlı kalmazsa yeterli olmuyor; özellikle topa sahip olmayı ve baskıdan çıkmayı iyi bilen rakipler karşısında.

    Vinicius Junior, ele alınması gereken en önemli başlıklardan biri. Bunun nedeni yalnızca sık sık yakınması ve konsantrasyonunu dağıtabilecek itirazları değil, aynı zamanda mevkisinin savunma sistemine de bağlılık gerektirmesi.

    Yüksek baskı, orta saha oyuncuları ve defans oyuncularıyla başlamıyor; forvetlerin ve kanatların da aynı anda hareket etmesini gerektiriyor. Aksi hâlde bazı oyuncuların atılımı etkisiz bir çabaya dönüşüyor ve rakip için ilk hattı geçip arkasındaki alanlara ulaşmak kolay hâle geliyor.

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    Mbappe'ye gelince, sorun gol atma becerileriyle ilgili değil; Real Madrid topa sahip olmadığında takım oyununa ne kadar dahil olduğuyla ilgili. Bazı senaryolarda, baskı sürecinde onun geçilmesi rakibin kolayca istismar edebileceği bir duruma dönüşüyor; özellikle diğer oyuncular gereken uyum içinde hareket etmediğinde.

    Ayrıca onun ve Vinicius'un birlikte sahada olması, Mourinho'yu hücum özgürlüğü ile savunma sorumlulukları arasında bir denge bulmaya zorluyor; böylece takımın bireysel üstünlüğü kolektif bir zayıflık noktasına dönüşmesin.

    İşin zorluğu tam da burada ortaya çıkıyor: Mourinho, geniş bir özgürlük alanına sahip olmaya alışmış yıldızlara disiplin dayatabilecek mi, yoksa soyunma odasının istikrarını korumak için tavizler vermek zorunda mı kalacak?

    Portekizli teknik adam, takımın çıkarının gerektirdiğini düşündüğünde keskin kararlar alma yeteneğiyle tanınıyor. Ancak bu felsefeyi Real Madrid'de uygulamak, her karar etrafındaki yıldız ağırlığı, medya ve taraftar baskısı nedeniyle başka hiçbir deneyime benzemiyor.

  • Bellingham, Tchouameni ve Valverde: Orta sahanın düğümü

    Jude Bellingham'ın dosyası da en az o kadar karmaşık; İngiliz oyuncu, boşluklara akın etme ve ceza sahasına ulaşma konusunda istisnai yeteneklere sahip, ancak kendisine bu alanları yaratacak ve serbestçe hareket etmesine imkân tanıyacak bir sisteme ihtiyaç duyuyor.

    Temel görevi net biçimde belirlenmeden kendisinden baskı, oyun kurma ve fırsat üretme konularında iç içe geçen roller üstlenmesi istendiğinde, takım en iyi özelliklerinin bir bölümünü kaybedebiliyor; oyuncunun kendisi de iyi değerlendirdiği bölgelerde daha az etkili hale geliyor.

    Bellingham, baskı altında arkadan oyun kurma sürecini tek başına yönetebilecek bir ön libero değil mutlaka. Ayrıca ceza sahasına geç gelme kabiliyeti, pas trafiğini, topu ileri taşımayı ve tempoyu kontrol etmeyi üstlenecek oyuncuların varlığını gerektiriyor. Bu nedenle onu bu gereklilikleri sağlamayan bir sistemin içine koymak, çok koşmasına rağmen bunu potansiyeline uygun bir hücum etkisine dönüştürememesine yol açıyor.

    Orta sahada ise Tchouameni ile Valverde ya da Tchouameni ile Camavinga ikililerini bir araya getiren ortaklıklar konusunda başka soru işaretleri öne çıkıyor. Bu kombinasyonlar takıma fiziksel güç ve top kapma kabiliyeti kazandırabilir, ancak oyun kurma ile bölge kapatma arasında gereken dengeyi mutlaka sağlamıyor.

    Takım baskı altında pas vermekte zorlandığında ya da oyuncuları topu alacak açıları oluşturmakta başarısız olduğunda, topla birlikte oyunu dışarı çıkarmak güçleşiyor; buna karşılık derinlikte rakibin değerlendirebileceği boşluklar ortaya çıkıyor.

    Asıl sıkıntı şu ki Valverde, geniş alanları koşarak kapatma kabiliyetine rağmen, istikrarsız biçimde birbirinden farklı sorumluluklar yüklenmek yerine güçlü yönlerini öne çıkaracak net bir role ihtiyaç duyuyor.

    Bek pozisyonunda ya da kanatta oynadığında maçın doğasına göre görevleri daha net hale gelebiliyor; orta sahada ona güvenmek ise oyun kurma organizasyonunu sağlayabilecek ve alanları güvenceye alabilecek bir ortağın varlığını gerektiriyor.

    Dolayısıyla sorun, bu oyuncuların yeteneklerinde değil; bütün takıma hizmet eden bir sistem içinde nasıl bir araya getirildikleriyle ilgili.

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    Çözüm yıldızlar dışında mı?

