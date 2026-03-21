Jorrel Hato, Everton yenilgisinin ardından Liam Rosenior'un Chelsea oyuncularına "pek bir şey söylemediğini" ve takımın "sessiz" tepki gösterdiğini açıkladı
Chelsea'nin bir kez daha mağlup olmasıyla baskı artıyor
Rosenior, Cumartesi günü Hill Dickinson Stadyumu'nda Chelsea'nin bir yenilgiye daha uğradığını gördü. Beto'nun attığı iki gol ve Iliman Ndiaye'nin muhteşem vuruşu, Toffees'e hak ettikleri galibiyeti kazandırırken Blues'a daha da büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Chelsea, FA Kupası'nda Championship ekibi Wrexham'ı mağlup ettiğinden bu yana hiçbir maç kazanamadı. Bu yenilgi serisi, Blues'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine ve Premier Lig'de altıncı sıraya gerilemesine neden oldu. Chelsea ayrıca, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Premier Lig'den 10,75 milyon sterlin (13,7 milyon dolar) tutarında ağır bir para cezasına çarptırıldı ve akademi oyuncularını transfer etmesine dokuz ay süreyle yasak getirildi. Durumu daha da kötüleştiren bir diğer gelişme ise, Rosenior'un yıldız orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in PSG'ye yenildikten sonra kulüpten ayrılacağına dair spekülasyonları körüklemesi oldu.
Hato, Chelsea'nin tepkisini açıkladı
Hato, bir kez daha mağlup olmanın ardından takımın yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. BBC’nin Match of the Day programına şunları söyledi: “Elbette çok hayal kırıklığına uğradım. Elimizden geleni yaptık ama bugün yeterli olmadı. Nedenini bilmiyorum ama bu yenilgiyi kabullenip ileriye bakmak ne kadar acı verici. Milli maç arası var, herkesin bir sonraki maçı düşünmek için zamanı var. Hala FA Cup'tayız ve ayrıca ilk dörtte yer alıyoruz, bu yüzden ileriye bakmalıyız."
Defans oyuncusu, mağlubiyetin ardından takımdaki havadan da bahsederek şunları ekledi: "Sessiz. Elbette herkes hayal kırıklığına uğramış durumda ama ileriye bakmalıyız. Bu mağlubiyet acı verici ama ileriye bakmalıyız."
Hato, Rosenior'un oyuncularına pek bir şey söylemediğini de itiraf etti. Şöyle açıkladı: "Pek bir şey söylemedi, çünkü o da hayal kırıklığına uğradı. Aslında o da benim söylediklerimi tekrarladı, ne kadar acı verici olsa da ileriye bakmamız gerektiğini söyledi. Taraftarlar hakkında bir şey söylememe gerek yok, bugün harikaydılar, ama takım olarak, oyuncular olarak ve tüm kulüp olarak bir arada kalmak önemli."
Rosenior taktiklerini savunuyor
Rosenior, takımının sonuçları hakkında sorguya çekildi ve "bu taktiksel bir mesele değil" diye ısrar etti. Chelsea teknik direktörü, takımının kötü gidişatının sorumluluğunu üstlenmeye de hazırdı.
"Oyuncularımı her zaman korumak istiyorum. Her zaman koruyacağım. Konsantrasyon eksikliğinin sorumluluğunu üstleniyorum. Ama durum bu. Son zamanlarda bu durum çok sık yaşandı, bu yüzden gerçeği olduğu gibi söylemek zorundayım," diye ekledi.
"Bana göre, son üçte bir alana çok fazla girdik. Kolay top kayıpları nedeniyle gergin bir başlangıç yaptık, sonra oyunun kontrolünü ele geçirdik ve rakip yarı sahaya girdik, fırsatlar yarattık ama bunları değerlendiremedik. Yeterince etkili değiliz. Sonra birdenbire, sanki hiçbir şey yokmuş gibi, onlar gol attı. Bu ilk kez olan bir şey değil.
"Futbolda, büyük takımlarla zorlu bir seri içindeyseniz, rakip takım ilk golü attığında enerji ve özgüven seviyeniz düşebilir. İşte olan da buydu. [Jordan] Pickford, 1-0'da dünya klasında bir kurtarış yaptı.
"Sonra ikinci yarıya çıktık ve maçı kontrol altına aldık. Sonra bir hata yaptık ve onlar 2-0 öne geçti. Bu onlara daha da fazla enerji verdi. Mesele akış ve ivme. Bugün maçta bunlara sahip değildik."
Şimdi ne olacak?
Chelsea, kritik maçlara yeniden başlamadan önce milli maç arası sayesinde toparlanma fırsatı bulacak. The Blues, önümüzdeki dönemde FA Cup çeyrek finalinde Port Vale'i ağırlayacak; ardından Premier Lig'de Manchester City ve Manchester United'ı Stamford Bridge'e konuk edecek.
Reklam