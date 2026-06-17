Jordan Pickford, Premier Lig kaleciler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor? Eski İngiltere milli takım yıldızı David James, Everton’ın kalecisini seçkin bir gruba dahil ediyor

Şu anda Premier Lig’de görev yapan bir dizi üst düzey kaleci bulunuyor; bunlar arasında Arsenal’den üç kez Altın Eldiven ödülünü kazanan David Raya, Liverpool’un Brezilyalı yıldızı Alisson, Manchester City’de forma giyen İtalyan dev Gianluigi Donnarumma ve Aston Villa’nın Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli kalecisi Emi Martinez yer alıyor.

Pickford’un İngiltere’nin en iyi beş kalecisi arasında yer alıp almadığı sorulduğunda, en son Dünya Kupası oranlarını sunan Grosvenor Sport adına konuşan eski İngiltere milli takım kalecisi James, GOAL’a şunları söyledi: “Tutarlılık açısından bence evet. Aslında en iyi beş kaleci sorusu komik, yani o kesinlikle o listede yer almalı.

“Jordan’ın büyük bir hayranıyım. Bence Jordan, Premier Lig’de bir istisna. Her oyuncunun kendine uygun bir yer olduğunu düşünürsek, en iyi formunda dünyanın en iyi kalecisi olduğunu düşündüğüm Ali gibi birinden bahsettiğimde, onu Everton gibi bir takıma ya da Newcastle gibi bir takıma koyarsanız, o takımda Ali’den en iyi performansı alamayabilirsiniz. Bu yüzden Liverpool’da oynamasının mükemmel bir uyum olduğunu düşünüyorum.

“David Raya’nın Arsenal’de oynaması da mükemmel bir uyum. Bence Jordan’ı Everton’da oynarken gördüğünüzde, bu Everton için mükemmel bir uyum, ama yine de bu, pas dağıtımı ve benzeri unsurlara bağlı. Onu Everton’dan tamamen farklı bir takım olan İngiltere milli takımına koyarsanız, o da İngiltere için mükemmel bir seçim olur.

“Bence Jordan’ın farklı ortamlarda oynayabilecek çok geniş bir potansiyeli var. Onu kesinlikle ilk beşe koyardım.”