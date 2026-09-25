AFP
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Jorge Jesus, Portekiz'in Galler'i mağlup ettiği maçta Cristiano Ronaldo'yu oyundan alma kararını açıkladı
Ronaldo için sinir bozucu bir gece
Ronaldo, perşembe günü Portekiz'in Galler karşısında Uluslar Ligi'nde aldığı 1-0'lık zorlu galibiyette son derece sıkıntılı bir performans sergiledi. 41 yaşındaki forvet, oyuna olumlu bir etki yapmaktan uzak kaldı ve ağları bulmak için yakaladığı çok büyük bir fırsatı değerlendiremedi.
Orta sahadaki takım arkadaşı Ruben Neves'in verdiği harika pasla pozisyondan yararlanan Ronaldo, oldukça kolay görünen bir vuruşu gole çeviremedi. Yaşadığı sıkıntıların doğrudan sonucu olarak Portekiz Teknik Direktörü Jesus, belirleyici bir değişikliğe gitti. Tecrübeli forvet, maçın 68. dakikasında oyundan alındı.
- Getty Images Sport
Jesus, taktik değişikliğini açıkladı
Jesus, kaptanını oyundan alma kararını konuşmaktan kaçınmadı. Son düdüğün ardından doğrudan Canal11ile konuşan Portekiz Teknik Direktörü, Ronaldo'nun fiziksel seviyesine dair son derece açık sözlü bir değerlendirme yaptı. Teknik adam, üç puanı almak için zorlu fikstürün çok farklı bir taktik yaklaşım gerektirdiğini açıkladı.
"Maç bu değişikliği gerektirdi" diyen Jesus, ikinci yarıdaki çok konuşulan oyuncu değişikliği sorulduğunda şöyle konuştu: "Önümüzde 25 dakika vardı ve ilk savunma hattına, iki stoper üzerinde baskı kurabilecek hızlı bir oyuncu almak istedim."
Son bölgede etkisinin azalması
Milli takım formasıyla çıktığı 234 maçta inanılmaz 146 gole imza atan Ronaldo'nun enerjisi adeta tükenmişti. Jesus, yıldız oyuncusunun önde gereken yüksek presi artık uygulayamadığını kabul etti.
Eski Benfica teknik direktörü, "Cris artık bunu yapamıyordu" dedi. "Hücum anlamında daha fazlasını yapamayacağını biliyordum."
- Getty Images Sport
Portekiz için Uluslar Ligi sınavları sürüyor
Galler karşısında aldıkları zorlu galibiyetin ardından Portekiz'in dikkatini hızla yaklaşan milli maçlara çevirmesi gerekiyor. Portekiz, Uluslar Ligi'nde ivmesini daha da artırmak isterken bu pazar Norveç ile karşılaşacak.
Sadece dört gün sonra Jesus ve ekibi, deplasmandaki bir diğer kritik maçta Danimarka ile oynamak için yola çıkacak. Son olarak takım, bu son derece yoğun milli arayı 4 Ekim'de Norveç'e karşı oynayacağı ikinci maçla tamamlayacak. Ronaldo'nun yaklaşan bu sınavlarda ne kadar süre alacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
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