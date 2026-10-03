Cristiano Ronaldo'nun UEFA Uluslar Ligi'ndeki Portekiz-Danimarka maçındaki yokluğu fark edilmeden geçmedi. Teknik direktör Jorge Jesus'un kadrosunda Ronaldo'nun yer almamasıyla birlikte Danimarkalı oyuncu Rasmus Hojlund, en sevdiği yıldızın ünlü hale getirdiği "Siuu" hareketini taklit ederek kutlama yapmaya karar verdi.
Bunun ardından bitiş düdüğünün çalmasıyla Hojlund ile Jesus arasında tartışmalı bir an yaşandı. Oyuncu, Portekizli teknik adama şakalaşıyormuş gibi görünen bir sahnede onu itti; özellikle de teknik adamın oyuncunun yaptığını bir gülümsemeyle karşıladığı göz önüne alındığında.
Bu, maçtan sonra Hojlund'a atfedilen ve Portekiz Milli Takımı teknik direktörünün Ronaldo ile yaşadığı krizdeki tutumuna öfkeli görünen bir mesajın yayılmasından önceydi; ancak oyuncu daha sonra bunu yalanlamaya özen gösterdi.