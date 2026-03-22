Jorginho, Chappell Roan ve ekibine karşı: Oteldeki görüşmenin ardından kızı gözyaşlarına boğuldu, olayın canlandırılması

Ancak Jorginho'nun bu olayla ilgili öfkesi bununla bitmedi. 34 yaşındaki Flamengo oyuncusu daha sonra Roan'ın Instagram hesabını etiketleyerek büyük harflerle şu mesajı yazdı: “HAYRANLARIN OLMASAYDI, SEN HİÇBİR ŞEYDİN. VE HAYRANLARINA SÖYLÜYORUM, O SİZİN SEVGİNİZİ HAK ETMİYOR”.





Mesajları, eşi, Cat Cavelli olarak da bilinen ve daha önce Hollywood aktörü Jude Law ile birlikte olduğu ve Ada adını verdikleri kızlarının babası olan şarkıcı Catherine Harding tarafından yeniden yayınlandı ve paylaşıldı. Futbolcunun eleştiri içeren gönderisi, kızının Roan'ın konseri için hazırladığı pankartın bir fotoğrafını da içeriyordu.





Jorginho diğer mesajlarında şarkıcının tepkisini “tamamen orantısız” ve “aşırı saldırgan” olarak nitelendirdi. People dergisi, Roan’ın uzun süredir kendisi, hayranları ve paparazziler arasındaki sınırlara saygı gösterilmesi için mücadele ettiğini belirtti. Birkaç hafta önce sanatçı, akşam yemeği yediği restoranın dışında onu bekleyen bir grup fotoğrafçı ve hayranını kendisini “taciz etmekle” suçlamıştı.