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Jordan Pickford, İngiltere adına penaltı atacak mı? David James, Thomas Tuchel’in 2026 Dünya Kupası’nda Three Lions’ın penaltı atışlarındaki tutumunu öngörüyor
Pickford, penaltıları kurtarma becerisiyle ün kazandı
Pickford, 2017’de A milli takımdaki ilk maçına çıktığından beri İngiltere’nin kalecilik pozisyonundaki ilk tercihi olmuştur. Birçok büyük turnuvada boy göstermiş ve Üç Aslanlar’ın Dünya Kupası yarı finaline ve arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası finaline yükselmesine katkıda bulunmuştur.
32 yaşındaki oyuncu, ülkesini hiç hayal kırıklığına uğratmadı ve penaltıları kurtarma yeteneğiyle ünlü. Bu yaz, dünya şöhretine ulaşma yolunda yeni bir macera başlarken, bu nitelikleri yeniden sınanabilir.
İngiltere, eleme maçlarını 120 dakikanın ötesine taşıyarak sinirleri ve iradeyi sınayan mücadelelere sürükleme gibi talihsiz bir alışkanlığa sahip. Kuzey Amerika topraklarında bu durum tekrar yaşanırsa, Pickford 12 metreden gelen şutların hem üzerinde hem de önünde durmaya devam edebilecek mi?
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Pickford, penaltı atışlarında İngiltere için sahaya çıkar mı?
Bu konudaki isteğini dile getiren eski İngiltere kalecisi James, en güncel Dünya Kupası oranlarını sunan Grosvenor Sport adına konuşurken, Pickford’un ilk beş penaltı atıcı listesine girip girmeyeceği sorulduğunda GOAL’a şöyle dedi: “Bunu yapabileceğini düşünüyorum, evet.
Bunu yapacak özgüvene sahip mi? Evet. Bunu yapacak yeteneği var mı? Evet. Thomas Tuchel onu bu göreve atayacak mı? Biliyor musun, Thomas Tuchel'in 'evet, tamam, en iyi beşimizden biriysen yap' demesini hiç de şaşırtıcı bulmazdım."
Kaleciler, görevlerinin önemli bir parçası olduğu için topa temiz vuruş yapmaktan gurur duyarlar, bu yüzden penaltı atışlarında daha sık ek sorumluluk üstlenmeleri şaşırtıcı mı?
Bu soruya yanıt veren, futbolculuk günlerinde İngiltere milli takımında 53 kez forma giyen James, şunları ekledi: “Jordan Pickford, isabet açısından en iyi forvetlerden biri, teknik forvetlerden biri, bence oyunda, kalecilik açısından kesinlikle öyle, ama bence pas yeteneği birçok saha oyuncusuyla aynı seviyede. Diğer kalecilere gelince, onların bu kadar iyi olduğunu veya aslında buna yakın olduğunu söyleyemem, bu yüzden kalecilerin penaltı atışlarını yapmaması beni şaşırtmaz.
“Ancak, mesafe sadece 11 metre ve tek yapmanız gereken topu üst köşeye göndermek, bu yüzden bu kadar yaygara koparılmasını anlamıyorum. Ama özellikle uluslararası düzeyde, sadece kaleciler birliğini korumak için, ilk penaltıları atmak üzere kaleciden daha iyi beş saha oyuncusu bulabileceğinizi düşünmek istersiniz.”
Kaleciler penaltı atarken dikkatlerinin dağılmasını önlemeli mi?
Penaltı atışları sırasında kalecilerin başa çıkması gereken yeterince şey var – maç öncesi taktiklerin su şişelerinin üzerine yazıldığı bir dönemde – kendi şutlarını nereye göndereceklerini düşünmek zorunda kalmadan.
Ekstra dikkat dağınıklığını önlemenin en iyisi olup olmadığı sorulduğunda, eski Liverpool, Aston Villa, West Ham, Manchester City ve Portsmouth kalecisi James şöyle dedi: "Biliyor musunuz, bence her şeyi göz önünde bulundurduğunuzda - orta çizgiden yürümek, harcanan zaman ve çaba, ve insanlar bu baskıyı taklit edemeyeceğinizi söylüyorlar, bence penaltı atmayı taklit edebilirsiniz, ama kalecinin kaleye girip, 20 metre yürüyerek ceza sahasının hemen dışına gelip, sonra penaltı atması herkes için çok daha kolay olurdu.
“Onun [Pickford] penaltı atmasıyla bir sorunum yok. Birkaç yıl önce Man City'de Ederson ile konuştuğumu hatırlıyorum ve o, takımdaki en iyi penaltı atıcısı olduğunu söylemişti. Pep [Guardiola]'nın bunu yapmaması beni şaşırttı, ama yine de bu teknik direktörlerin kararı, yani Pep Ederson'un penaltı atmasını istemiyor ya da istememişti. Thomas Tuchel'e gelince, içimden bir ses Thomas Tuchel'in 'evet, tamam Jordan, sen oradasın, yapabilirsin' diyeceğini düşünüyor. Bu güzel bir hikaye olurdu.”
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İngiltere'nin penaltı performansı, 2026 Dünya Kupası öncesinde karışık bir tablo çiziyor
İngiltere, şimdilik penaltı baskısıyla uğraşmak zorunda kalmaktan çok uzak; 2026 Dünya Kupası grup aşaması mücadelesine Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacakları maçla başlayacak. Bundan sonra Gana ve Panama ile karşılaşmalar bekliyor.
Son 32'ye kalmayı başarabilirse, penaltı atışları tehdidi baş göstermeye başlayacak. Pickford'un kalede olduğu maçlardaki performansları fena değil - 2018'de Kolombiya'yı ve o zamandan beri birkaç kez İsviçre'yi yenmişlerdi - ancak Euro 2020 finalinde İtalya'ya yenildiler ve 60 yıldır süren kupa hasretine son vermeyi hâlâ bekliyorlar.