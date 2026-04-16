Jorginho, Arsenal'de Mikel Arteta yönetiminde futbola olan “heyecanını” kaybettiğini itiraf etti

Jorginho, geçen yaz Arsenal’dan bedelsiz olarak ayrılmasının ardında, sahada mutluluğunu yeniden bulma konusundaki temel bir ihtiyaç yattığını açıkladı. 2023 yılında Chelsea’den Arsenal’a transfer olduktan sonra, tecrübeli orta saha oyuncusu kendini giderek daha çok ilk 11’in yerine yedek kulübesinde bulmaya başladı; bu durum da nihayetinde oyuna olan zihinsel yaklaşımını olumsuz etkiledi. Arsenal’dan ayrılışı kesinleştiğinde, bedelsiz transferle Flamengo’ya katıldı.

Jorginho, The Times'a verdiği röportajda, "Canlı hissetmek ve takım için önemli olmak istiyorum" dedi. "Bir oyuncu sahada olmadığında motivasyonunu korumak zor. Keyifle oynayabileceğim bir yere gitmem gerektiğini hissettim." Orta saha oyuncusu, Arsenal formasıyla 79 maça çıktı, ancak bunların sadece 27'sinde ilk 11'de yer aldı.