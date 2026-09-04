ANP
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Jordi Cruyff, gizli Brandt anlaşmasıyla övündü ve mali risk iddialarını sert sözlerle eleştirdi
Cruyff, dönüşüm yaratan transfer dönemini değerlendirdi
Ajax sportif direktörü Jordi Cruyff, Amsterdam ekibinin üst düzey uluslararası yetenekleri kadrosuna kattığı zorlu transfer dönemini değerlendirmek için ESPN NL'ye konuştu. Marc-Andre ter Stegen, Sofyan Amrabat ve Julian Brandt gibi dikkat çeken takviyeler, kulübün yeniden yapılanma projesine katılmayı tercih etti.
Cruyff, Ajax'ın dünya çapında çok büyük bir prestije sahip olduğunu ve bunun da anında başarı arayan tecrübeli isimleri ikna etmeyi kolaylaştırdığını vurguladı.
Cruyff, "Ajax adını söylediğinizde, gözlerinden ne kadar ilgili olduklarını görebiliyorsunuz" dedi. "Zirveye geri dönmemiz gerekiyor. Tecrübeli oyuncular şu anda rekabet etmek ve en üst seviyelerinde performans göstermek istiyor."
- AFP
Kişisel dokunuş ve gizli anlaşmalar
Cruyff, hedefleri ikna etme konusundaki kişisel yaklaşımını anlattı; tamamen teknik görüşmelerden ziyade bireysel insani bağlara odaklandığını söyledi. Alman oyun kurucu Julian Brandt'ın sessiz sedasız transferini ise kişisel olarak en sevdiği an olarak öne çıkardı.
Kulüp, bu hamleyi cuma akşamı beklenmedik şekilde duyurmadan önce görüşmeleri tamamen gizlilik içinde yürüttü.
Cruyff, "Bir kez olsun kulüp olarak bilginin ne zaman ortaya çıkacağını bizim belirlediğimizi gösterdik" dedi. Efsanevi babası Johan'dan alıntı yaparak şunu ekledi: "Şut çekmezsen asla gol atamazsın. Bazen sadece denemek gerekir."
Mali risk iddialarını reddetme
Olası maaş yapısı risklerine yönelik dış eleştirilere değinen Cruyff, bonservisi elinde olan oyunculara ve kiralık anlaşmalarına dayanılmasını güçlü şekilde savundu. Transfer bedeli ödemeden oyuncu imzalamanın esneklik sağladığını ve kulüpten kulübe devasa transfer ücretleri ödemeye kıyasla mali açıdan dezavantajı en aza indirdiğini savundu.
Cruyff, Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalınmasına rağmen satış gelirlerinin harcamaları önemli ölçüde aştığını, bunun da genel bilançoyu sağlıklı tuttuğunu belirtti.
"Bu hiç riskli değil," diyen Cruyff, sözlerini şöyle sürdürdü: "En büyük risk, kulüpler arasında pahalı transfer bedelleri ödemektir. On bir yeni oyuncunun sekizi bonservissiz ya da kiralık olarak geldi."
- AFP
Şampiyonluk yarışına hazır kadro
Cruyff, Mika Godts gibi genç yetenekleri Paris Saint-Germain'e kaybetmenin gerçeğini kabul etti ve Eredivisie'nin Avrupa'nın elit kulüplerine giden yolda bir sıçrama tahtası görevi gördüğünü belirtti. Şimdi dikkatler, köklü şekilde değişen kadrolarının PSV ile oynanacak De Topper maçında sınanmasına çevrildi.
PSV'nin oturmuş bir istikrara sahip olduğunu kabul eden Cruyff, Ajax'ın mevcut tüm kupalar için mücadele etmesini bekliyor.
"Doğru yönde büyük bir adım attık" diyerek sözlerini tamamladı Cruyff. "Şimdi işimiz, bunu sahada somut şekilde kanıtlamak."
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