Ronaldo, perşembe günü Portekiz'in Galler karşısında Uluslar Ligi'nde aldığı 1-0'lık zorlu galibiyette son derece sıkıntılı bir performans sergiledi. 41 yaşındaki forvet, oyuna olumlu bir etki yapmaktan uzak kaldı ve ağları bulmak için yakaladığı çok büyük bir fırsatı değerlendiremedi.

Orta sahadaki takım arkadaşı Ruben Neves'in verdiği harika pasla pozisyondan yararlanan Ronaldo, oldukça kolay görünen bir vuruşu gole çeviremedi. Yaşadığı sıkıntıların doğrudan sonucu olarak Portekiz Teknik Direktörü Jesus, belirleyici bir değişikliğe gitti. Tecrübeli forvet, maçın 68. dakikasında oyundan alındı.