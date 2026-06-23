Jordan Pickford, İngiltere’nin efsanevi kalecileri arasında hangi sırada yer alıyor? Rekor sahibi Peter Shilton, Gordon Banks, David Seaman ve diğerleri ile karşılaştırıldığında şu anki 1 numara olarak gösteriliyor

1970 ile 1990 yılları arasında – bu süre zarfında Nottingham Forest ile iki kez Avrupa Kupası’nı kazandı ve bir Dünya Kupası yarı finalinde forma giydi – Shilton, milli takımında 125 kez forma giydi. Bu başarıyı, Liverpool ve Tottenham efsanesi Ray Clemence gibi tüm zamanların en büyük isimlerinden birinin kaleci pozisyonu için gösterdiği şiddetli rekabete rağmen elde etti.

Shilton kaleyi devralmadan önce, Leicester'ın bir başka sadık oyuncusu olan 73 kez milli forma giyen Banks, 1966'da İngiltere'nin dünya şampiyonluğunu kazanarak tarih yazmasına katkıda bulunmuştu. Arsenal ile şampiyonluk kazanan Seaman, 80'lerin sonlarında kendini gösterdi ve ardından kaleci bayrağını David James ve Joe Hart gibi isimlere devretti.

Hiç kimse Shilton’ın 125 milli maç rekoruna ulaşamadı – ancak Harry Kane’in bir noktada bunu başarması bekleniyor – ve 66 kez milli maçta kalesini gole kapatma rekoru da zamanın testinden geçecek gibi görünüyor.