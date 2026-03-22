Jorginho, Chappell Roan ve ekibine karşı: Oteldeki görüşmenin ardından kızı gözyaşlarına boğuldu, olayın canlandırılması

Jorginho, çok ünlü bir aktörün kızını savunmak için dünyaca ünlü bir pop yıldızına karşı çıktı. Bir film senaryosu gibi görünüyor ama bu saatlerde, eski Napoli oyuncusu ve şu anda Flamengo'da forma giyen Jorginho, Instagram hesabını kullanarak, artık ailesinin bir parçası haline gelen eşinin kızının başına gelen kötü bir olayı ifşa etti. 2021'de İtalya ile Avrupa şampiyonu olan Jorginho ile Chappell Roan arasındaki tartışmayı yeniden canlandıralım.
Jorginho, Instagram'da paylaştığı bir hikayede, pop yıldızı Chappell Roan ve ekibine, oteldeki bir karşılaşmanın ardından 11 yaşındaki kızını "sarsılmış" ve "gözyaşları içinde" bıraktıkları gerekçesiyle sert çıktı. Peki ne oldu? Her şey bir tesadüfle başladı: Jorginho ailesi, ünlü şarkıcının kaldığı São Paulo'daki otelde kendileriyle aynı otelde buluştu ve küçük Ada Law, onunla fotoğraf çektirmek istedi. Küçük kız Chappell Roan'a yaklaşmaya çalışır, ancak sanatçının güvenlik ekibinin sert müdahalesi bunu engeller. Oyuncunun anlattığına göre, güvenlik görevlisi sert bir üslupla Jorginho'nun kızını sarsarak onu ağlatır.
- Jorginho Instagram
Eski Napoli oyuncusunun hem Portekizce hem de İngilizce yazılmış bir gönderide paylaştığı anlatımı şöyle: “Bugün çok tatsız bir durum yaşadım. Eşim Lollapalooza festivali için São Paulo’da. Bu sabah kızım çok heyecanlıydı: Chappell Roan ile tanışacağı için bir pankart hazırlamıştı. Tesadüfen, sanatçıyla aynı otelde kaldığını öğrendi. Kızım kahvaltı yaparken, onu masasının önünden geçerken gördü. Kızım, 11 yaşındaki herhangi bir çocuk gibi, onu tanıdı, heyecanlandı ve gerçekten o olup olmadığını sordu. Roan ona yaklaşmadı bile, sadece masanın önünden geçti ve başka bir şey sormayan ya da söylemeyen kızımın sorusuna gülümsedi. Sonrasında olanlar gerçekten inanılmazdı. Şarkıcının bir koruması, ailemin kahvaltı yaptığı masaya yaklaştı ve eşime, kızımın bunu yapmasına izin vermemesi gerektiğini, bunun rahatsız edici ve saygısızlık olduğunu söyleyerek tehdit etmeye başladı. Hatta otele şikayette bulunacağını da söyledi. Tüm bu olaylar sırasında kızım gözyaşları içindeydi ve olanlardan çok sarsılmıştı. Yıllardır futbol dünyasının içindeyim, kamu önünde görünmenin ve sınırlara saygı duymanın ne demek olduğunu biliyorum. Kızımın durumunda ise, söz konusu olan sadece birini hayranlıkla izleyen bir çocuktu. Hayranların önemini anlaması gereken kişilerden bu tür bir muamele görmek çok üzücü. Sonuçta tüm bunları yaratanlar onlardır. Umarım olanlar bir ders olur. Kimse böyle muamele görmeyi hak etmez, özellikle de bir çocuk.”
Ancak Jorginho'nun bu olayla ilgili öfkesi bununla bitmedi. 34 yaşındaki Flamengo oyuncusu daha sonra Roan'ın Instagram hesabını etiketleyerek büyük harflerle şu mesajı yazdı: “HAYRANLARIN OLMASAYDI, SEN HİÇBİR ŞEYDİN. VE HAYRANLARINA SÖYLÜYORUM, O SİZİN SEVGİNİZİ HAK ETMİYOR”.
Mesajları, eşi, Cat Cavelli olarak da bilinen ve daha önce Hollywood aktörü Jude Law ile birlikte olduğu ve Ada adını verdikleri kızlarının babası olan şarkıcı Catherine Harding tarafından yeniden yayınlandı ve paylaşıldı. Futbolcunun eleştiri içeren gönderisi, kızının Roan'ın konseri için hazırladığı pankartın bir fotoğrafını da içeriyordu.
Jorginho diğer mesajlarında şarkıcının tepkisini “tamamen orantısız” ve “aşırı saldırgan” olarak nitelendirdi. People dergisi, Roan’ın uzun süredir kendisi, hayranları ve paparazziler arasındaki sınırlara saygı gösterilmesi için mücadele ettiğini belirtti. Birkaç hafta önce sanatçı, akşam yemeği yediği restoranın dışında onu bekleyen bir grup fotoğrafçı ve hayranını kendisini “taciz etmekle” suçlamıştı.