    Mourinho'nun fark ettiği çelişki şu: medya açısından daha az ses çıkaran bazı oyuncular, Real Madrid'e kolektif olarak ihtiyaç duyduğu şeyi vermek konusunda daha yetkin olabilir.

    Örneğin Arda Güler, hatlar arasında bağ kurma, baskıyı kıran pası verme ve oyunun yönünü doğru zamanda değiştirme kapasitesine sahip. Bunlar takımın şiddetle ihtiyaç duyduğu özellikler; özellikle alanları kapatan ve orta saha oyuncularını hızlı karar almaya zorlayan bir rakiple karşı karşıya kaldığında.

    Carlos Espí ise birçok maçta harika bir görüntü verme kapasitesini kanıtladı ve takımı 3 maçta 3 kritik golle kurtardı; bunların son örneği Roma karşısındaydı.

    Endrick de Roma karşısında hücumun şeklini değiştirebileceğine dair yeni bir kanıt sundu; o heyecanlı geri dönüşte beraberlik golünü kaydetti, ceza sahası içindeki hareketlerinden ve doğru anda orada bulunmasından yararlandı.

    Brezilyalı forvetin ihtiyacı olan şey, yeteneğini kanıtlamak için dağınık dakikalar değil, net bir plan dahilinde gerçek bir fırsat. Özellikle onun sahada olması, Mbappe'nin en iyi seviyesini sunduğu alanlarda hareket etmesine imkân tanıyor ve takıma farklı bir hücum seçeneği kazandırıyorsa.

    İşte burada, Roma karşısındaki geri dönüşün yapılmasına katkı sağlayan yedeklerin değeri ortaya çıkıyor; Carlos Espí, Endrick ve Antonio Rüdiger'in golleri birkaç dakika içinde geldi, Arda Güler ise duran toplardan fırsatlar üreterek kilit bir rol oynadı.

    Buradan çıkarılabilecek mesaj ise şu: Real Madrid'in ihtiyacı olan şey sadece daha fazla yıldız değil, rollerin daha iyi dağıtılması ve takıma denge ile netlik kazandıran unsurlardan yararlanılması; bu unsurlar en parlak isimlere sahip olmasa bile.

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  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho en zorlu sınavıyla karşı karşıya

    Mourinho yalnızca taktik planla ilgili değil, kadronun kimliğiyle ilgili kararlar da almak zorunda kalacak. Sistemin gerektirdiklerine uymadığı takdirde Vinicius'un rolünü azaltması ya da onu yedek kulübesine oturtması gerekebilir; bunun yanında her maçın doğasına uygun gördüğü şekilde Yan Diomande, Mbappe ve Endrick'i içeren hücum seçeneklerini de test edebilir.

    Ayrıca bazı yıldızlar kolektif oyuna beklenen katkıyı sunmazsa, onlara otomatik olarak tam süre vermek yerine dakikalarını yönetmek zorunda kalabilir.

    Ancak bu kararlar bireysel bir cezaya ya da tek bir maça verilen tepkiye dönüşmemeli; aksine forma şansını hazır bulunuşluğa, bağlılığa ve verilen görevleri yerine getirme kapasitesine bağlayan net bir teknik politikaya dönüşmelidir. Zira Vinicius çapında bir oyuncuyu yedek kulübesine oturtmak tek başına sorunu çözmeyi garanti etmediği gibi, onu oynatmaya devam etmek de teknik direktörün başarısız olduğu anlamına gelmez.

    Gerçek ölçüt, takımın onun varlığıyla mı yoksa yokluğunda mı daha dengeli ve etkili hale geleceğidir. Aynı zamanda Mourinho'nun orta sahayı yeniden düzenlemesi, belki de topla oyunu kurma ve hatları birbirine bağlama görevlerinde Güler ve Bernardo'ya daha fazla yüklenmesi, Valverde'yi ise yeteneklerinden faydalanmayı garanti eden bir pozisyonda, özellikle Roma karşısındaki dikkat çeken performansının ardından ve ondan önce de kendisini bu mevkide kullanmak isteyen Xabi Alonso döneminde olduğu gibi sağ kanatta değerlendirmesi gerekiyor.

    Kolektif baskı da net bir öncelik haline gelmeli, çünkü hatlar arasındaki mesafenin sürmesi, defans oyuncularının kalitesi ne olursa olsun ya da forvetler ne kadar parlarsa parlasın takımı deşifre edilmeye açık hale getirecek.

    En büyük soru ise şu: Mourinho bilinen sertliğini gösterip kurallarını istisnasız herkese dayatacak mı, yoksa kulüp içindeki istikrarını korumak için yıldızlarla çatışmaktan kaçınacak mı?

    Real Madrid'in Roma karşısındaki geri dönüşü ona önemli bir moral desteği veriyor, ancak o kritik dakikalardan önce yaşanan sorunları ortadan kaldırmıyor. Kazanmak kusurları geçici olarak gizleyebilir; fakat sürekli rekabet edebilecek bir takım kurmak, cesur kararlar ve yetenekle disiplin arasında net bir denge gerektiriyor.

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