24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-FRIENDLY-ARG-BOLAFP
Adhe Makayasa
Çeviri:

Jose Manuel Lopez, ilk Arjantin golünü “hayatın bir hediyesi” olarak nitelendirdi; Lionel Messi’ye veda yaklaşırken

J. Lopez
Arjantin
Arjantin - Bolivya
Bolivya
Hazırlık Maçları
Palmeiras
Serie A

Palmeiras forveti Jose Manuel Lopez, Arjantin formasıyla attığı ilk golü, Bolivya karşısında alınan 4-0’lık farklı galibiyetin ardından unutulmaz bir lütuf olarak tanımladı. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Cordoba’da Lionel Scaloni’nin kadroda yaptığı kapsamlı rotasyondan yararlandı ve Lionel Messi’nin yakın vedasına hazırlanan Arjantin’in farklı galibiyetini perçinledi.

  • Forvet, baskın geçen hazırlık maçı galibiyetini perçinledi

    Palmeiras'ın uzun boylu forveti, çarşamba gecesi Cordoba'da Arjantin'in aldığı net galibiyette milli takımdaki ilk golünü attı. Lopez, Lautaro Martinez, Nico Paz ve Cristian Romero'nun daha önceki gollerinin ardından yakın mesafeden ağları bularak dört gollü farklı galibiyeti perçinledi. 25 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda oyuna dahil olduktan sonra milli takım formasıyla yedinci maçına çıkıyordu.

  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    İlk gol, duygusal kutlamayı tetikledi

    Karma alanda gazetecilere konuşan hücum oyuncusu, Scaloni'nin kendisine duyduğu güvenin karşılığını verme kararlılığını vurguladı: "Hocanın bana verdiği her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Milli Takım için oynamak bir onur."

    Galibiyeti perçinleyen kırılma anını değerlendiren Lopez, şöyle dedi: "Çok mutluyum, neyse ki gol geldi, ilki, ve bu hayatın bir hediyesi."

    Köklerine saygı duruşunda bulunarak şunları ekledi: "Bunu aileme, anneme, memleketim San Lorenzo'nun insanlarına adıyorum."

  • Takım, emekliliğe ayrılan ikonun arkasında kenetlendi

    Cordoba'daki etkileyici performans, Messi'nin milli takım sahnesinden ayrılığının yaklaşmasının duygusal arka planında geldi. İkonik kaptanla aynı soyunma odasını paylaşarak geçirdiği kısa süre üzerine konuşan Lopez, şöyle dedi: "Benim için kişisel olarak her şey yeni. Leo'yla sadece kısa bir süre birlikte oldum ama bunun tadını sonuna kadar çıkardım. Onu destekleyeceğiz ve sonsuza dek bizimle olmasını istiyoruz."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Anıtsal veda, hazırlık maçları programının zirvesinde yer alıyor

    Bolivya karşısında alınan farklı sonuç, Scaloni'ye cumartesi günü Burkina Faso ile oynanacak maç öncesinde kadrosunda rotasyona gitmesi için güven verici bir zemin sağlıyor. Bu karşılaşma, Messi'nin üç gün sonra Estadio Monumental'de Benin karşısında duygusal veda maçına çıkmasından önce son prova niteliği taşıyor. Lopez için ise hücumdaki bu ivmeyi sürdürmek, Arjantin'in şekillenmekte olan yeni döneminde kalıcı bir yer edinme çabasında belirleyici olacak.