Ajax sportif direktörü Jordi Cruyff, Amsterdam ekibinin üst düzey uluslararası yetenekleri kadrosuna kattığı zorlu transfer dönemini değerlendirmek için ESPN NL'ye konuştu. Marc-Andre ter Stegen, Sofyan Amrabat ve Julian Brandt gibi dikkat çeken takviyeler, kulübün yeniden yapılanma projesine katılmayı tercih etti.

Cruyff, Ajax'ın dünya çapında çok büyük bir prestije sahip olduğunu ve bunun da anında başarı arayan tecrübeli isimleri ikna etmeyi kolaylaştırdığını vurguladı.

Cruyff, "Ajax adını söylediğinizde, gözlerinden ne kadar ilgili olduklarını görebiliyorsunuz" dedi. "Zirveye geri dönmemiz gerekiyor. Tecrübeli oyuncular şu anda rekabet etmek ve en üst seviyelerinde performans göstermek istiyor."



