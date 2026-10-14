İmad es-Salimi, Nassr'a Asya şampiyonluğu yolunda ivme kazandıracak teknik fikirleri ortaya atmakta tereddüt etmedi ve eski teknik direktör Portekizli Jorge Jesus'un tecrübesinden yola çıkarak şöyle konuştu: "Jesus, Nassr'a bir ilaç sundu ve ayrılmadan önceki son döneminde bunu kullanıyordu, buna rağmen Ange Postecoglou bunu kullanmıyor: büyük maçlarda savunmada Martinez, Mohamed Simakan ve Abdulilah el-Amri üçlüsüyle oynamak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu üçgen, büyük rakiplerin önündeki tüm alanları kapatma kapasitesine sahip. Ange, Awad Aman'a güveniyor ve bu arada kendisi iyi bir oyuncu, ancak büyük maçlarda bu üçgenin varlığına ihtiyaç duyuyorsunuz."



