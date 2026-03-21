Jorrel Hato, Everton yenilgisinin ardından Liam Rosenior'un Chelsea oyuncularına "pek bir şey söylemediğini" ve takımın "sessiz" tepki gösterdiğini açıkladı

Hato, bir kez daha mağlup olmanın ardından takımın yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. BBC’nin Match of the Day programına şunları söyledi: “Elbette çok hayal kırıklığına uğradım. Elimizden geleni yaptık ama bugün yeterli olmadı. Nedenini bilmiyorum ama bu yenilgiyi kabullenip ileriye bakmak ne kadar acı verici. Milli maç arası var, herkesin bir sonraki maçı düşünmek için zamanı var. Hala FA Cup'tayız ve ayrıca ilk dörtte yer alıyoruz, bu yüzden ileriye bakmalıyız."

Defans oyuncusu, mağlubiyetin ardından takımdaki havadan da bahsederek şunları ekledi: "Sessiz. Elbette herkes hayal kırıklığına uğramış durumda ama ileriye bakmalıyız. Bu mağlubiyet acı verici ama ileriye bakmalıyız."

Hato, Rosenior'un oyuncularına pek bir şey söylemediğini de itiraf etti. Şöyle açıkladı: "Pek bir şey söylemedi, çünkü o da hayal kırıklığına uğradı. Aslında o da benim söylediklerimi tekrarladı, ne kadar acı verici olsa da ileriye bakmamız gerektiğini söyledi. Taraftarlar hakkında bir şey söylememe gerek yok, bugün harikaydılar, ama takım olarak, oyuncular olarak ve tüm kulüp olarak bir arada kalmak önemli."