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Jordan Pickford, Premier Lig kaleciler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor? Eski İngiltere milli takım yıldızı David James, Everton’ın kalecisini seçkin bir gruba dahil ediyor
Pickford, İngiltere milli takımında kaç kez forma giydi?
Wearside doğumlu ve Sunderland altyapısından yetişen Pickford, 2017 yılında A milli takımdaki ilk maçına çıktı ve bugüne kadar 84 kez milli formayı giydi. 32 yaşındaki oyuncu, 100 maç barajını aşarak milli takımda 100’ün çok ötesine geçme şansını değerlendirmek istiyor.
Thomas Tuchel, 60 yıllık kederli dönemi sona erdirecek büyük bir başarıya ulaşmak için çaba gösterirken, plan 2026 Dünya Kupası’nda birkaç maça çıkmaktır. Tuchel’in emrinde en güvenilir son savunma hattı bulunmaktadır.
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Pickford, hâlâ en pahalı İngiliz kaleci konumunda
Pickford, yıllar boyunca Üç Aslanlar için istikrarın simgesi olmuştur; olağanüstü kişiliği, kale arasında yaşamaya son derece uygun olduğunu kanıtlamıştır. Kulüp düzeyinde Avrupa kupalarında yer almamasına rağmen, ilk 11’deki yerini sağlamlaştırmıştır.
2017 yılında 25 milyon sterlin (34 milyon dolar) karşılığında Merseyside’a transfer olan ve Everton formasıyla 350’den fazla maça çıkan Pickford, tüm zamanların en pahalı İngiliz kalecisi olmaya devam ediyor. Önemli kupa başarılarının olmaması, sadece İngiliz futbolunda değil, dünya futbolunda da sahip olduğu konumu hiçbir şekilde gölgelememelidir.
Pickford, Alisson ve Raya ile birlikte Premier Lig’de hangi sırada yer alıyor?
Şu anda Premier Lig’de görev yapan bir dizi üst düzey kaleci bulunuyor; bunlar arasında Arsenal’den üç kez Altın Eldiven ödülünü kazanan David Raya, Liverpool’un Brezilyalı yıldızı Alisson, Manchester City’de forma giyen İtalyan dev Gianluigi Donnarumma ve Aston Villa’nın Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli kalecisi Emi Martinez yer alıyor.
Pickford’un İngiltere’nin en iyi beş kalecisi arasında yer alıp almadığı sorulduğunda, en son Dünya Kupası oranlarını sunan Grosvenor Sport adına konuşan eski İngiltere milli takım kalecisi James, GOAL’a şunları söyledi: “Tutarlılık açısından bence evet. Aslında en iyi beş kaleci sorusu komik, yani o kesinlikle o listede yer almalı.
“Jordan’ın büyük bir hayranıyım. Bence Jordan, Premier Lig’de bir istisna. Her oyuncunun kendine uygun bir yer olduğunu düşünürsek, en iyi formunda dünyanın en iyi kalecisi olduğunu düşündüğüm Ali gibi birinden bahsettiğimde, onu Everton gibi bir takıma ya da Newcastle gibi bir takıma koyarsanız, o takımda Ali’den en iyi performansı alamayabilirsiniz. Bu yüzden Liverpool’da oynamasının mükemmel bir uyum olduğunu düşünüyorum.
“David Raya’nın Arsenal’de oynaması da mükemmel bir uyum. Bence Jordan’ı Everton’da oynarken gördüğünüzde, bu Everton için mükemmel bir uyum, ama yine de bu, pas dağıtımı ve benzeri unsurlara bağlı. Onu Everton’dan tamamen farklı bir takım olan İngiltere milli takımına koyarsanız, o da İngiltere için mükemmel bir seçim olur.
“Bence Jordan’ın farklı ortamlarda oynayabilecek çok geniş bir potansiyeli var. Onu kesinlikle ilk beşe koyardım.”
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2026 Dünya Kupası: İngiltere, daha fazla gol yememeyi hedefliyor
Kendine güveninden hiçbir zaman ödün vermeyen Pickford, İngiltere’nin bu yaz bir başka penaltı atışlarına kalması durumunda penaltı atmak istediğini belirtti. James ise onun 12 yard mesafesinden penaltı atması konusunda ona destek verdi.
İngiltere, Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı Dünya Kupası grup aşaması açılış maçına hazırlanırken, Harry Kane en azından birkaç hafta boyunca bu sorumluluğu üstlenecek. L Grubu'nda Gana ve Panama ile de karşılaşılacak.
Kusursuz bir eleme sürecinde tek bir gol bile yemeyen Pickford, Üç Aslanlar'ın dişlerini gösterip erken bir ivme kazanmasıyla birlikte daha fazla gol yememe serisi yakalanmasını umuyor. Uluslararası maçlar tamamlandıktan sonra, Hill Dickinson Stadyumu'nda David Moyes'un planlarında önemli bir rol üstlenecek. Cuma günü yeni sezon fikstürleri açıklandığında, tüm Premier Lig oyuncuları 2026-27 sezonundaki programlarını öğrenecek.