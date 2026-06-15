Jordan Pickford, İngiltere adına penaltı atacak mı? David James, Thomas Tuchel’in 2026 Dünya Kupası’nda Three Lions’ın penaltı atışlarındaki tutumunu öngörüyor

Pickford, 2017’de A milli takımdaki ilk maçına çıktığından beri İngiltere’nin kalecilik pozisyonundaki ilk tercihi olmuştur. Birçok büyük turnuvada boy göstermiş ve Üç Aslanlar’ın Dünya Kupası yarı finaline ve arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası finaline yükselmesine katkıda bulunmuştur.

32 yaşındaki oyuncu, ülkesini hiç hayal kırıklığına uğratmadı ve penaltıları kurtarma yeteneğiyle ünlü. Bu yaz, dünya şöhretine ulaşma yolunda yeni bir macera başlarken, bu nitelikleri yeniden sınanabilir.

İngiltere, eleme maçlarını 120 dakikanın ötesine taşıyarak sinirleri ve iradeyi sınayan mücadelelere sürükleme gibi talihsiz bir alışkanlığa sahip. Kuzey Amerika topraklarında bu durum tekrar yaşanırsa, Pickford 12 metreden gelen şutların hem üzerinde hem de önünde durmaya devam edebilecek mi?