Jorginho, Arsenal'de Mikel Arteta yönetiminde futbola olan “heyecanını” kaybettiğini itiraf etti
Emirates'ten uzakta 'mutluluk' bulmak
Jorginho, geçen yaz Arsenal’dan bedelsiz olarak ayrılmasının ardında, sahada mutluluğunu yeniden bulma konusundaki temel bir ihtiyaç yattığını açıkladı. 2023 yılında Chelsea’den Arsenal’a transfer olduktan sonra, tecrübeli orta saha oyuncusu kendini giderek daha çok ilk 11’in yerine yedek kulübesinde bulmaya başladı; bu durum da nihayetinde oyuna olan zihinsel yaklaşımını olumsuz etkiledi. Arsenal’dan ayrılışı kesinleştiğinde, bedelsiz transferle Flamengo’ya katıldı.
Jorginho, The Times'a verdiği röportajda, "Canlı hissetmek ve takım için önemli olmak istiyorum" dedi. "Bir oyuncu sahada olmadığında motivasyonunu korumak zor. Keyifle oynayabileceğim bir yere gitmem gerektiğini hissettim." Orta saha oyuncusu, Arsenal formasıyla 79 maça çıktı, ancak bunların sadece 27'sinde ilk 11'de yer aldı.
Taktikler ile 'ödev'in karşılaştırılması
Jorginho, kendi sahada geçirdiği sürelerin ötesinde, Arteta’nın oluşturduğu yoğun taktik ortamına da ışık tuttu. Arsenal, duran toplara yönelik titiz yaklaşımıyla ün kazandı; Jorginho bu stratejiyi, skor tabelasında somut sonuçlar verse de sıradan bir okul ödevine benzetiyor.
"Gerçekten de ödev gibi geliyor, gerçek bu. Ama ödevinizi yapıp sınava girdiğinizde, iyi bir sonuç alıyorsunuz," diye belirtti Jorginho. "Bence insanlar artık duran topların önemini fark ediyor... Bundan herkesin mutlu olacağı sonuçlar elde ediyorsanız, buna odaklanıp daha fazla çalışmanın nesi sorun olabilir ki?"
Futbolun güzelliğini arayış
İtalyan orta saha oyuncusu, duran toplar üzerindeki aşırı odaklanmanın, Arsenal'in akıcı bir hücum takımı olarak sahip olduğu kimliğe zarar verebileceğini öne sürdü. O, belirli veriye dayalı sonuçlara aşırı odaklanmanın, Premier Lig şampiyonluk yarışının heyecanının doruk noktasında taraftarların ve oyuncuların sıklıkla özlem duyduğu "güzel" futbolun gerilemesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Jorginho, "Ama mesele şu ki, eğer sadece buna odaklanırsanız ve futbol tarafını unutursanız, elbette güzel futbol oynayamazsınız. Bu yüzden bence her şey dengeyle ilgili. Belki de sonuçlara bu kadar odaklandığınızda ve şu anda duran toplar gibi tek bir şeye aşırı odaklandığınızda, diğer taraf, yani futbol, biraz unutuluyor diyebiliriz. Ama futbol her zaman evrim içindedir."
Şampiyonluk yarışı için tavsiyeler
Arsenal, yirmi yılı aşkın süredir ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerlerken, Jorginho eski takım arkadaşlarına bazı tavsiyelerde bulundu. O, Gunners’ın nihayet hedefine ulaşabilmesi için geçmişteki başarısızlıkların yarattığı psikolojik yükten kurtulması gerektiğine inanıyor.
Sezonun heyecan verici finaline yaklaşırken takımın şansını değerlendiren Jorginho, "Umarım son birkaç yılı unuturlar, çünkü bunu düşünürlerse kendilerine baskı uygulayabilirler. Bence ne kadar güçlü olduklarını ve ne kadar iyi bir konumda olduklarını fark etmeleri gerekiyor" dedi.
Arsenal şu anda Premier League'in zirvesinde yer alıyor ve Manchester City'ye karşı altı puanlık bir üstünlüğü var. Ancak City'nin bir maçı eksik olması, önümüzdeki Pazar günü Etihad Stadyumu'nda iki takım arasında gerçekleşecek ve büyük heyecanla beklenen karşılaşmaya büyük bir baskı katıyor.