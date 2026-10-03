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Jorge Mendes'in bununla ne ilgisi var? Höjlund'dan Ronaldo hakkındaki açıklamalarına dair sürpriz yanıt

Danimarka - Portekiz
Danimarka
Portekiz
UEFA Nations League A
R. Hoejlund
C. Ronaldo
Danimarka
Portekiz

Danimarkalı yıldız, kendini Portekiz krizinden uzak tutuyor

Cristiano Ronaldo'nun UEFA Uluslar Ligi'ndeki Portekiz-Danimarka maçındaki yokluğu fark edilmeden geçmedi. Teknik direktör Jorge Jesus'un kadrosunda Ronaldo'nun yer almamasıyla birlikte Danimarkalı oyuncu Rasmus Hojlund, en sevdiği yıldızın ünlü hale getirdiği "Siuu" hareketini taklit ederek kutlama yapmaya karar verdi.

Bunun ardından bitiş düdüğünün çalmasıyla Hojlund ile Jesus arasında tartışmalı bir an yaşandı. Oyuncu, Portekizli teknik adama şakalaşıyormuş gibi görünen bir sahnede onu itti; özellikle de teknik adamın oyuncunun yaptığını bir gülümsemeyle karşıladığı göz önüne alındığında.

Bu, maçtan sonra Hojlund'a atfedilen ve Portekiz Milli Takımı teknik direktörünün Ronaldo ile yaşadığı krizdeki tutumuna öfkeli görünen bir mesajın yayılmasından önceydi; ancak oyuncu daha sonra bunu yalanlamaya özen gösterdi.


  • İddia edilen açıklama, kesin bir yanıt

    Söz konusu açıklamada şöyle deniyordu: "Yalnızca Portekiz Milli Takımı'na güçlü bir mesaj vermek istedim; eğer onlar Cristiano'nun değerini bilmiyorlarsa, dünyada ona ilham kaynağı olmuş ve hâlâ ona hayran olan birçok insan var."

    Ronaldo'nun eski menajeri Jorge Mendes'e yakın olduğu söylenen Globe Soccer ödülleri hesabı üzerinden paylaşılan bu mesaj, Höjlund'un Ronaldo ve Jesus krizine tepkisi olarak sunuldu ve kısa sürede yayıldı, The Sun gazetesine göre.

    İngiliz gazetesi, Höjlund'un bu sahte mesaja sert bir şekilde karşılık verdiğini ve Globe Soccer'ın paylaşımına yorum olarak "Bunu ben söylemedim" diye yazdığını doğruladı.

    Mesaj, Höjlund'un Danimarka'nın Portekiz'e 4-2 yenildiği maçta Ronaldo'yu övmesinden kısa bir süre sonra geldi.

    Höjlund, Danimarka'nın ikinci golünü atarak takımına 2-2'lik beraberliği getirdi; ardından golü Ronaldo'nun ünlü tarzıyla kutlayarak dikkatleri üzerine çekti, daha sonra Portekiz iki gol daha ekleyerek üç puanı aldı.

    Höjlund, gol sevinciyle ilgili sonradan şöyle konuştu: "Yalnızca golümü idolüme armağan etmek istedim. Cristiano kariyerinin bu aşamasında hangi zorluklardan geçiyor olursa olsun, asla unutulmayacak."

    The Sun'a göre "Ronaldo, 2022 yılında ayrılmış olmalarına rağmen Mendes'le yakın bir ilişki sürdürüyor."

    Mendes, Globe Soccer'ın Yılın Menajeri ödülünü 13 kez kazanırken, Ronaldo da Yılın Oyuncusu ödülünü altı kez aldı.

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  • Ronaldo bombası

    Ronaldo, Portekiz'in Galler'i 1-0 yendiği maça ilk 11'de başladı; ancak Norveç galibiyetinde kadro dışı bırakıldı ve teknik direktör Jesus'un bir sonraki Danimarka maçında da kendisini ilk 11'de başlatmayacağını kabul etmesinin ardından sahadan öfkeyle ayrıldı.

    Ronaldo, Norveç maçında oyuna dahil edilmeden yaklaşık yarım saat boyunca ısınması istendikten sonra yedek kulübesinin kenarında belirgin biçimde gergin görünüyordu.

    Jesus, "Kararları veren benim" ve "Aynı kurallar tüm oyunculara uygulanır" ifadelerinde ısrar etti.

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    Ronaldo daha sonra Instagram'da şunları yazdı: "Milli takımın basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla yaptığım görüşmeden sonra kamptan ayrılma kararı aldım."

    Şöyle devam etti: "Uygun zamanda, kendimi her zaman adadığım milli takımı bırakmaya iten nedenlerin gerçeğini tüm Portekiz halkına anlatacağım. Şimdi Portekiz'e ve istisnasız tüm takım arkadaşlarıma başarılar dileme vakti."

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