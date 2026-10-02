Karma alanda gazetecilere konuşan hücum oyuncusu, Scaloni'nin kendisine duyduğu güvenin karşılığını verme kararlılığını vurguladı: "Hocanın bana verdiği her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Milli Takım için oynamak bir onur."

Galibiyeti perçinleyen kırılma anını değerlendiren Lopez, şöyle dedi: "Çok mutluyum, neyse ki gol geldi, ilki, ve bu hayatın bir hediyesi."

Köklerine saygı duruşunda bulunarak şunları ekledi: "Bunu aileme, anneme, memleketim San Lorenzo'nun insanlarına adıyorum."