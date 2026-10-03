Söz konusu açıklamada şöyle deniyordu: "Yalnızca Portekiz Milli Takımı'na güçlü bir mesaj vermek istedim; eğer onlar Cristiano'nun değerini bilmiyorlarsa, dünyada ona ilham kaynağı olmuş ve hâlâ ona hayran olan birçok insan var."

Ronaldo'nun eski menajeri Jorge Mendes'e yakın olduğu söylenen Globe Soccer ödülleri hesabı üzerinden paylaşılan bu mesaj, Höjlund'un Ronaldo ve Jesus krizine tepkisi olarak sunuldu ve kısa sürede yayıldı, The Sun gazetesine göre.

İngiliz gazetesi, Höjlund'un bu sahte mesaja sert bir şekilde karşılık verdiğini ve Globe Soccer'ın paylaşımına yorum olarak "Bunu ben söylemedim" diye yazdığını doğruladı.

Mesaj, Höjlund'un Danimarka'nın Portekiz'e 4-2 yenildiği maçta Ronaldo'yu övmesinden kısa bir süre sonra geldi.

Höjlund, Danimarka'nın ikinci golünü atarak takımına 2-2'lik beraberliği getirdi; ardından golü Ronaldo'nun ünlü tarzıyla kutlayarak dikkatleri üzerine çekti, daha sonra Portekiz iki gol daha ekleyerek üç puanı aldı.

Höjlund, gol sevinciyle ilgili sonradan şöyle konuştu: "Yalnızca golümü idolüme armağan etmek istedim. Cristiano kariyerinin bu aşamasında hangi zorluklardan geçiyor olursa olsun, asla unutulmayacak."

The Sun'a göre "Ronaldo, 2022 yılında ayrılmış olmalarına rağmen Mendes'le yakın bir ilişki sürdürüyor."

Mendes, Globe Soccer'ın Yılın Menajeri ödülünü 13 kez kazanırken, Ronaldo da Yılın Oyuncusu ödülünü altı kez aldı.