Al Nassr taraftarları arasında, Roshn Suudi Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki iyi sonuçlara rağmen takımın oyun seviyesine dair bir endişe hali hâkim. Bunun nedeni, Avustralyalı Ange Postecoglou yönetiminde ideal hücum düzeninin bir türlü oluşmaması.
Jorge Jesus'un ilacı ve Cristiano Ronaldo'nun en iyi versiyonu: Nasr'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna uzanan yol haritası
Nassr taraftarları arasında endişe
Gerçek kriz, Portekizli forvet Cristiano Ronaldo'nun takımdaki rolü ve oynadığı dakika sayısında yatıyor. Bu durum, Nassr taraftarlarından birini "Rotana Sport maa Walid" programında Suudi medya mensubu İmad es-Salimi'ye doğrudan bir soru yöneltmeye itti.
Medya mensubu Walid el-Farac, Nassr taraftarlarından birinin sorusunu aktardı: "Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elit kupasını nasıl kazanabilir?" Bu kıtasal turnuva, geçen sezon takımın lig şampiyonluğunu geri kazanmasının ardından Asya'daki inatçılığı kırmayı hedefleyen Nassr taraftarları için bir hayali temsil ediyor.
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Jesus'un Nassr için en iyi ilacı
İmad es-Salimi, Nassr'a Asya şampiyonluğu yolunda ivme kazandıracak teknik fikirleri ortaya atmakta tereddüt etmedi ve eski teknik direktör Portekizli Jorge Jesus'un tecrübesinden yola çıkarak şöyle konuştu: "Jesus, Nassr'a bir ilaç sundu ve ayrılmadan önceki son döneminde bunu kullanıyordu, buna rağmen Ange Postecoglou bunu kullanmıyor: büyük maçlarda savunmada Martinez, Mohamed Simakan ve Abdulilah el-Amri üçlüsüyle oynamak."
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu üçgen, büyük rakiplerin önündeki tüm alanları kapatma kapasitesine sahip. Ange, Awad Aman'a güveniyor ve bu arada kendisi iyi bir oyuncu, ancak büyük maçlarda bu üçgenin varlığına ihtiyaç duyuyorsunuz."
Cristiano Ronaldo'nun mükemmel versiyonu
İmad es-Salimi şöyle devam etti: "İkinci konu hücum tarafı. Ange, Samu Costa, Angelo ve Joao Felix'e güveniyor ve bu oyuncular sahanın merkezinde mükemmel işler yapıyor. Ama Cristiano Ronaldo'nun rolü ne olacak? Nassr'ın teknik direktörü, Don'un bin gol hayalinden önce takımın çıkarını düşünmeli. Bırakın bin gol kendi akışında, kendiliğinden gelsin; onun peşine düşmeyin."
Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yüzden bazı maçlarda Avustralyalı teknik direktör, 60 dakika sonra Ronaldo'yu oyundan alarak onu dinlendirmeli ve aynı zamanda takıma başka hücum seçenekleri kazandırmalı. Ange'ın derdi gelecek maçlar olmalı, Ronaldo'nun bir, iki ya da üç gol atması değil. Abdullah el-Hamdan gibi yedek olarak kullanılabilecek başka bir oyuncu var ve o zaman Cristiano Ronaldo'nun en iyi versiyonunu elde edersiniz."
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Ronaldo bin gol hayaline yaklaşıyor
Ronaldo şu anda 41 yaşında ve içinde bulunduğumuz "2026-2027" sezonu kariyerinin son sezonu olabilir. Futbolu tamamen bırakmadan önce Portekizli efsane, en büyük hayali olan "1000 numaralı" gole ulaşmayı istiyor.
Bu hedefe giden yolda Ronaldo, geçtiğimiz pazartesi akşamı Riyad devi Al Nassr'ın Özbek ekibi Neftçi'yi 3-1 yendiği maçta bir gol kaydetti ve kariyerindeki 981. golüne ulaşarak bin gol barajına sadece 19 gol uzaklıkta kaldı.
Bu gol, Ronaldo'nun içinde bulunduğumuz 2026-2027 sezonunda Al Nassr A futbol takımıyla attığı beşinci goldü. Portekizli, bu sezon takımıyla 693 dakika sahada kalarak 9 maç oynadı.
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