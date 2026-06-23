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Jordan Pickford, İngiltere’nin efsanevi kalecileri arasında hangi sırada yer alıyor? Rekor sahibi Peter Shilton, Gordon Banks, David Seaman ve diğerleri ile karşılaştırıldığında şu anki 1 numara olarak gösteriliyor
Banks, Shilton, Seaman & Hart: Pickford, şöhretli öncüllerinin izinden gidiyor
1970 ile 1990 yılları arasında – bu süre zarfında Nottingham Forest ile iki kez Avrupa Kupası’nı kazandı ve bir Dünya Kupası yarı finalinde forma giydi – Shilton, milli takımında 125 kez forma giydi. Bu başarıyı, Liverpool ve Tottenham efsanesi Ray Clemence gibi tüm zamanların en büyük isimlerinden birinin kaleci pozisyonu için gösterdiği şiddetli rekabete rağmen elde etti.
Shilton kaleyi devralmadan önce, Leicester'ın bir başka sadık oyuncusu olan 73 kez milli forma giyen Banks, 1966'da İngiltere'nin dünya şampiyonluğunu kazanarak tarih yazmasına katkıda bulunmuştu. Arsenal ile şampiyonluk kazanan Seaman, 80'lerin sonlarında kendini gösterdi ve ardından kaleci bayrağını David James ve Joe Hart gibi isimlere devretti.
Hiç kimse Shilton’ın 125 milli maç rekoruna ulaşamadı – ancak Harry Kane’in bir noktada bunu başarması bekleniyor – ve 66 kez milli maçta kalesini gole kapatma rekoru da zamanın testinden geçecek gibi görünüyor.
- Getty/Lynx
Pickford, efsanevi İngiltere kalecileri arasında hangi sırada yer alıyor?
85 maça çıkan Everton’ın yıldızı Pickford’un İngiltere milli takımındaki konumunun ne olduğu sorulduğunda, Lynx Fine Fragrance ve “The Official Makeup” kampanyası kapsamında konuşan Shilton, GOAL’a şunları söyledi: “Bence o, muhtemelen ben İngiltere milli takımından ayrıldığımdan bu yana en iyisi. Kayıtlara bakarsanız, Dünya Kupası yarı finalleri, penaltı kurtarışları… Kariyerinde hâlâ önünde uzun bir yol var.
“Bence muhtemelen en iyiler arasında yer alıyor. Onu en iyiler arasında gösteririm. Elbette David Seaman da ona çok yakın. Ama genel olarak durumuna baktığımda, bence benim oynadığım dönemden bu yana muhtemelen en iyisi o.”
Gol yememe rekoru: Pickford, gol yememe konusunda Shilton’u yakalayabilecek mi?
Pickford henüz 32 yaşında, bu yüzden Shilton’ın gol yememe rekorunu hedeflemiş olabilir. Bu tarihi başarıyı elinde tutma konusunda sorulan bir soruya, dünya futbol tarihinin en iyilerinden biri olan Pickford şöyle yanıt verdi: “Bence bugünlerde karşılaştıkları bazı takımlar, benim deyimimle ‘kolay maçlar’ ya da ‘kolay gol yememe maçları’ sayılabilir. Bizim zamanımızda böyle maçlar pek yoktu!
“Jordan’a büyük saygı duyuyorum. Onun genç bir delikanlıyken gelişmesini izledim. Bence olgunlaştı. Sesini yükseltme şeklini seviyorum. Savunmaya sert çıkıyor, ama aynı zamanda takım arkadaşlarını cesaretlendirdiğini ve sorumluluk aldığını da görebilirsiniz. Bence bu artık işin önemli bir parçası.
“Aslında bir saha oyuncusu gibi oynamak zorundasın ve o, forvetlere ya da orta saha oyuncularına 50 yardlık pasları atmakta muhteşem. İsabeti inanılmaz. Bence bu onun güçlü bir yanı.
“Penaltı kurtarma istatistikleri çok iyi. Günümüzde antrenörler, maçlara çıkmadan önce rakip takımları ve penaltı atıcılarını izleyerek çok daha fazla bilgi ediniyorlar. Muhtemelen kimin penaltı attığını ve topu nereye göndereceğini gösteren bir listeleri vardır. Yani bu tür analizler çok yaygın.
“Penaltı atıcıları için de durum aynı. Günümüzde bir penaltı atıcısının gerçekten gergin göründüğünü çok nadir görüyorsunuz. Hepsi zihinlerini hazırlamak, rahatlamak, derin nefes almak ve odaklanmak üzere adeta programlanmış gibi görünüyor. Artık ‘umarım gol atarım’ gibi bir tutum ya da birazcık gerginlik yok. İşte futbol, koçluk yönüyle bu şekilde gelişti.”
Pickford ve İngiltere, Salı günü Foxborough’daki Gillette Stadyumu’nda L Grubu’ndaki ikinci maçlarında Gana ile karşılaşacak. Thomas Tuchel ve ekibi, turnuvanın açılış maçında Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ettikten sonra bu maçta da herhangi bir aksilik yaşanmamasını umuyor.
- Lynx
Resmi Fotoğraf: Shilton, 1986’daki unutulmaz Dünya Kupası karşılaşmasında yer aldı
Futbol tarihinin en tartışmalı anının mağduru olan Shilton, nihayet bu konuyu geride bıraktı. Lynx Fine Fragrance'ın desteğiyle gerçekleştirilen olağanüstü bir uzlaşma gösterisinde Shilton, 1986 FIFA Dünya Kupası'ndaki o meşhur anı temsil eden maskotla el sıkıştı. "The Official Makeup" olarak adlandırılan bu an, Shilton'ın futbol tarihinin en uzun süren tartışması konusunda ilk kez kamuoyu önünde geçmişi geride bırakmasını simgeliyor.
"Resmi Barış" etkinliği, Peter’ın memleketine yakın Chelmsford FC’nin futbol sahasında gerçekleşti. Erkek parfüm markası Lynx ise, markanın 2026 FIFA Dünya Kupası™ sponsorluğunda yer alan Arjantinli maskotunu, bu tarihi barış için Chelmsford’a kadar uçurdu. Maç sonucu: Shilton x Lynx 1, Kin 0.