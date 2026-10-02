AFP
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Jose Manuel Lopez, ilk Arjantin golünü “hayatın bir hediyesi” olarak nitelendirdi; Lionel Messi’ye veda yaklaşırken
Forvet, baskın geçen hazırlık maçı galibiyetini perçinledi
Palmeiras'ın uzun boylu forveti, çarşamba gecesi Cordoba'da Arjantin'in aldığı net galibiyette milli takımdaki ilk golünü attı. Lopez, Lautaro Martinez, Nico Paz ve Cristian Romero'nun daha önceki gollerinin ardından yakın mesafeden ağları bularak dört gollü farklı galibiyeti perçinledi. 25 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda oyuna dahil olduktan sonra milli takım formasıyla yedinci maçına çıkıyordu.
- Getty Images Sport
İlk gol, duygusal kutlamayı tetikledi
Karma alanda gazetecilere konuşan hücum oyuncusu, Scaloni'nin kendisine duyduğu güvenin karşılığını verme kararlılığını vurguladı: "Hocanın bana verdiği her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Milli Takım için oynamak bir onur."
Galibiyeti perçinleyen kırılma anını değerlendiren Lopez, şöyle dedi: "Çok mutluyum, neyse ki gol geldi, ilki, ve bu hayatın bir hediyesi."
Köklerine saygı duruşunda bulunarak şunları ekledi: "Bunu aileme, anneme, memleketim San Lorenzo'nun insanlarına adıyorum."
Takım, emekliliğe ayrılan ikonun arkasında kenetlendi
Cordoba'daki etkileyici performans, Messi'nin milli takım sahnesinden ayrılığının yaklaşmasının duygusal arka planında geldi. İkonik kaptanla aynı soyunma odasını paylaşarak geçirdiği kısa süre üzerine konuşan Lopez, şöyle dedi: "Benim için kişisel olarak her şey yeni. Leo'yla sadece kısa bir süre birlikte oldum ama bunun tadını sonuna kadar çıkardım. Onu destekleyeceğiz ve sonsuza dek bizimle olmasını istiyoruz."
- Getty Images Sport
Anıtsal veda, hazırlık maçları programının zirvesinde yer alıyor
Bolivya karşısında alınan farklı sonuç, Scaloni'ye cumartesi günü Burkina Faso ile oynanacak maç öncesinde kadrosunda rotasyona gitmesi için güven verici bir zemin sağlıyor. Bu karşılaşma, Messi'nin üç gün sonra Estadio Monumental'de Benin karşısında duygusal veda maçına çıkmasından önce son prova niteliği taşıyor. Lopez için ise hücumdaki bu ivmeyi sürdürmek, Arjantin'in şekillenmekte olan yeni döneminde kalıcı bir yer edinme çabasında belirleyici olacak.
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